Veiksmo filmo verta drama: įpykęs uošvis griebėsi ginklo, vyro gyvybę išgelbėjo vietoje atsiradęs telefonas

Nurodytu adresu atvyko keli policijos ekipažai. Informacija pasitvirtino – ant slenksčio sėdėjo stipriai kraujuojantis pilietis. Kol laukė medikų, policininkai skubėjo suteikti pirmąją pagalbą. Vyrui buvo peršauta ranka, tad jam skubiai subintavo delną ir dilbio sritį, aukščiau uždėtas turniketas.
Vyriškis skundėsi skausmu krūtinės srityje. Praplėšus marškinius paaiškėjo, jog peršauta ir krūtinė – širdies srityje daugybė žymių.
Uošvio kerštas
Sužeistasis trumpam nutilo ir policininkai akimirksniu sunerimo. Sustabdžius kraujavimą ir subintavus, vyras papasakojo, kad jį peršovė jo uošvis, į jį iš medžioklinio šautuvo paleido du šūvius.
„Keršija už tai, kad nepalieku ramybėje žmonos – jo dukros – ir vaikų“, – pasakojo sužeistasis.
Pilietis teigė buvęs užpultas, kai grįžo namo ir išlipo iš automobilio. Šauta buvo du kartus. Pirmą kartą greičiausiai dengėsi ranka, o antrą šūvį sugėrė krūtinė.
Apie pasikėsinimą nužudyti žmogų informacija perduota visiems ekipažams, specialiosios parengties skyriaus pareigūnams ir „Aro“ kovotojams. Vieni pareigūnai rinko duomenis apie nusikaltimą, kiti padėjo ką tik atvykusiems medikams, treti – apžiūrėjo nusikaltimo vietą.
Gyvybę išgelbėjo telefonas?
Sužeistas žmogus buvo nugabentas į ligoninę. Laimė, jis neprarado sąmonės ir galėjo pareigūnams suteikti naudingų detalių.
Tuo tarpu nusikaltimo vietoje dirbantys policininkai ieškojo įrodymų ir bandė atkurti įvykių eigą. Pasak nukentėjusiojo, iškart po šūvių jis gelbėjosi sprukdamas ir peršokdamas tvorą. Ant bortelio aiškiai matyti kraujo žymės, o viduryje kiemo mėtėsi peršautas mobilusis telefonas. Gal jis ir išgelbėjo žmogaus gyvybę?
Pareigūnai nedelsdami vyko ieškoti šaulio. Pirmoje vietoje pareigūnai apklausė kaimynus – jie patvirtino, kad įtariamasis jiems yra žinomas. Į laiptinę užėjo šturmui pasiruošę „Aro“ kovotojai, visgi paaiškėjo, kad ieškomo asmens šiuose namuose nėra.
Toliau tęsta intensyvi paieška – tikrinamas kitas adresas. Duris atvėrė išsigandusi moteris, ji tikino, kad įtariamojo bute nėra. Ir nuvykus trečiuoju adresu vyro rasti nepavyko.
Paieškos – sėkmingos
Tik paryčiais „Aro“ kovotojai šturmavo nuošalioje vietoje esantį pastatą ir sulaikė įtariamąjį. Dabar svarbiausia – surasti ginklą, kuriuo buvo sužalotas žmogus, tačiau sulaikytasis nerodė noro bendradarbiauti:
„Nejuokinkit manęs, kokį dar ginklą?“ – gynėsi vyras.
