Renata miške rado 1 grybą, apie kurį svajoja visi: vaizdas atima žadą

Šį retą gražuolį Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija sekėjams pristatė savo „Facebook“ paskyroje.
Grybas, primenantis koralą
Įdomu tai, kad šis grybas retas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, vis tik lietuviams pavyksta jį surasti.
Atpažinti, kad radote korališkąjį trapiadyglį, gali padėti jo išvaizda – galite pagalvoti, kad radote koralą, augantį ant medžių.
Šis grybas – baltas ir pasipuošęs daugybe mažų dygliukų. Tokį pamačius sunku atsižiūrėti, o norintiems pamatyti jį gyvai ir užfiksuoti telefonu ar fotoaparatu, specialistai pataria, kur jų ieškoti.
„Tai bent užderėjo šiemet retųjų gražuolių. Šis miškų vulkanas – korališkasis trapiadyglis (lot. Hericium coralloides) – Raudonosios knygos grybas. Ekologė Renata Ulinskienė jį aptiko Biržų regioninio parko miške.
Dabar Lietuvoje žinoma apie 50 šio grybo radaviečių, daugiausia – Aukštaitijoje ir Dzūkijoje.
Korališkasis trapiadyglis grybas išauga net iki 40 cm pločio ir aukščio. Korališkuoju pavadintas, nes primena koralą, mat vaisiakūnį sudaro daugybė nuo koto atsišakojusių siaurų šakelių, apaugusių 0,5–1 cm ilgio dygliais. Užtat jį lengva atpažinti.
Jauni trapiadyglio vaisiakūniai – balti, išauga rudenį, o sendami ir džiūdami gelsvėja ar net rusvėja.
Šis grybas – medienos ardytojas, auga ant yrančių lapuočių medžių – beržų, drebulių, klevų, guobų, juodalksnių drėgnų stuobrių ar virtuolių senuose lapuočių ir mišriuosiuose miškuose.
Trapiadyglis įnoringas. Tam, kad jis išaugtų, medieną turi apardyti tikrosios pintys (Fomes fomentarius) ar įžulnieji skyleniai (Inonotus obliquus).
Korališkieji trapiadygliai nyksta, nes miškuose mąžta yrančios medienos, o ir esanti –nelabai senų medžių. Tam, kad jis augtų – mediena turi būti tam tikro suirimo ir drėgnumo.
Geriausia – minkšta, pavyzdžiui, stambūs drebulių ir beržų virtuoliai ar stuobriai. O jų Lietuvos miškuose retai berasi. Šie medžiai nukertami nepasiekę brandos.
Tad korališkiesiems trapiadygliams galime padėti miškuose išsaugodami įvairių irimo stadijų negyvą medieną.
Trapiadygliai gana reti ir Europoje. Daugiau auga Azijoje ir Šiaurės Amerikoje.
Kur Lietuvoje rasti korališkieji trapiadygliai galite pažiūrėti SIRIS informacinėje sistemoje.
Renatos Ulinskienės nuotrauka“, – socialiniame tinkle dalijosi Biržų regioninis parkas.
