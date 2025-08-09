Į supirktuves grybus tempiantys lietuviai gauna apvalias sumas: štai kiek užsidirba

Apie tai, kokios šiuo metu grybų supirkimo kainos Lietuvoje, kiek pavyksta „prisidurti“ prie atlyginimo ar pensijos, bei ko tikisi iš likusios vasaros bei rudeninių grybų derliaus, „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ pasakojo Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovas Virginijus Varanavičius.
Voveraičių supirkimo kaina siekia 1–2 eurus
Grybų miškuose šiemet apstu – tik eik ir rink. Vieni renka tiek, kiek telpa, kiti jau net nebeima – kiek jų daug. Kad grybų, tiksliau – šiuo metu visur geltonuojančių voveraičių, netrūksta, tvirtina ir V. Varanavičius.
Tik dabar vyraujantys orai lemia ir grybų kokybę, kuri – prastesnė, tad tai paveikia ir supirkimo kainas.
„Be abejo, šiandien dienai grybų miške tikrai yra pakankamai gausu, tikrai jų galima surinkti nemažus kiekius, bet lemia kiti dalykai – lemia jų kokybė.
Šiandien dienai grybai, aš turiu omeny voveraites, yra labai šlapios, pilnos prisisunkę vandens, drėgmės, todėl ir jų kaina yra tokia pakankamai maža. Dėl to, matyt, yra priežastis, dėl ko žmonės truputėlį mažiau renka jas“, – kalbėjo asociacijos vadovas.
Jis priduria, kad dabar voveraičių supirkimo kaina siekia apie vieną–du eurus už kilogramą. Paprašytas palyginti, kaip ji keitėsi žvelgiant į ankstesnių metų tendencijas, V. Varanavičius pastebi – sumažėjo dvigubai ir net daugiau, mat anksčiau tokiu metu kilogramas voveraičių buvo superkamas po tris–keturis eurus.
Pririnkę dešimtis kilogramų prie pensijos ar algos prisiduria 20–40 eurų
Kalbėdamas apie voveraites, laidos svečias pažymi, kad kiekvienas, atėjęs į mišką – net pradedantysis – aiškiai gali matyti, kad grybai nuo didelio lietaus kiekio prisigėrę vandens. Vis tik į supirkimo punktus grybus nešantieji miškų neaplenkia, net jei kaina ir nedžiugina.
„Kaina nėra didelė, bet jų kiekius galima surinkti pakankamai didelius. Užkietėję grybautojai šiandien surenka ir 20, ir 30 kilogramų voveraičių. Tikrai kiekiai yra įspūdingi“, – priduria jis ir patikslina, kad tokį kiekį galima surinkti maždaug per keturias–šešias valandas.
Tad ir suskaičiuoti, kiek pavyksta iš to užsidirbti, nesunku: „Galim paskaičiuoti paprastai – jeigu žmogus surenka 30 kilogramų ir gauna apie 40–50 eurų, aš manau, ypatingai žmogui, tai nėra maži pinigai šiandien dienai – nesėjus, nepjovus. Prisidurti ir prie atlyginimo, ypatingai prie pensijos, tikrai galima.“
Jis pastebi, kad dažniausiai į supirktuves, nešini grybų pintinėmis, ir atkeliauja pensijinio amžiaus asmenys. Žvelgdamas bendrai, V. Varanavičius pastebi, kad jaunoji karta vis rečiau užsuka pagrybauti, o tuo labiau – užsuka į supirkimo punktus.
Anksčiau vasarą ir grybų sezoną kaip progą užsidirbti išnaudodavo moksleiviai ar studentai, o dabar jų vis mažiau:
„Grybautojų tendencijos yra pas mus jau eilę metų prastėjančios. Į mišką eina vis mažiau ir mažiau žmonių. Tiesiog grybavimo tradicijos, aš nesakyčiau, kad jos [išnyks] – jos, matyt, liks, tačiau jaunoji karta į mišką jau nebeina – nei prie didelių kainų, nei prie mažų.
Eina tie patys, iš principo, žmonės, naujų žmonių tiesiog neatsiranda, kas eitų. Eina pensijinio amžiaus žmonės, šiek tiek eina atostogų metu moksleiviai, studentai, bet tikrai jų kiekis nėra tas, kuris būdavo anksčiau, kai eidavo masiškai. Dabar gi eina tiesiog tie, taip vadinami, užkietėję grybautojai – dažniausiai pensininkai.“
Laidos vedėjui užsiminus, kad pastarieji apeina ir patikrina savo ilgametes grybavimo vietas, Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovas tikina, kad nė nereikia turėti tokių vietų. Štai užsukus į Varėnos rajono miškus, čia paklotė nusėta voveraitėmis – jų prisirinkti galima daug kur.
