  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva gilina diplomatinius santykius su Zambija

2025-09-24 10:09 / šaltinis: BNS
2025-09-24 10:09

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys su Zambijos kolega Mulambo Haimbe Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos paraštėse pasirašė susitarimo protokolą dėl dvišalių politinių konsultacijų.

6

Kaip trečiadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos ir Zambijos ministrai taip pat aptarė ekonominio dvišalio bendradarbiavimo plėtros perspektyvas ir glaudžių ryšių svarbą globalių iššūkių kontekste.

K. Budrys padėkojo Zambijai už tvirtą poziciją palaikant teritorinio vientisumo ir suvereniteto principus bei pabrėžė, kad JT būtina išlaikyti dėmesį Rusijos agresijai prieš Ukrainą.

Pagal Europos Sąjungos (ES) „Global Outreach“ iniciatyvą rengtame susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas pristatė ir Bendrijos pozicijas.

Kaip rašė BNS, K. Budrys šią savaitę vieši Niujorke, kur dalyvauja 80-osios JT Generalinės Asamblėjos renginiuose, planuoja dvišalius susitikimus su politikos lyderiais, taip pat baltarusių opozicija, lietuvių ir žydų bendruomenėmis.

Senis
Senis
2025-09-24 10:38
Zambijoje gyvena apie 14 mln. gyventojų. Zambijoje yra 158 vietų parlamentas ir vyriausybė. Parlamento nariai renkami penkerių metų kadencijai: 150 visuotiniuose rinkimuose, o 8 skiriami prezidento.
BVP
• Iš viso
• Vienam gyventojui 2006 (progn.)
11,51 mlrd. $ (134)
1 000 $ (175)
Negrai, geriausi Budrio draugai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
