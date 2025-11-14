Masinė avarija kelyje Vilnius–Kaunas: uždarytas eismas

Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Kauno VPK atstovė Odeta Vaitkevičienė, pranešimas apie eismo įvykį Kaišiadorių rajone, ties Milžinių kaimu, gautas 15.30 val.
Pirminiais duomenimis, susidūrė „Toyota“, BMW, „Škoda“ ir „Volvo“ automobiliai. Pirminiais duomenimis, avarijos metu žmonės nenukentėjo.
Pranešama, kad įvykio vietoje uždarytas eismas, susidarė didžiulės spūstys.
Kaip informavo policijos atstovė, neužilgo turėtų būti atidaryta viena eismo juosta.
