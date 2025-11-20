 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Veiksmo filmo verta drama: įpykęs uošvis griebėsi ginklo, vyro gyvybę išgelbėjo vietoje atsiradęs telefonas

„Farai“ – 19:30 per TV3!
2025-11-20 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-11-20 19:25

Policininkų ekipažas gavo pranešimą, kad žmonės lauke girdi riksmus ir šūvius primenantį garsą. Netrukus informacija patikslinama, kad įvykio vietoje peršautas vyras. Vyro gyvybę išgelbėjo tai, kad vienas šūvis į krūtinę buvo netikslus, ir buvo sužeista ranka, o antros kulkos jėgą iš dalies sugėrė vietoje pasitaikęs mobilusis telefonas 

Policininkų ekipažas gavo pranešimą, kad žmonės lauke girdi riksmus ir šūvius primenantį garsą. Netrukus informacija patikslinama, kad įvykio vietoje peršautas vyras. Vyro gyvybę išgelbėjo tai, kad vienas šūvis į krūtinę buvo netikslus, ir buvo sužeista ranka, o antros kulkos jėgą iš dalies sugėrė vietoje pasitaikęs mobilusis telefonas 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į įvykio vietą skubėjo laidos „Farai“ operatorius. 

Nurodytu adresu atvyko keli policijos ekipažai. Informacija pasitvirtino – ant slenksčio sėdėjo stipriai kraujuojantis pilietis. Kol laukė medikų, policininkai skubėjo suteikti pirmąją pagalbą. Vyrui buvo peršauta ranka, tad jam skubiai subintavo delną ir dilbio sritį, aukščiau uždėtas turniketas. 

REKLAMA
REKLAMA

Vyriškis skundėsi skausmu krūtinės srityje. Praplėšus marškinius paaiškėjo, jog peršauta ir krūtinė – širdies srityje daugybė žymių.

REKLAMA

Uošvio kerštas

Sužeistasis trumpam nutilo ir policininkai akimirksniu sunerimo. Sustabdžius kraujavimą ir subintavus, vyras papasakojo, kad jį peršovė jo uošvis, į jį iš medžioklinio šautuvo paleido du šūvius. 

„Keršija už tai, kad nepalieku ramybėje žmonos – jo dukros – ir vaikų“, – pasakojo sužeistasis.

Pilietis teigė buvęs užpultas, kai grįžo namo ir išlipo iš automobilio. Šauta buvo du kartus. Pirmą kartą greičiausiai dengėsi ranka, o antrą šūvį sugėrė krūtinė.

REKLAMA
REKLAMA

Apie pasikėsinimą nužudyti žmogų informacija perduota visiems ekipažams, specialiosios parengties skyriaus pareigūnams ir „Aro“ kovotojams. Vieni pareigūnai rinko duomenis apie nusikaltimą, kiti padėjo ką tik atvykusiems medikams, treti – apžiūrėjo nusikaltimo vietą.

Gyvybę išgelbėjo telefonas?

Sužeistas žmogus buvo nugabentas į ligoninę. Laimė, jis neprarado sąmonės ir galėjo pareigūnams suteikti naudingų detalių. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu nusikaltimo vietoje dirbantys policininkai ieškojo įrodymų ir bandė atkurti įvykių eigą. Pasak nukentėjusiojo, iškart po šūvių jis gelbėjosi sprukdamas ir peršokdamas tvorą. Ant bortelio aiškiai matyti kraujo žymės, o viduryje kiemo mėtėsi peršautas mobilusis telefonas. Gal jis ir išgelbėjo žmogaus gyvybę? 

REKLAMA

Pareigūnai nedelsdami vyko ieškoti šaulio. Pirmoje vietoje pareigūnai apklausė kaimynus – jie patvirtino, kad įtariamasis jiems yra žinomas. Į laiptinę užėjo šturmui pasiruošę „Aro“ kovotojai, visgi paaiškėjo, kad ieškomo asmens šiuose namuose nėra.

Toliau tęsta intensyvi paieška – tikrinamas kitas adresas. Duris atvėrė išsigandusi moteris, ji tikino, kad įtariamojo bute nėra. Ir nuvykus trečiuoju adresu vyro rasti nepavyko.