Tikisi gero rudeninių grybų derliaus
O kokia situacija su kitais grybais? V. Varanavičius pažymi, kad baravykai tradiciškai prasideda maždaug apie Žolinę – rugpjūčio 15-ąją. Ir pats neseniai buvo miške, tad baravykų – vienas kitas, o kokybė dar vasariška, t. y. pastarieji – pakirmiję.
Kaip jis sako, dabar tenka laukti atvėsusių orų ir naktų, bet nedvejoja, kad šiais metais rudeninių grybų kiekis bus neblogas.
„Be abejo, tai priklausys vėlgi nuo drėgmės, nuo šilumos, nuo visų kitų dalykų, nes rudeninių grybų yra specifinis augimas – tai nėra voveraitės. Voveraitėms – vandens ir šilumos, ir voveraitės auga, o baravykams jau prasideda kiti dalykai.
Baravykams tiek daug vandens nereikia, jiems reikia truputėlį vėsesnių naktų – tada jie pradeda masiškai augti“, – pridūrė pašnekovas.
Ir baravykų supirkimo kainos būna gerokai didesnės nei voveraičių. V. Varanavičius priduria, kad šie grybai būna rūšiuojami pagal dydį, spalvą, tačiau vidutinė kaina vis tiek siekia maždaug penkis–septynis eurus už kilogramą.
Savo praktikoje jis sako matęs ir du, ir tris kilogramus sveriančių baravykų – įspūdingo dydžio, subrendusių, tad vien atnešus tokį jau galima nemenkai pasipildyti piniginę.
Mėlynių nebuvo, bruknių derlius taip pat gali nenudžiuginti
Paklaustas, kokia šiemet situacija su uogomis, pašnekovas pripažįsta – su uogų derliumi didelė problema, mat uogų praktiškai nėra. Bruknių matyti tik pavienės uogytės, tačiau V. Varanavičius viliasi, kad „nepataikė nuvažiuoti“ į vietą, kurioje jų būtų daugiau, bet svarsto, kad, greičiausiai, ir jų derliumi nepavyks pasidžiaugti.
Mėlynių derlius taip pat buvo itin prastas – jų kone nebuvo visai, o sezonas jau baigėsi: „Mėlynių nebuvo dėl paprasto dalyko – ilgalaikės šalnos. Jeigu pamenam, šis pavasaris buvo pakankamai šaltas, šalnos tęsės labai ilgai, per patį mėlynių žydėjimą – jos tiesiog nušalo.“
Pasiteiravus, kaip tai veikia kainas, pašnekovas pasidalija savo patirtimi: turguje, kiek pačiam teko matyti, litras mėlynių kainavo šešis–aštuonis eurus, o tai, anot jo, yra „fantastinė kaina“.
Paprašytas pasidalinti, kaip vertina kitų gėrybių kainas turgeliuose, V. Varanavičius pažymi: prekyba turguje ir verslo prekyba yra du skirtingi dalykai – verslai viską perka kilogramais, o turgeliuose miško gėrybės parduodamos matuojant stiklinaitėmis ar stiklainiais, tad ir pastarųjų kaina turguje – aukšta.
„Taip jau susiklostė tokia tradicija, kad verslui reikalingi kiekiai, ir jis negali mokėti tokių pinigų, kokie yra mokami turgeliuose. Tiesiog rinka yra visai – absoliučiai nieko bendro neturinti su turgaus verslu.
Mes dirbame su užsienio šalimis ir mums diktuoja sąlygas. Ne mes patys diktuojam sąlygas – mums diktuoja, kaip ir visam pasauliui, mūsų partneriai, dirbantys su grybais ir uogom, o ten kainos yra absoliučiai visai kitokios“, – aiškino Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovas.
Galiausiai, paklaustas, kokie lūkesčiai likusiam grybų sezonui, V. Varanavičius ramina: tikimasi gero rudeninio grybų derliaus, tad ir supirkimo kainos padidės.
Visą „Žinių radijo“ laidą „Ryto espresso“ galite žiūrėti čia:
