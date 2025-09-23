Įspėja apie stichinį reiškinį Lietuvoje: tai įvyks šiąnakt

„Ateinančiomis šios savaitės dienomis vyraus sausi orai, tačiau naktimis formuosis šalnos. Stipriausios bus naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį ir naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Pasirūpinkite jautriais lauko augalais – vakarais juos uždenkite arba perkelkite į patalpų vidų.
Trečiadienio naktį nelis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio.
Trečiadienio dieną kai kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsnių šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsnių šalčio, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, Kuršių nerijoje iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–5 laipsnių šalčio, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Sekmadienį nelis. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 4–9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 14–18 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti labai panašūs orai“, – buvo rašoma „Facebook“ paskyroje „Meteo.lt“.
Oras artimiausiomis dienomis
