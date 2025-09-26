Sinoptikė jau žino, kokie orai laukia: turi liūdnų žinių

Pasak specialistės, anticiklonas Petralilly atnešė į Šiaurės ir Rytų Europą ramius, sausus, bet šaltus orus, kurie vėliau išplis po didžiąją Europos dalį, su silpnais vėjais, naktinėmis ūkanomis ir rūkais.
„Tai anticiklonas, vardu Petralilly, su gana aukštu atmosferos slėgiu, bet ramiais, sausais( tik šiaurės rytinis Lietuvos pakraštukas gali dienomis šiek tiek lietaus sulaukti) ir šaltais orais užgulė Šiaurės ir Rytų Europą.
Vėliau jis plėsis per beveik visą Europą, šiek tiek silpnės. Pūs silpni, nepastovių krypčių vėjai, naktimis pas mus dažnai bus ūkanota, o kai kur ir šalti rūkai drieksis“, – rašė ji.
Sinoptikės manymu, kitą savaitę anticiklonas trauksis į rytus ir stiprės, todėl Lietuvoje suksis stipresnis rytų vėjas, o lietaus tikėtina nebus, išskyrus galimus pietinio ciklono debesų užkabinimus pietryčiuose.
„Kitą savaitę anticiklonas lėtai trauksis ryčiau, bet vėl stiprės (atmosferos slėgis vėl kils), Baltija ir Lietuva bus jo pietinėje, pietvakarinėje dalyje.
Pūs kiek stipresnis rytinių krypčių vėjas. Savaitės viduryje pietrytinį, pietinį pakraštį gali pietinio ciklono atmosferos fronto debesys užkabinti (tikslinsim), kitur bus be lietaus ko gero visą kitą savaitę“, – teigė E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Penktadienį, rugsėjo 26-osios naktį be lietaus, paryčiais kai kur rūkai nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti pačiam šiaurės rytiniam pakraštyje. Vėjas nepastovus 2–7 m/s. Naktį oro temperatūra 0–5°C, pajūryje plius 6-8°C, kai kur ore šalnos iki -2°C, dirvos paviršiuje daug kur šalnos minus 1–6°C, dieną 13–17°C.
Šeštadienį, rugsėjo 27-osios naktį be lietaus, paryčiais kai kur rūkai nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti pačiam šiaurės rytiniam ir rytiniam pakraštyje. Vėjas nepastovus 2–7 m/s. Naktį oro temperatūra 1–6°C, pietiniuose rajonuose 0– -1°C, kai kur, daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose ir ypač pietiniuose rajonuose dirvos paviršiuje vis dar šalnos minus 1–5°C, dieną 13–17°C.
Sekmadienį, rugsėjo 28-osios naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 2–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 3–8°C, dieną 12–16°C.
Pirmadienį, rugsėjo 29 d., be lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 1–6°C, dieną 11–14°C.
Antradienį, rugsėjo 30-osios naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti pietiniam pakraštyje. Vėjas rytinių krypčių naktį 5-10 m/s, dieną 7-12 m/s. Naktį 1-6°C, dieną 11-14°C
Trečiadienį, spalio 1-osios naktį be lietaus, dieną gali palyti pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas rytų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s, stipresnis pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį 2–7°C, dieną 11–14°C.
Ketvirtadienį, spalio 2 d., be lietaus. Vėjas rytų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s, stipresnis pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį 2–7°C, dieną 13–15°C.
Penktadienį, spalio 3 d., be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s. Naktį 2–7°C, dieną 14–16°C.
