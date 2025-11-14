 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota apie 10 žmonių

2025-11-14 19:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 19:13

Penktadienio vakarą Vilniuje užsidegė butas. Smarkiai nudegusi moteris išvežta į ligoninę.

Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

0

Pranešimas apie gaisą daugiabutyje Gerosios Vilties g. gautas 18.18 val. 

Buvo pranešta, kad pirmame aukšte atviromis liepsnomis dega butas. Atvyko gausios ugniagesių pajėgos.

 Gelbėtojams pavyko iš degančio buto išvesti smarkiai nudegusią moterį. Ji perduota medikams.

Dėl gaisro iš daugiabučio evakuota daugiau kaip 10 žmonių.

Pranešama, kad gaisras jau užgesintas.

