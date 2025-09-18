Lietuvos miške aptiko stulbinantį radinį: šį grybą rasti svajoja daugelis

Nors išvaizda išskirtinė, šis grybas vertinamas ir dėl skonio – laikomas valgomu.
Po įrašu, komentaruose, žmonės neslėpė susižavėjimo. „Man jie labai gražūs, bet miške tokių nesutikau“, – rašė viena moteris.
Kitas pridūrė: „Pirmą kartą tokį grožį pamačiau.“ Dar vienas skaitytojas pasidalijo savo patirtimi: „Kažkada esu radęs tokį Panemunės girininkijoje, labai gražus grybas.“
Atskleidė, kas tai per grybas
Rudens laikotarpiu tokie radiniai džiugina grybautojus, primindami, kad miškai slepia kur kas daugiau nei įprastus baravykus ar raudonikius.
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie kopūstgalvį raukšlių pasakojo gamtininkas Deividas Makavičius.
Anot jo, šis grybas šiek tiek primena žiedinį kopūstą, dėl ko jam buvo suteiktas šis pavadinimas. „Išvertus iš kai kurių užsienio kalbų, grybas taip ir vadinasi“, – pasakojo jis.
Pasak gamtininko, šis grybas – gražus ir įdomiai atrodantis, dėl to dažnai patraukia smalsuolių akis. Jo dydis taip pat nemažas – gamtininko teigimu, kopūstgalvis raukšlius gali užaugti ir sverti nuo 2 iki 5 kilogramų.
„Dažniausiai jis aptinkamas rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, bet kadangi šiuo metu ruduo buvo gana šiltas, tai spalio pradžioje šių grybų taip pat buvo galima rasti“, – kalbėjo D. Makavičius.
Gamtininko teigimu, dar viena įdomybė ta, kad šis grybas visai neseniai buvo įtrauktas į Lietuvos raudonąją knygą, tačiau šiuo metu yra iš jos išbrauktas.
„Visgi, kopūstgalvio raukšlio išbraukimas iš Raudonosios knygos nereiškia, kad galima jį rinkti ir valgyti be saiko. Taip, jis yra valgomas, kol jaunas, šviesiai gelsvos spalvos, tačiau jo rekomenduojama atsipjauti tik keletą lakštelių paragavimui, o likusią grybo dalį palikti augti toliau“, – paaiškino jis, pridurdamas, kad kai grybas paruduoja – tampa nebevalgomu.
Dar vienas aspektas, kurį paminėjo gamtininkas, buvo šio grybo panaudojimas medicinoje. Pasak D. Makavičiaus, iš šių grybų yra išgaunamas naudingas ekstraktas.
„Jis turi antivėžinių savybių, jį naudoja sergantys cukriniu diabetu. Senovėje iš šio grybo dar darydavo tokius baltus miltelius, kurie būdavo skirti žaizdoms gydyti“, – anksčiau paaiškino jis.
Anot gamtininko, suradus kopūstgalvį raukšlių, jį vertėtų nufotografuoti, nes nežinia, kada jis vėl bus įtrauktas į Raudonąją knygą.
