TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš miško Rimantė grįžo su šimtais baravykų: atskleidė, kur rado

2025-08-12 10:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 10:50

Lietus ir saulė – pačios tinkamiausios sąlygos grybams miške dygti, dėl to šiuo metu lietuviai iš miškų grįžta pilnais kibirais. Grybautojai džiaugiasi – vasara puiki pomėgiui realizuoti.

Moteris grybautoja, grybai (nuotr. 123rf.com ir asm. archyvo)

Lietus ir saulė – pačios tinkamiausios sąlygos grybams miške dygti, dėl to šiuo metu lietuviai iš miškų grįžta pilnais kibirais. Grybautojai džiaugiasi – vasara puiki pomėgiui realizuoti.

1

Lietuvos grybautojai sutiko pasidalinti savo pintinių ir kibirų turiniu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Ne vieni iš jų džiaugėsi – miškas apdovanojo gausiai.

Gedimino atostogos – miške su baravykais

Pirmasis, kuris sutiko pasidalinti savo radiniais, buvo Gediminas. Jis pasidalijo nuotrauka, kurioje buvo įamžintas su iki viršaus prikrauta pintine baravykų.

Pašnekovas pasakojo, kad visi grybai surinkti Šilutės rajone, Meškinės miškuose, o jis turi ten kelias vietas, kuriose visuomet aptinka gėrybių.

„Tik ten yra baravykų rojus. Voveraičių šiemet labai daug, tai neįdomu, o baravykų galvutės, keptos ant sviesto, tikras delikatesas“, - sakė jis.

Dvi pintinės Vlado baravykų

Grybautojas Vladas taip pat nustebino visus savo radiniais. Jis parodė dvi pilnas pririnktas pintines baravykų.

Pasiteiravus grybautojo, kur jam pavyko aptikti šias gėrybes, jis nurodė – Plungės rajone.

Rimantė surinko 307 baravykus

Savo radiniais sutiko pasidalinti ir grybautoja Rimantė. Ji visus nustebino socialiniuose tinkluose pasidalindama nuotrauka su pilnu stalu nukrautu baravykais.

Prie nuotraukos ji šmaikščiai parašė – „Tik 307 baravykai“, o internautai negalėjo patikėti tuo, ką mato.

Pasiteiravus jos, kur aptiko šimtus baravykų, ji atsakė trumpai – Tauragės rajono miškuose.

TOLIAU SKAITYKITE
