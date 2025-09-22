Turkija prieš Erdogano derybas su Trumpu panaikino papildomus muitus importui iš JAV

Šios priemonės buvo imtasi prieš pat prezidento Recepo Tayyipo Erdogano vizitą į Jungtines Valstijas, kur jis dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje ir ketvirtadienį susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Muitai buvo įvesti 2018 metais kaip atsakas į JAV priemones, kurias D. Trumpas nustatė per savo pirmąją kadenciją, rašo portalas „Trading Economics“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!