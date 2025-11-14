 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nužudymas Vilniuje: auka – liūdnai pagarsėjęs „tiktokeris“, sulaikyti 2 įtariamieji

2025-11-14 19:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 19:56

Penktadienio vakarą gautas pranešimas apie nužudymą Vilniuje. Sulaikyti du įtariamieji.

Nužudymas Vilniuje: auka – liūdnai pagarsėjęs „tiktokeris“, sulaikyti 2 įtariamieji (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Penktadienio vakarą gautas pranešimas apie nužudymą Vilniuje. Sulaikyti du įtariamieji.

4

Nužudymas Vilniuje: auka – liūdnai pagarsėjęs „tiktokeris", sulaikyti 2 įtariamieji
Pranešimas apie nužudymą Švitrigailos gatvėje gautas apie 17.30 val.

Pranešta, kad bute antrame aukšte guli nudurtas žmogus. Atvykę medikai konstatavo vyro (g. 1993) mirtį.

Policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius. 

Naujienų portalo tv3.lt duomenimis nužudytas asmuo – liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas, pravarde Niežas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad socialinių tinklų platformoje „TikTok“ išpopuliarėjęs vyras, žinomas pravarde Niežas, turi daugiau nei 27 tūkst. sekėjų ir yra gerai žinomas dėl savo prieštaringų, dažnai šokiruojančių pasisakymų. Jo tiesioginių transliacijų metu skambėdavo necenzūrinė leksika, žeminantys komentarai ir atviri pareiškimai apie smurtą bei agresiją.

Viešojoje erdvėje gausu įrašų, kuriuose „TikTok“ veikėjas atvirai reiškia priešiškumą vaikams, grasina smurtu ar užgaulioja kitus vartotojus.

Be to, ilgą laiką jis nevengė alkoholio – pats yra pripažinęs turintis sunkumų dėl besaikio vartojimo ir planavęs vykti į reabilitaciją, tačiau pažadų taip ir neištesėjo.

Dėl tokio elgesio „TikTok“ bendruomenėje jis įgijo prieštaringą reputaciją, o dalis sekėjų nuolat kritikavo jo viešus pareiškimus.

