Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
20
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kūris apie „aušriečio“ paskyrimą kultūros ministru: tai, kas padaryta, yra klaiku

2025-09-29 09:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 09:01

Buvęs Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas ir Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus paskyrimą vadovauti Kultūros ministerijai vadina „dugnu“.

Ignotas Adomavičius. ELTA / Dainius Labutis

Buvęs Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas ir Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus paskyrimą vadovauti Kultūros ministerijai vadina „dugnu“.

REKLAMA
21
REKLAMA
REKLAMA

„Tai, kas padaryta, yra klaiku. Negaliu patikėti, kad nusiritome iki tokio dugno, ir dabar, atsivarę ekskavatorių, kasame dar giliau“, – portalui „Delfi“ sakė E. Kūris. 

REKLAMA

Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto profesoriaus teigimu, šalies vadovo Gitano Nausėdos pažadai netvirtinti žmogaus į ministeriją be kompetencijų atsisuko prieš jį patį.

„Prezidentui kažkaip nuolat bumerangu grįžta jo vaizdingi posakiai, o pastaruoju metu – vos ne kasdien. Pakalbėjo apie antilopę, o gavo (atsiprašau, nenoriu užgauti, bet beveik cituoju Prezidentą) krokodilą „Kultūros Geną“. Jo patarėjas Remigijų Žemaitaitį prilygino teroristui, o kitą dieną prezidentas tam atseit teroristui spaudžia ranką. Tik spėjo prezidentas pakalbėti, kad į Vyriausybę netinka žmonės su kebabų verslo patirtimi, ir, žiūrėk, čia pat gavo vieną su makaronų verslo patirtimi – ir jam tinka“, – stebėjosi VU profesorius.

REKLAMA
REKLAMA

E. Kūris pabrėžė, kad šiuo atveju  šalies vadovas turėjo stengtis prilygti geram notarui, kuris tvirtina tik tai, kas yra teisėta, pagrįsta ir patikrinta.

Kartu jis negailėjo kritikos ir darbą pradėjusiam I. Adomavičiui ir teigė, kad premjerė Inga Ruginienė jau dabar turėtų pradėti ieškoti jam pamainos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ministrė pirmininkė pasakė, kad, jeigu kultūros ministras dirbs blogai, bus ieškoma kitų variantų. Aš manau, kad jis jau dirba blogai, taigi pats laikas ieškoti. Juk jau prisistatydamas Prezidentūroje jis parodė, kad gerai nedirbs, nes jam tiesiog neduota. Gal jis gerai dirbtų versle (pinigų, atrodo, nemažai uždirba), galbūt gražiai pūstų tromboną, bet jis ministru gerai nedirbs, bent jau dėl to, kad su juo nenori dirbti kultūros bendruomenė“, – akcentavo E. Kūris ir pridūrė nesuprantąs, kodėl naujoji valdžia pasirinkusi eksperimentuoti su valstybe.

REKLAMA

„Ar reikia leisti tam žmogui save pribaigti, kita vertus, ar reikia leisti eksperimentuoti su Lietuva, su jos kultūra ir apskritai su krašto valdymu?“ – retoriškai klausė jis.

Praėjusį ketvirtadienį bendruomenė surengė protestą Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros prieš naujojo ministro paskyrimą.

REKLAMA

Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru pasirašė daugiau nei 56 tūkst. žmonių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Protestuodamas prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos, apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“. 

Prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė, taip pat pranešta, kad renginyje nepageidaujamos premjerės I. Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbos.

Su kultūros bendruomene praėjusią savaitę jau susitiko premjerė, šį antradienį tai padaryti ketina ir prezidentas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis ir kiti koalicijos nariai susitinka su Gitanu Nausėda
„Jis leido iš savęs pasityčioti Žemaitaičiui“: prezidento katino dienos baigiasi? (199)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėdos patarėjas: „Nemuno aušra“ yra rakštis, neturinti nieko bendro su kultūra (78)
Karolis Kaupinis. ELTA / Žygimantas Gedvila
„Aušriečiui“ tapus kultūros ministru, kultūros atstovai nežada nuleisti rankų: svarsto apie įspėjamąjį streiką (14)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Ylos lenda iš maišo – prabilo dar vienas Adomavičiaus „klasiokas“: „ Žiūriu į foto ir vis tiek neatsimenu šio žmogaus“ (130)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
nuostabus gerb.Kūrio klausimas
nuostabus gerb.Kūrio klausimas
2025-09-29 09:17
ar reikia leisti žmogui save pribaigti?
Atsakyti
patiko labai labai labai labai labai,top
patiko labai labai labai labai labai,top
2025-09-29 09:18
kultūros krokodilas Gena-chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Atsakyti
Algis
Algis
2025-09-29 09:31
Blinkevičiniai pradėjo nuo melo ir toliau tai toleruoja. Nausėda kuria sau savo gerovės valstybę ir jam svarbu kad jam netrukdytų. Žemaitaitis su kaupu atsikeršijo už jo "išdūrimą" su Amerika, dabar jis nugalėtojas ir ciniškai iš visų juokiasi. Karbauskiniai su džiaugsmu prisijungė prie koalicijos ir kartu su velniu eis obuoliauti. Visi šių veikėjų, dabar visi gyventojai kapstosi "meškos šiknoj". Ką galima pasakyti? Prezidentas, kaip atsvara turėjo ginti Lietuvos gyventojų poziciją, bet ir pats patraukė obuoliauti. "Kuo daugiau kvailių, tuo linksmiau"...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų