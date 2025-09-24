Lietuva gilina diplomatinius santykius su Zambija

Kaip trečiadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos ir Zambijos ministrai taip pat aptarė ekonominio dvišalio bendradarbiavimo plėtros perspektyvas ir glaudžių ryšių svarbą globalių iššūkių kontekste.
K. Budrys padėkojo Zambijai už tvirtą poziciją palaikant teritorinio vientisumo ir suvereniteto principus bei pabrėžė, kad JT būtina išlaikyti dėmesį Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
Pagal Europos Sąjungos (ES) „Global Outreach“ iniciatyvą rengtame susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas pristatė ir Bendrijos pozicijas.
Kaip rašė BNS, K. Budrys šią savaitę vieši Niujorke, kur dalyvauja 80-osios JT Generalinės Asamblėjos renginiuose, planuoja dvišalius susitikimus su politikos lyderiais, taip pat baltarusių opozicija, lietuvių ir žydų bendruomenėmis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
BVP
• Iš viso
• Vienam gyventojui 2006 (progn.)
11,51 mlrd. $ (134)
1 000 $ (175)
Negrai, geriausi Budrio draugai.