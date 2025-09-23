Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja apie stichinį reiškinį Lietuvoje: tai įvyks šiąnakt

2025-09-23 15:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 15:43

Lietuvoje orai bus sausi, o naktimis netgi formuosis šalnos. Apie tai yra pranešama „Facebook“ paskyroje „Meteo.lt“.

Lietuvoje orai bus sausi, o naktimis netgi formuosis šalnos. Apie tai yra pranešama „Facebook“ paskyroje „Meteo.lt“.

REKLAMA
0

„Ateinančiomis šios savaitės dienomis vyraus sausi orai, tačiau naktimis formuosis šalnos. Stipriausios bus naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį ir naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Pasirūpinkite jautriais lauko augalais – vakarais juos uždenkite arba perkelkite į patalpų vidų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienio naktį nelis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienio dieną kai kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.

REKLAMA

Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsnių šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.

Penktadienį be lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsnių šalčio, dieną 13–17 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, Kuršių nerijoje iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–5 laipsnių šalčio, dieną 13–18 laipsnių šilumos.

Sekmadienį nelis. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 4–9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 14–18 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti labai panašūs orai“, – buvo rašoma „Facebook“ paskyroje „Meteo.lt“.

Oras artimiausiomis dienomis

Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7, Kuršių nerijoje iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Visoje Lietuvoje - griaudi galinga perkūnija: fiksuojama dešimtys išlydžių (tv3.lt koliažas)
Prieš atšalimą orai žengs su trenksmu: vieną dieną žada ir 27 laipsnių karštį (7)
Orai, šiluma, karštis
Lenkų modeliai rodo – orai keisis iš esmės: štai kas laukia (7)
Paplūdimys, lietus, žaibas, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS, 123rf.com, Irmantas Gelūnas/BNS)
Sinoptikė turi blogų žinių – nuo savaitės vidurio į Lietuvą atslinks ciklonas: orai smarkiai pasikeis (12)
Perspėja visus Lietuvos gyventojus: rytoj geriau nenaudokite šių 3 produktų (nuotr. 123rf.com)
Lenkų orų modeliai rodo – vasaros pabaiga Lietuvoje džiugins: štai kur šils labiausiai (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų