Jau žino, kada į Lietuvą atkeliaus šilumos pliūpsnis – pasiruoškite

Pasak specialistės, anticiklonas Petralilly atnešė sausus, ramius ir vėsius orus į didelę Europos dalį ir, prognozuojama, užsilaikys bent pusantros savaitės.
„Tai anticiklonas, dvigubu vokišku vardu Petralilly, su sausais, ramiais ir gerokai atvėsusiais orais užgulė Šiaurės, dalį Vidurio ir Rytų Europą. Panašu, kad „užsibus“ – išsilaikys ne tik šią, likusią savaitės dalį, bet pagal dabartinius duomenis ir visą kitą savaitę“, – rašė ji.
Sinoptikės nuomone, į Lietuvą plūstantis šaltas oras lems vėsias dienas ir šalnas naktimis, o savaitgalį atkeliausianti šiluma bus menka, tad šalnų pavojus išliks, ypač žemumose.
„Kol kas šaltas, poliarinių platumų oras per Skandinaviją braunasi, tad bus vėsoka, o naktimis ir gerokai. Šalnos pažeme beveik visoj Lietuvoj kandžiosis, net ir oro temperatūra ketvirtadienio ir penktadienio naktimis kai kur nedideles minusines reikšmes pasieks.
Nors nuo savaitgalio kiek šiltesnis oras iš pietų bandys ir mus pasiekti, bet didesnės šilumos neatneš, ypač rytinėje Lietuvos pusėje. Vis dar šalnos dirvos paviršiuje grasins, ypač žemumose, su lengva (smėlėta, durpėta) dirva“, – teigė E. Latvėnaitė.
Orų prognozės savaitei
Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., be ženklesnio lietaus(naktį gali silpnai palyti pajūryje), naktį ir rytą rūkai nusidrieks, tirštesni pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik 1–4°C, kai kur ore galimos šalnos 0, -2°C, dirvos paviršiuje daug kur šalnos minus 1–5°C, dieną 12–15°C.
Penktadienį, rugsėjo 26 d., be lietaus, paryčiais kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik plius 1–4°C, pajūryje plius 6–8°C, kai kur ore šalnos 0, -2°C, dirvos paviršiuje daug kur šalnos minus 1–5°C, dieną 13–16°C.
Šeštadienį, rugsėjo 27 d., be lietaus, naktį ir rytą kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį oro temperatūra 1–6°C, kai kur dirvos paviršiuje vis dar šalnos minus 1–5°C, dieną 15–17°C.
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., be lietaus, naktį vėl gali daug kur rūkai nusidriekti. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį 3–8°C, dieną 15–17°C.
Pirmadienį, rugsėjo 29-osios naktį be lietaus, dieną gali kai kur iš tamsesnio debesėlio kai kur nulyti. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 2–6 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 3–8°C, dieną 14–17°C
Antradienį, rugsėjo 30 d., be lietaus. Vėjas rytinių krypčių 3–8 m/s. Naktį 3–7°C, dieną 13–15°C
Trečiadienį, spalio 1 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 1–6°C, dieną 13–15°C.
Ketvirtadienį, spalio 2 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 2–7°C, dieną 14–17°C.
