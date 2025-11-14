Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota apie 10 žmonių

Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių(8 nuotr.)
Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Pranešimas apie gaisą daugiabutyje Gerosios Vilties g. gautas 18.18 val.
Buvo pranešta, kad pirmame aukšte atviromis liepsnomis dega butas. Atvyko gausios ugniagesių pajėgos.
Gelbėtojams pavyko iš degančio buto išvesti smarkiai nudegusią moterį. Ji perduota medikams.
Dėl gaisro iš daugiabučio evakuota daugiau kaip 10 žmonių.
Pranešama, kad gaisras jau užgesintas.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA