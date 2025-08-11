Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Irma su vyru baravykus renka kibirais: išdavė, kur jų randa

2025-08-11 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 16:15

Nors daugumos ši permaininga vasara nedžiugina – dažnas lietus ir stichijos priverčia daugiau laiko praleisti namuose, vis tik grybautojams šis laikas – vienas gėris. Jau nebe pirmi iš jų rodo savo pilnas pintines gėrybių.

Irma su vyru baravykus renka renka kibirais: išdavė, kur jų randa (nuotr. asm. archyvo)

Nors daugumos ši permaininga vasara nedžiugina – dažnas lietus ir stichijos priverčia daugiau laiko praleisti namuose, vis tik grybautojams šis laikas – vienas gėris. Jau nebe pirmi iš jų rodo savo pilnas pintines gėrybių.

Lietuviai iš miškų pilnais krepšiais tempia miško gėrybes ir nesikuklina jais pasidžiaugti socialiniuose tinkluose grybautojus vienijančiose grupėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pilnos pintinės Rasos pririnktų lietuviškų gėrybių

Viena iš grybautojų, kuri sutiko pasidalinti savo gėrybių nuotraukomis su naujienų portalu tv3.lt, buvo Rasa. Ji parodė tris pilnas pintines grybų.

O visiems smalsuoliams, kuriuos domino, kur pavyko aptikti tiek grybų, ji nurodė – Šakių ir Kazlų Rūdos miškuose.

„Rezultatas – pilnos pintinės gėrybių: baravykai, raudonikiai, voveraitės, šilbaravykiai ir net keletas makavykų. Miškas šiemet tikrai dosnus – tereikia gerų batų, krepšio ir kantrybės“, – sakė ji.

Per pusantros valandos Žaneta prisirinko pintinę ir du kibirus grybų

Kita grybautoja, kuri sutiko parodyti, ką parsinešė iš miško, buvo Žaneta. Ji pasakojo, kad prisirinko net du pilnus kibirus ir pintinę grybų.

Pasiteiravus, kokių grybų jau aptiko miškuose, ji atskleidė, kad tai – ūmėdės, geltonieji makavykai, raudonviršiai, keli baravykai ir voveraitės.

„Grybavome Vilniaus rajone, Arvydų miškuose. Pasivaikščiojimas truko pusantros valandos“, – pranešė ji.

Vaiva prisirinko grybų iki pat pintinių viršaus

Grybautoja Vaiva taip pat stebino visus savo pririnktomis gėrybėmis. Nuotraukoje galima pamatyti įvairiausių rūšių grybus – kelis baravykus, voveraites, raudonviršius ir kitus.

Kaip pasakojo Vaiva, ji grybauja Vilniaus rajone, Pagiriuose, tuomet vyksta grybauti į Šalčininkų rajoną.

„Mano maršrutas visada toks pats, nes neturiu tikslo prisirinkti grybų, man labiau patinka žvalgytuvės, pasimatymas su gamta, mėgstamais miškais“, – atskleidė ji.

Irmą su vyru miškas dosniai apdovanojo baravykais

O Kauno rajone grybaujanti Irma taip pat parodė šio savaitgalio radinius. Jų pavydėtų ne vienas grybautojas.

Nuotraukoje – dvi pintinės ir du kibirai miško karaliais tituluojamų baravykų. Tiesa, Irma atskleidė, kad dabar labai daug šių grybų jau sukirmiję.

Ji taip pat pasakojo, kad šalia jų sustojo žmonės ir nusistebėjo, kad jiems pavyko prisirinkti tiek daug gėrybių.

„Kol darėm šią nuotrauką, žmonės privažiavo, išlipo iš mašinos su didžiausiu nusistebėjimu, iš kur tiek grybų, kiek toli, kur ir kaip ėjom, kad tiek radom. Tas pats miškas, o jų krepšiuose vos ant dugno...

Taigi ne miškas esmę sudaro, o gebėjimas kiekvienam miške surasti grybingas vietas“, – pasakojo ji.

