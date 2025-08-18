Ieva su šeima pririnko pilną bagažinę grybų: tiek dar nebuvo matę

Su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais savo laimikio istorija sutiko pasidalinti ir grybautoja Ieva, su šeima bei draugais pririnkusi pilną bagažinę baravykų ir kitų grybų.
Pririnko pilną automobilio bagažinę baravykų
Ieva pasakoja, kad gausų laimikį surinko Jurbarko rajone, kur grybavo apie 4 valandas. Pasak jos, tąkart į svečius buvo atvykę draugai iš Šiaulių, todėl ji pasiūlė visiems kartu nuvykti į mišką.
Į krepšius grybų prisirinko visa kompanija – ji su vyru ir vaikais bei draugai. Iš viso miške laiką leido keturi suaugusieji ir du vaikai.
„Grybavome apie 3–4 valandas. Na ir tiesiog ėjome į „savo“ vietas, kurias mes taip vadiname. Jie sakė nėra apskritai matę tiek grybų.
Ir tik įeiname į mišką ir grįžtame prie mašinos su pilnais krepšiais, tai draugai ir sako: „Dedam į bagažinę, vis tiek jie važiuos namo“. Na mums viskas puiku – grybų daug, nuotaika superinė“, – atskleidžia grybautoja.
Ji priduria, kad rinko tik raudonviršius ir baravykus – laimikį pasiskirstė maždaug pusiau.
„Mes važiuojame visada grybauti, kiekvieną metą, gyvename prie pat miško, tai toks lyg hobis. Dažniausiai grybus dovanojame draugams, giminėms, patys pasiliekame tiek, kiek reikia. Juk dalintis labai smagu“, – pasakoja Ieva.
Moteris priduria, kad draugai taip pat pasirūpins artimaisiais, kad visiems užtektų bent po maišelį gardžių miško gėrybių.
Ji dar kartą palinkėjo visiems sveikų, jaunų ir kuo mažesnių grybukų, o taip pat – daugiau šypsenų ir pozityvo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!