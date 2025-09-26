Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė jau žino, kokie orai laukia: turi liūdnų žinių

2025-09-26 10:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 10:19

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pasakojo, kad anticiklonas Petralilly užgulė Šiaurės ir Rytų Europą, atnešdamas ramius, sausus, bet šaltus orus. Artimiausią savaitę, traukdamasis į rytus ir vėl stiprėdamas, jis Lietuvai žada stipresnį rytų vėją, rūkus ir menką lietaus tikimybę tik pietryčiuose.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pasakojo, kad anticiklonas Petralilly užgulė Šiaurės ir Rytų Europą, atnešdamas ramius, sausus, bet šaltus orus. Artimiausią savaitę, traukdamasis į rytus ir vėl stiprėdamas, jis Lietuvai žada stipresnį rytų vėją, rūkus ir menką lietaus tikimybę tik pietryčiuose.

0

Pasak specialistės, anticiklonas Petralilly atnešė į Šiaurės ir Rytų Europą ramius, sausus, bet šaltus orus, kurie vėliau išplis po didžiąją Europos dalį, su silpnais vėjais, naktinėmis ūkanomis ir rūkais.

„Tai anticiklonas, vardu Petralilly, su gana aukštu atmosferos slėgiu, bet ramiais, sausais( tik šiaurės rytinis Lietuvos pakraštukas gali dienomis šiek tiek lietaus sulaukti) ir šaltais orais užgulė Šiaurės ir Rytų Europą.

Vėliau jis plėsis per beveik visą Europą, šiek tiek silpnės. Pūs silpni, nepastovių krypčių vėjai, naktimis pas mus dažnai bus ūkanota, o kai kur ir šalti rūkai drieksis“, – rašė ji.

Sinoptikės manymu, kitą savaitę anticiklonas trauksis į rytus ir stiprės, todėl Lietuvoje suksis stipresnis rytų vėjas, o lietaus tikėtina nebus, išskyrus galimus pietinio ciklono debesų užkabinimus pietryčiuose.

„Kitą savaitę anticiklonas lėtai trauksis ryčiau, bet vėl stiprės (atmosferos slėgis vėl kils), Baltija ir Lietuva bus jo pietinėje, pietvakarinėje dalyje.

Pūs kiek stipresnis rytinių krypčių vėjas. Savaitės viduryje pietrytinį, pietinį pakraštį gali pietinio ciklono atmosferos fronto debesys užkabinti (tikslinsim), kitur bus be lietaus ko gero visą kitą savaitę“, – teigė E. Latvėnaitė.

Orų prognozė savaitei

Penktadienį, rugsėjo 26-osios naktį be lietaus, paryčiais kai kur rūkai nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti pačiam šiaurės rytiniam pakraštyje. Vėjas nepastovus 27 m/s. Naktį oro temperatūra 05°C, pajūryje plius 6-8°C, kai kur ore šalnos iki -2°C, dirvos paviršiuje daug kur šalnos minus 16°C, dieną 1317°C.

Šeštadienį, rugsėjo 27-osios naktį be lietaus, paryčiais kai kur rūkai nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti pačiam šiaurės rytiniam ir rytiniam pakraštyje. Vėjas nepastovus 27 m/s. Naktį oro temperatūra 16°C, pietiniuose rajonuose 0– -1°C, kai kur, daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose ir ypač pietiniuose rajonuose dirvos paviršiuje vis dar šalnos minus 15°C, dieną 1317°C.

Sekmadienį, rugsėjo 28-osios naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 27 m/s, dieną 611 m/s. Naktį 38°C, dieną 1216°C.

Pirmadienį, rugsėjo 29 d., be lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 49 m/s, dieną 712 m/s. Naktį 16°C, dieną 1114°C.

Antradienį, rugsėjo 30-osios naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti pietiniam pakraštyje. Vėjas rytinių krypčių naktį 5-10 m/s, dieną 7-12 m/s. Naktį 1-6°C, dieną 11-14°C

Trečiadienį, spalio 1-osios naktį be lietaus, dieną gali palyti pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas rytų naktį 48 m/s, dieną 712 m/s, stipresnis pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį 27°C, dieną 1114°C.

Ketvirtadienį, spalio 2 d., be lietaus. Vėjas rytų naktį 48 m/s, dieną 712 m/s, stipresnis pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį 27°C, dieną 1315°C.

Penktadienį, spalio 3 d., be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių 712 m/s. Naktį 27°C, dieną 1416°C.

