Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jau žino, kada į Lietuvą atkeliaus šilumos pliūpsnis – pasiruoškite

2025-09-25 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 11:00

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad anticiklonas Petralilly užgulė didelę Europos dalį ir į Lietuvą atnešė vėsius orus: laukia šalnos, o net ir savaitgalį iš pietų atklysianti šiluma šalnų pavojaus nesumažins.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad anticiklonas Petralilly užgulė didelę Europos dalį ir į Lietuvą atnešė vėsius orus: laukia šalnos, o net ir savaitgalį iš pietų atklysianti šiluma šalnų pavojaus nesumažins.

REKLAMA
3

Pasak specialistės, anticiklonas Petralilly atnešė sausus, ramius ir vėsius orus į didelę Europos dalį ir, prognozuojama, užsilaikys bent pusantros savaitės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai anticiklonas, dvigubu vokišku vardu Petralilly, su sausais, ramiais ir gerokai atvėsusiais orais užgulė Šiaurės, dalį Vidurio ir Rytų Europą. Panašu, kad „užsibus“ – išsilaikys ne tik šią, likusią savaitės dalį, bet pagal dabartinius duomenis ir visą kitą savaitę“, – rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Sinoptikės nuomone, į Lietuvą plūstantis šaltas oras lems vėsias dienas ir šalnas naktimis, o savaitgalį atkeliausianti šiluma bus menka, tad šalnų pavojus išliks, ypač žemumose.

REKLAMA

„Kol kas šaltas, poliarinių platumų oras per Skandinaviją braunasi, tad bus vėsoka, o naktimis ir gerokai. Šalnos pažeme beveik visoj Lietuvoj kandžiosis, net ir oro temperatūra ketvirtadienio ir penktadienio naktimis kai kur nedideles minusines reikšmes pasieks.

Nors nuo savaitgalio kiek šiltesnis oras iš pietų bandys ir mus pasiekti, bet didesnės šilumos neatneš, ypač rytinėje Lietuvos pusėje. Vis dar šalnos dirvos paviršiuje grasins, ypač žemumose, su lengva (smėlėta, durpėta) dirva“, – teigė E. Latvėnaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Orų prognozės savaitei

Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., be ženklesnio lietaus(naktį gali silpnai palyti pajūryje), naktį ir rytą rūkai nusidrieks, tirštesni pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovių krypčių naktį 26 m/s, dieną 48 m/s. Naktį oro temperatūra tik 14°C, kai kur ore galimos šalnos 0, -2°C, dirvos paviršiuje daug kur šalnos minus 15°C, dieną 1215°C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį, rugsėjo 26 d., be lietaus, paryčiais kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 38 m/s. Naktį oro temperatūra tik plius 14°C, pajūryje plius 68°C, kai kur ore šalnos 0, -2°C, dirvos paviršiuje daug kur šalnos minus 15°C, dieną 1316°C.

Šeštadienį, rugsėjo 27 d., be lietaus, naktį ir rytą kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 38 m/s. Naktį oro temperatūra 16°C, kai kur dirvos paviršiuje vis dar šalnos minus 15°C, dieną 1517°C.

REKLAMA

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., be lietaus, naktį vėl gali daug kur rūkai nusidriekti. Vėjas nepastovus 38 m/s. Naktį 38°C, dieną 1517°C.

Pirmadienį, rugsėjo 29-osios naktį be lietaus, dieną gali kai kur iš tamsesnio debesėlio kai kur nulyti. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 26 m/s, dieną 510 m/s. Naktį 38°C, dieną 1417°C

Antradienį, rugsėjo 30 d., be lietaus. Vėjas rytinių krypčių 38 m/s. Naktį 37°C, dieną 1315°C

Trečiadienį, spalio 1 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 48 m/s. Naktį 16°C, dieną 1315°C.

Ketvirtadienį, spalio 2 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 48 m/s. Naktį 27°C, dieną 1417°C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sinoptikai įspėja apie artėjantį šaltį: štai kas laukia (nuotr. tv3.lt)
Sinoptikai įspėja apie artėjantį šaltį: štai kas laukia (9)
Visoje Lietuvoje - griaudi galinga perkūnija: fiksuojama dešimtys išlydžių (tv3.lt koliažas)
Prieš atšalimą orai žengs su trenksmu: vieną dieną žada ir 27 laipsnių karštį (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų