Po ilgos tylos – prakalbo ledo ritulio klubas: skausmo lydimi pagerbė žuvusį 13-metį

Nesėkmių lydimi Baltijos ledo ritulio čempionate Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ namų aikštėje 3:4 (0:1, 0:1,3:1, 0:1) po baudinių serijos nusileido Rygos HS „Riga (Latvija) ekipai ir nukrito į turnyrinės lentelės dugną.
Įvarčius šeimininkams pelnė Laisvydas Kudrevičius (33:28), Nolanas Džeimsas Reganas (46:43, Artiomas Redko, Janis Tapanis Siekinenas), A.Redko (53:19, K.Zeynalovas).
Varžovų gretose pasižymėjo Maksas Michailovas (15:40), Kristeris Obukas (26:27), Gustavas Spigulis (44:12), Karlis Tameniekas (65:00).
Pagerbė paauglį tylos minute
Prieš dvikovą iš nelaimių ruožo neišbrendanti Vilniaus ekipa tylos minute pagerbė tragiškai ledo ritulio treniruotėje mirusį 13-metį klubo sistemos ledo ritulininką.
Klubas visai neseniai buvo atsigavęs ir pradėjo demonstruoti geresnį žaidimą po vyriausiojo trenerio Mindaugo Kiero žūties.
Svečiai rungtynėse geriau realizavo progas ir trečiajame kėlinyje pirmavo 3:1. Vilniečiai rado jėgų išlyginti rezultatą ir pačioje rungtynių pabaigoje likus 4 sekundėms iki trečiojo kėlinio pabaigos Aleksas Maunula galėjo išplėšti pergalę, tačiau nepataikė į tuščius vartus.
Pratęsimas nugalėtojo neišaiškino, o baudinių serijoje karaliavo tris pirmuosius metimus pataikę jaunieji rygiečiai, kai šeimininkai neįmušė nė vieno baudinio.
Vilniečiai į vartus metė 36 kartus, svečiai atsakė 31 bandymu.
Abi komandos tarpusavyje susitiks sekmadienį, 16.30 val. Vilniaus pramogų arenoje.
Paaiškėjo, kaip įvyko nelaimingas atsitikimas
Paaiškėjo naujos detalės dėl 13-mečio mirties ledo ritulio treniruotės metu. Situaciją pakomentavo ir „Pramogų arenos“ administracija, kurioje įvyko nelaimė – papasakojo apie tai, kas įvyko prieš žūstant paaugliui.
„Pramogų arenos“ administracijos atstovas naujienų portalui tv3.lt nurodo, kad matė tik kamerų vaizdo įrašus, kaip įvyko nelaimė, o paauglys mirė įvykio vietoje.
„Mes nematėme šito įvykio, bet, kaip supratome, nelaimė įvyko vaikų treniruočių metu. Vaikas turėjo ledo ritulio šaibą ir jis sviedė tą šaibą, norėjo pataikyti į vartus, bet išėjo taip, kad jis pataikė tam vaikui į tą vietą, kur miego arterijos, žemiau ausies.
Per kamerą matosi, kaip vaikas tiesiog susiima už tos vietos su rankyte ir nukrinta ant žemės. Nežinau net, kaip išpasakoti, čia tiesiog tokia nelaimė yra, labai baisu, didžiausia užuojauta tėvams“, – nurodo arenos administracijos atstovas.
Anot jo, paaugliui prasidėjo vidinis kraujavimas, kraujas pateko į smegenis ir jis mirė vietoje.
Arenos atstovo teigimu, tai toks pirmas atvejis per visą ledo arenos egzistavimą.
„Mes domėjomės internete truputį, kad tokie atvejai iš viso buvo tik JAV 60-aisiais, tada Kanadoje 80-aisiais metais ir čia vienetiniai atvejai, kur vienas iš milijonų, kad taip galėtų atsitikti. Ir štai atsitiko būtent pas mus, Lietuvoje“, – sako jis.
Šaltiniai: arenoje tuo metu nebuvo defibriliatoriaus
Naujienų portalui tv3.lt šaltiniai (vardas ir pavardė žinomi – aut. past.) nurodė, kad matė nelaimę, tačiau arenoje tuo metu nebuvo defibriliatoriaus ir jo teko bėgti ieškoti kitur.
Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo „Pramogų arenos“ administracijos, ar šie turi minimą prietaisą ir kokia situacija ten buvo.
Arenos atstovai nurodė, kad iš pradžių reikia suvokti, kaip naudotis defibriliatoriumi ir kada jį iš tiesų galima naudoti.
„Ar jie suvokė, kaip naudotis defibriliatoriumi? Jie turi kažkokį medicininį pagrindą ar ne? Jeigu būtų tokia situacija, kad vaikas tiesiog sąmonę praradęs, nebūtų sustojusi širdis ir jie panaudotų defibriliatorių, taigi jį nužudytų.
Reikia suvokimo turėti tokiems dalykams, reikia specialius mokymus praeiti, čia nėra taip, kad paimi defibriliatorių, panaudoji ir atgaivinai žmogų, tu jį gali nužudyti.
Lengva pasakyti, kad nubėgo ieškoti defibriliatoriaus, kai patys net nežinojo, kas atsitiko“, – sako administracijos atstovas.
Jo teigimu, greitoji medicinos pagalba į nelaimės vietą atvyko per 7 minutes.
„Mes pirmąją pagalbą galime suteikti, turime tam skirtas vaistinėles, kaip ir kiekvienoje įmonėje priklauso turėti greitosios pagalbos vaistinėlę. Šitą dalyką mes turime, viskas gerai, bet čia ne tas atvejis, čia vaistinėlė nepadės“, – pabrėžia arenos atstovas.
Vaikų ledo ritulio lygos vadovas apie tai, ar paauglys dėvėjo šalmą
Po šios tragedijos sukrėsta ne tik sporto bendruomenė, bet ir visa Lietuva. Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos vadovas Arūnas Aleinikovas naujienų portalui tv3.lt sako, kad tai buvo labai netikėtas dalykas, kokio dar nėra buvę.
„Visi šoke, labai daug skambučių gavau, ir iš kitų mokyklų jau skambina, klausia, kas įvyko, visi sukrėsti labai, nes toks pirmas atvejis, niekas turbūt iš savo bendrosios praktikos negirdėjo, kad kažkas panašaus būtų buvę. Labai netikėtas dalykas.
Yra tokių atvejų, kai dėl sveikatos širdis sustojo, bet kad pataikyti su rituliu per treniruotę, tai nelabai kas atsimena, kada taip buvę. Visi sukrėsti, nes jaunas žmogus, kuriam visas gyvenimas prieš akis buvo. Sunku kažką kalbėti, visi esame šoke, pasimetę“, – sunkiai rinko žodžius A. Aleinikovas.
Lygos vadovas sako dar nežinantis, kaip šiuo metu jaučiasi berniuko artimieji, ar su jais kontaktuojama, teikiama pagalba.
„Nežinau, čia įvyko vakar vakare, tai su treneriu pakalbėjau, o ten šiandien vis tiek turbūt ir mokykla kontaktuos, turbūt ir tyrimas vyksta, tai kai po truputį viskas apsiramins, tada ir mes bandysime kažką daugiau įsigilinti, kaip buvo, nes dabar iš bendrų kalbų nelabai gali įvertinti realios situacijos“, – pabrėžia jis.
A. Aleinikovas griežtai paneigia kalbas, kad vaikas galėjo būti be šalmo: „Su šalmu tikrai buvo, be šalmų gi neleidžia niekas vaikų ten. Bet čia toks atvejis turbūt vienas iš milijardo, kad būtent taip pataikytų, kaip tam vaikui.“
Taip pat vasaros gale žuvo ir žymus ledo ritulio bendruomenės narys Mindaugas Kieras, kai šokdamas į vandenį jis patyrė sunkias galvos ir stuburo traumas ir netrukus nuskendo.
Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos vadovas, kalbėdamas apie abu šiuos atvejus, neslepia skaudulio dėl tokių netekčių.
„Taip, čia kažkaip negerai, jauni žmonės, kur tokios abiejų mirtys nelauktos, netikėtos. Nei jie sirgo kažkuo, nei ką, čia jau grynai tragiški dalykai, o tai dar skaudžiau muša“, – pabrėžė jis.
A. Aleinikovas priduria, kad sulaukia nemažai klausimų, ką galima būtų padaryti, kad būtų dar daugiau, tačiau tokių sprendimų kol kas jis nemato.
„Be ritulių gi nesitreniruosi ledo ritulio žaisti. Šalmo irgi nepadaryti per visą kaklą, čia jau bendros taisyklės ir ta įranga sertifikuota dabar, pats nepasigaminsi šalmo“, – nurodo lygos vadovas.
Daugiau nelaimės detalių
Treniruotės metu sužalotas paauglys trečiadienį mirė ligoninėje, Vilniuje.
Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko trečiadienio vakarą, apie 17.45 val., Vilniuje, Ąžuolyno gatvėje, ledo ritulio treniruotėje. Čia veikia dvi aikštės, dvi įstaigos rengia treniruotes vaikams.
Nepilnamečiui (gim. 2012 m.) buvo pataikyta ledo rituliu į pakaušį.
Policija nurodo, kad kol kas nėra aišku, ar paauglys buvo su šalmu, ar ne. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu šios detalės turėtų paaiškėti. Po nelaimės policija vykdė trenerių apklausas.
Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė Vima Juozevičiūtė nurodo, kad kreiptasi pagalbos buvo trečiadienį 17:46 val. Jo metu pranešta, kur vaikui pataikė ritulys ir kad jo būklė prastėja.
„Buvo pasakyta, kad ritulys pataikė į kaklą, kaklo sritį. Iš pradžių pasakė, kad tas vaikas sąmoningas, kvėpuoja. Paskui pasakė, kad pradėjo retėti pulsas ir jis prarado sąmonę. Bandė gelbėti, gaivinti kol atvyko pagalba“, – nurodo BPC atstovė.
Ketvirtadienio rytą paaiškėjo, kad paauglys žaidė ledo ritulio akademijoje „Hockey Punks Academy“, kuriai iki mirties vadovavo ledo ritulio rinktinės treneris Mindaugas Kieras.
