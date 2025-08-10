Išgirdę baravykų kainą pirkėjai liko šokiruoti: „Visai stogas važiuoja“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Panevėžietė Emilija stabtelėjo ant prekystalio pamačiusi krepšį gražuolių baravykų.
„Pasicekavint [atėjau], ar yra grybų, ar nėra“, – teigė Emilija.
Emilija sako, pati mėgsta grybauti, tad dabar skubės į mišką ieškoti savų baravykų: „Baravykas yra baravykas, miško pulkaunykas.“
Kiti gražuoliai baravykai – Genės. Grybavo ji netoli Panevėžio. Moteris tik iš miško, tad dar nė nežinojo, kiek prašys už grybus.
„Su pirkėju tarsimės“, – teigė grybautoja Genė.
O štai grybautojas Vytautas kainą jau žino: „Kilogramas 25. <...> Yra apžiūrėti, išmyluoti, kaip sakant, ir be gyventojų.“
Pirkėjus baravykų kaina šokiravo
Apie tokią kainą pirkėjai sako taip:
„Aukso kaina, paėmus, aukso kaina.“
„Tai jau tikrai, kad auksiniai, nu nebežino kiek prašo.“
„Kiek mėsos gali nusipirkti, per mėnesį nesuvalgysi, ką tu, už 25 eurus.“
Už mažesnį nei kilogramo dydžio indelį baravykų kitas prekeivis Jonas prašo 12 eurų.
„Man užtenka ir tiek, tik parduok. – Ar perka? – Nelabai dar kol kas“, – tikino prekeivis Jonas.
„12 eurų, trys kilogramai karbonado. Ar yra proto? – Vytautas 25 prašo. – Tai visai stogas važiuoja“, – teigė vienas turgaus lankytojas.
„O kas šiais laikais yra pigu, nežinau, kas šiais laikais pigu, reikia pagalvot, ilgai reikia galvot, kas pigu“, – savo baravykų kainą gynė prekeivis Vytautas.
„Aš mačiau, kad pardavinėja ir po 5 eurus. – Baravykus? – Jo“, – pasakojo panevėžietis, turgaus lankytojas Algirdas.
Sveikų baravykų sunku rasti
Tačiau, kaip tikina grybautojai, pirmieji baravykai visada brangiausi.
„Masiško dygimo dar nėra, dygsta kai kuriose vietose, reikia ieškot“, – tikino grybautoja Janina.
Kiti grybautojai atvirauja, kad kol kas ir sveikų baravykų sunku rasti.
„Kiek surinkai, tiek išmetei, o dabar tai matysim. Bet čia nuo miško priklausys, vienur gražūs, kitur kirmėlėti“, – teigė grybautojas Vytautas.
O pirkėjai atidūs, ieško sveikutėlių grybų. Tad ir grybautojai tikina bet ko į turgų nevežantys.
„Paimi, baravykas gražiausias, perpjauk ir rievės. O užsienyje ima labiau sukirmijusius grybus, matai, kaip jie valgo kirmėles“, – teigė grybautojas Jonas.
„Prancūzai ir italai išvis nekreipia dėmesio, kad kirmėlėtas, kaip ir vokietis – obuolys su kirmėle, reiškia geras, ekologiškas“, – juokiasi grybautojas Vytautas.
Nesinervina, jei parduoti nepavyks
Grybautojai atskleidžia, kad šiemet su grybais labai įvairiai. Pavyzdžiui, Vytautas tikina, kad šiuos sveikutėlius baravykus rinko ne Žaliosios girioje, kaip visada, o nedideliuose miškeliuose.
„Yra tokie miškeliai su eglutėm, su ąžuolais, visi baravykai ant spyglio, spyglys ir samanėlė“, – pasakojo grybautojas Vytautas.
Janina už 10 eurų nusipirko puskilogramį baravykų pietums. Grybautojų teigimu, kol baravykų nedaug, kaina mažai kris.
„Vis vien jie 15, 20 laiko kainą. Baravykai ir Afrikoj baravykai“, – teigė grybautoja Janina.
Tad grybautojai, jei „auksiniais“ pirkėjų pramintų baravykų nepavyks parduoti, neišgyvena.
„Neparduosim, sudėsim į puodą, bus Kalėdom“, – patikino grybautoja Janina.
