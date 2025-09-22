Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šiandien Lietuvoje – ypatinga diena: kiti apie ją pamiršta

2025-09-22 12:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 12:50

Šiandien, rugsėjo 22-ąją, Lietuvoje minima ypatinga dienarudens lygiadienis. Šiuo laiku dienos laikas susilygina su naktimi ir minima astronominio rudens pradžia.

Mėnulis, kalendorius, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

0

Nuo seno ši diena Lietuvoje buvo laikoma švente.

Ypatinga diena

Lygiadienis – metas, kai diena susilygina su naktimi. Rudens lygiadienis yra astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau ilgėja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai diena, priešinga pavasario lygiadieniui (kovo 21 d.), po kurio naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki Joninių (kai naktis trumpiausia).

Kaip ir kiekvienas ryškus gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma švente. Šią dieną būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama dievui Žemininkui ir jam aukojami gyvuliai. Buvo atvedama po gyvulių porą: veršiuką ir telyčią, aviną ir avį, ožį ir ožką, paršą ir kiaulę, gaidį ir vištą, žąsiną ir žąsį.

Jie visi buvo papjaunami ir, aukojant dievui Žemininkui, kalbama malda: „Tau, o Žemininke, mūsų dieve, aukojame ir dėkojame, kad mus pereitais metais sveikus ir visko pertekusius užlaikei, javų ir viso gero davei, nuo ugnies, nuo geležies, maro ir visų mūsų priešų apsaugojai.“

