TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Perspėja plūstančius į miškus – jokiu būdu nelieskite šio grybo

2025-08-22 13:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 13:20

Artėjant savaitgaliui bus galima vėl sutikti daug grybautojų miške, o ir ne veltui. Šiuo metu miškuose gausu ūmėdžių, voveraičių, lepšių, raudonviršių, baravykų ar net kazlėkų.

Grybai, greitoji, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com ir Broniaus Jablonsko)

Artėjant savaitgaliui bus galima vėl sutikti daug grybautojų miške, o ir ne veltui. Šiuo metu miškuose gausu ūmėdžių, voveraičių, lepšių, raudonviršių, baravykų ar net kazlėkų.

0

Visgi „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė atkreipia dėmesį, kad būtent dabar padidėja apsinuodijimų ir virškinimo sutrikimų rizika. Ji įspėja: apsinuodijus grybais negalima delsti – būtina kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suklysti gali ir patyrę grybautojai

„Viena dažniausių apsinuodijimo grybais priežasčių – jų rūšių supainiojimas grybaujant. Ne veltui grybautojai nuodingus grybus vadina apgavikais, nes jie neretai atrodo labai panašūs į valgomuosius.

Šie grybai gali suklaidinti ne tik pradedančiuosius, bet ir patyrusius grybautojus. Vienas iš tokių grybų – žalsvoji musmirė, kuri neturi baltų taškelių, todėl gali priminti žalsvas ūmėdes“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.

Vaistininkė pataria vengti rinkti senesnius, peraugusius ar pažeistus grybus. Anot jos, klaidinga manyti, kad nupjovus pažeistą grybo dalį, jis tampa saugus. Iš tiesų tokie grybai gali būti tiesus kelias į apsinuodijimą.

„Ir, žinoma, nepamirškite tinkamai apdoroti grybų – juos virkite ar džiovinkite atsakingai. Geriausia grybus pirmiausia užvirti, pakeisti vandenį ir dar kartą virti apie 20 minučių. Taip pat venkite valgyti patiekalus iš grybų kitą dieną po jų gaminimo“, – pataria E. Ramaškienė.

Ką daryti apsinuodijus grybais?

„Šį sezoną grybai dažnai puošia mūsų stalą, tačiau neatpažinus rūšies ar netinkamai juos apdorojus, galima rimtai apsinuodyti. Dažniausi apsinuodijimo simptomai – pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai ir viduriavimas. Šie simptomai gali prasidėti po kelių valandų nuo valgymo.

Tačiau jie gali pasireikšti ir tik kitą dieną. Kai kuriais atvejais atsiranda neurologiniai simptomai: sąmonės sutrikimai, traukuliai ar net haliucinacijos“, – pasakoja E. Ramaškienė.

Vos tik pajutus įtartinus simptomus, vaistininkė rekomenduoja nedelsiant kreiptis į medikus, kurie nustatys apsinuodijimo lygį ir skirs tinkamą gydymą.

„Pajutus apsinuodijimo grybais simptomus, nesiimkite savarankiško gydymo namuose. Nevartokite nei aktyvuotos anglies, nei vaistinių preparatų nuo viduriavimų.

Vietoje to nedelskite ir iš karto vykite į gydymo įstaigą. Nepamirškite – apsinuodijimo grybais simptomų ignoravimas gali būti mirtinai pavojingas“, – perspėja E. Ramaškienė.

