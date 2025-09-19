Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Renata miške rado 1 grybą, apie kurį svajoja visi: vaizdas atima žadą

2025-09-19 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-19 14:50

Biržų regioninio parko miške ekologė Renata Ulinskienė aptiko įspūdingą grybą, įrašytą į Raudonąją knygą – korališkąjį trapiadyglį, išsiskiriantį savo ypatinga išvaizda. Jį rasti svajoja visi grybų entuziastai, mat jis Lietuvos miškuose sutinkamas ne taip dažnai.

Miškas (nuotr. 123rf.com)

Biržų regioninio parko miške ekologė Renata Ulinskienė aptiko įspūdingą grybą, įrašytą į Raudonąją knygą – korališkąjį trapiadyglį, išsiskiriantį savo ypatinga išvaizda. Jį rasti svajoja visi grybų entuziastai, mat jis Lietuvos miškuose sutinkamas ne taip dažnai.

REKLAMA
0

Šį retą gražuolį Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija sekėjams pristatė savo „Facebook“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grybas, primenantis koralą

Įdomu tai, kad šis grybas retas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, vis tik lietuviams pavyksta jį surasti.

REKLAMA
REKLAMA

Atpažinti, kad radote korališkąjį trapiadyglį, gali padėti jo išvaizda – galite pagalvoti, kad radote koralą, augantį ant medžių.

REKLAMA

Šis grybas – baltas ir pasipuošęs daugybe mažų dygliukų. Tokį pamačius sunku atsižiūrėti, o norintiems pamatyti jį gyvai ir užfiksuoti telefonu ar fotoaparatu, specialistai pataria, kur jų ieškoti.

„Tai bent užderėjo šiemet retųjų gražuolių. Šis miškų vulkanas – korališkasis trapiadyglis (lot. Hericium coralloides) – Raudonosios knygos grybas. Ekologė Renata Ulinskienė jį aptiko Biržų regioninio parko miške.

REKLAMA
REKLAMA

Dabar Lietuvoje žinoma apie 50 šio grybo radaviečių, daugiausia – Aukštaitijoje ir Dzūkijoje.

Korališkasis trapiadyglis grybas išauga net iki 40 cm pločio ir aukščio. Korališkuoju pavadintas, nes primena koralą, mat vaisiakūnį sudaro daugybė nuo koto atsišakojusių siaurų šakelių, apaugusių 0,5–1 cm ilgio dygliais. Užtat jį lengva atpažinti.

Jauni trapiadyglio vaisiakūniai – balti, išauga rudenį, o sendami ir džiūdami gelsvėja ar net rusvėja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šis grybas – medienos ardytojas, auga ant yrančių lapuočių medžių – beržų, drebulių, klevų, guobų, juodalksnių drėgnų stuobrių ar virtuolių senuose lapuočių ir mišriuosiuose miškuose.

Trapiadyglis įnoringas. Tam, kad jis išaugtų, medieną turi apardyti tikrosios pintys (Fomes fomentarius) ar įžulnieji skyleniai (Inonotus obliquus).

REKLAMA

Korališkieji trapiadygliai nyksta, nes miškuose mąžta yrančios medienos, o ir esanti –nelabai senų medžių. Tam, kad jis augtų – mediena turi būti tam tikro suirimo ir drėgnumo.

Geriausia – minkšta, pavyzdžiui, stambūs drebulių ir beržų virtuoliai ar stuobriai. O jų Lietuvos miškuose retai berasi. Šie medžiai nukertami nepasiekę brandos.

Tad korališkiesiems trapiadygliams galime padėti miškuose išsaugodami įvairių irimo stadijų negyvą medieną.

Trapiadygliai gana reti ir Europoje. Daugiau auga Azijoje ir Šiaurės Amerikoje.

Kur Lietuvoje rasti korališkieji trapiadygliai galite pažiūrėti SIRIS informacinėje sistemoje.

Renatos Ulinskienės nuotrauka“, – socialiniame tinkle dalijosi Biržų regioninis parkas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų