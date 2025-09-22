Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Turkija prieš Erdogano derybas su Trumpu panaikino papildomus muitus importui iš JAV

2025-09-22 10:35 / šaltinis: BNS
2025-09-22 10:35

Turkija panaikino papildomus muitus įvairiems iš JAV importuojamiems produktams, įskaitant keleivinius automobilius, vaisius, ryžius, tabaką, alkoholinius gėrimus, kietąjį kurą ir kai kuriuos chemikalus, pirmadienį pranešė šalies oficialusis leidinys. 

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Turkija panaikino papildomus muitus įvairiems iš JAV importuojamiems produktams, įskaitant keleivinius automobilius, vaisius, ryžius, tabaką, alkoholinius gėrimus, kietąjį kurą ir kai kuriuos chemikalus, pirmadienį pranešė šalies oficialusis leidinys. 

0

Šios priemonės buvo imtasi prieš pat prezidento Recepo Tayyipo Erdogano vizitą į Jungtines Valstijas, kur jis dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje ir ketvirtadienį susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Muitai buvo įvesti 2018 metais kaip atsakas į JAV priemones, kurias D. Trumpas nustatė per savo pirmąją kadenciją, rašo portalas „Trading Economics“.

