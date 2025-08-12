Iš miško Rimantė grįžo su šimtais baravykų: atskleidė, kur rado

Lietuvos grybautojai sutiko pasidalinti savo pintinių ir kibirų turiniu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Ne vieni iš jų džiaugėsi – miškas apdovanojo gausiai.
Gedimino atostogos – miške su baravykais
Pirmasis, kuris sutiko pasidalinti savo radiniais, buvo Gediminas. Jis pasidalijo nuotrauka, kurioje buvo įamžintas su iki viršaus prikrauta pintine baravykų.
Pašnekovas pasakojo, kad visi grybai surinkti Šilutės rajone, Meškinės miškuose, o jis turi ten kelias vietas, kuriose visuomet aptinka gėrybių.
„Tik ten yra baravykų rojus. Voveraičių šiemet labai daug, tai neįdomu, o baravykų galvutės, keptos ant sviesto, tikras delikatesas“, - sakė jis.
Dvi pintinės Vlado baravykų
Grybautojas Vladas taip pat nustebino visus savo radiniais. Jis parodė dvi pilnas pririnktas pintines baravykų.
Pasiteiravus grybautojo, kur jam pavyko aptikti šias gėrybes, jis nurodė – Plungės rajone.
Rimantė surinko 307 baravykus
Savo radiniais sutiko pasidalinti ir grybautoja Rimantė. Ji visus nustebino socialiniuose tinkluose pasidalindama nuotrauka su pilnu stalu nukrautu baravykais.
Prie nuotraukos ji šmaikščiai parašė – „Tik 307 baravykai“, o internautai negalėjo patikėti tuo, ką mato.
Pasiteiravus jos, kur aptiko šimtus baravykų, ji atsakė trumpai – Tauragės rajono miškuose.