REKLAMA

Paieškos – sėkmingos

Tik paryčiais „Aro“ kovotojai šturmavo nuošalioje vietoje esantį pastatą ir sulaikė įtariamąjį. Dabar svarbiausia – surasti ginklą, kuriuo buvo sužalotas žmogus, tačiau sulaikytasis nerodė noro bendradarbiauti:

„Nejuokinkit manęs, kokį dar ginklą?“ – gynėsi vyras.

Kaip baigėsi šis susitikimas, sužinokite čia: 

 

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 val. Per TV3 televiziją ir tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“. 

Lapkričio 13 d. Serija 9
Lapkričio 6 d. Serija 8
Spalio 23 d. Serija 7
Spalio 9 d. Serija 6
Spalio 2 d. Serija 5
Rugsėjo 25 d. Serija 4
Rugsėjo 18 d. Serija 3
Rugsėjo 11 d. Serija 2
Rugsėjo 4 d. Serija 1
Gegužės 29 d. Serija 37
Gegužės 22 d. Serija 36
Gegužės 15 d. Serija 35
Gegužės 8 d. Serija 34
Balandžio 24 d. Serija 33
Balandžio 17 d. Serija 32
Balandžio 10 d. Serija 31
Balandžio 3 d. Serija 30
Kovo 27 d. Serija 29
Kovo 20 d. Serija 28
Kovo 13 d. Serija 27
Kovo 6 d. Serija 26
Vasario 27 d. Serija 25
Vasario 20 d. Serija 24
Vasario 13 d. Serija 23
Vasario 6 d. Serija 22
Sausio 30 d. Serija 21
Sausio 23 d. Serija 20
Sausio 16 d. Serija 19
Sausio 9 d. Serija 18
Sausio 2 d. Serija 17
Gruodžio 19 d. Serija 16
Gruodžio 12 d. Serija 15
Gruodžio 5 d. Serija 14
Lapkričio 28 d. Serija 13
Lapkričio 21 d. Serija 12
Lapkričio 14 d. Serija 11
Lapkričio 7 d. Serija 10
Spalio 31 d. Serija 9
Spalio 24 d. Serija 8
Spalio 17 d. Serija 7
Spalio 10 d. Serija 6
Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 36
Gegužės 23 d. Serija 35
Gegužės 16 d. Serija 34
Gegužės 9 d. Serija 33
Gegužės 2 d. Serija 32
Balandžio 25 d. Serija 31
Balandžio 18 d. Serija 30
Balandžio 11 d. Serija 29
Balandžio 4 d. Serija 28
Kovo 28 d. Serija 27
Kovo 21 d. Serija 26
Kovo 14 d. Serija 25
Kovo 7 d. Serija 24
Vasario 29 d. Serija 23
Vasario 15 d. Serija 22
Vasario 8 d. Serija 21
Vasario 1 d. Serija 20
Sausio 25 d. Serija 19
Sausio 18 d. Serija 18
Sausio 11 d. Serija 17
Sausio 4 d. Serija 16
Gruodžio 28 d. Serija 15
Gruodžio 14 d. Serija 14
Gruodžio 7 d. Serija 13
Lapkričio 30 d. Serija 12
Lapkričio 23 d. Serija 11
Lapkričio 16 d. Serija 10
Lapkričio 9 d. Serija 9
Spalio 26 d. Serija 8
Spalio 12 d. Serija 6
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. Serija 37
Gegužės 25 d. Serija 36
Gegužės 18 d. Serija 35
Gegužės 11 d. Serija 34
Gegužės 4 d. Serija 33
Balandžio 27 d. Serija 32
Balandžio 20 d. Serija 31
Balandžio 13 d. Serija 30
Balandžio 6 d. Serija 29
Kovo 30 d. Serija 28
Kovo 23 d. Serija 27
Kovo 16 d. Serija 26
Kovo 9 d. Serija 25
Kovo 2 d. Serija 24
Vasario 9 d. Serija 23
Vasario 2 d. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. Serija 20
Sausio 12 d. Serija 19
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų