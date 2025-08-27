Gražina su šeima iš miško grįžo su 500 baravykų: atskleidė, kur rado

Pažvelgus į grybautojų pintines – aišku, kad jiems miškuose pavyksta prisirinkti įvairiausių grybų.
Vieni iš jų parsineša makavykų, šilbaravykių, raudonviršių, kitiems pavyksta namo parsinešti miško karalių – baravykų.
Sigutė parsinešė pilną pintinę baravykų
Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams savo radinius pirmoji sutiko parodyti grybautoja Sigutė. Ji pasakojo, kad nuolatos savo laisvą laiką leidžia miške.
Pasak pašnekovės, visa tai dėl to, kad gyvena visai netoliese Labanoro girios, Švenčionėliuose.
„Tobula miško terapija“, – savo mintimi apie grybavimą pasidalijo Sigutė.
Kristinai grybai netilpo į pintinę
Džiugiais radiniais taip pat pasidalijo grybautoja Kristina. Ji pasakojo, kad kai tik atranda laisvo laiko – skuba į mišką.
Kristina pridėjo, kad grybavimas yra jos laisvalaikio užsiėmimas ir hobis.
„Rugpjūčio pradžioje rinkau baravykus, bet šiuo metu renku makavykus, šilbaravykius ir raudonviršius“, – atskleidė ji.
Pasiteiravus, kur pašnekovė aptinka tokią grybų įvairovę, ji atskleidė – Panevėžio Žaliojoje girioje.
Gražina su šeima pririnko 500 baravykų
Savo savaitgalio radiniais leido pasigrožėti ir grybautoja Gražina. Jos radiniai įspūdingi – ant stalo buvo išdėlioti net 500 baravykų.
Kaip pasakojo grybautoja, jie su vyru ir sūnumi – aistringi grybautojai, tad visi šie baravykai yra surinkti šeimos.
„Mes grybaujame Švenčionių rajone. Pernai ir užpernai visai neaugo baravykai, o šiemet jau prisirinkom nemažai. Mes labai mėgstame grybauti, ypač sūnus“, – pasakojo Gražina.
Ji pridėjo, kad jie visi kartu valo grybus, dėlioja tam, kad vėliau galėtų visus surinktus suskaičiuoti. Vėliau šiuos grybus per kelis kartus sudžiovina ir konservuoja.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!