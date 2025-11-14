 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Masinė avarija kelyje Vilnius–Kaunas: uždarytas eismas

2025-11-14 16:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 16:19

Penktadienį automagistralėje A1, Vilnius–Kaunas kryptimi, įvyko masinė avarija. Uždarytas eismas.

Švyturėliai (nuotr. Elta)

Penktadienį automagistralėje A1, Vilnius–Kaunas kryptimi, įvyko masinė avarija. Uždarytas eismas.

1

Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Kauno VPK atstovė Odeta Vaitkevičienė, pranešimas apie eismo įvykį Kaišiadorių rajone, ties Milžinių kaimu, gautas 15.30 val.

Pirminiais duomenimis, susidūrė „Toyota“, BMW, „Škoda“ ir „Volvo“ automobiliai. Pirminiais duomenimis, avarijos metu žmonės nenukentėjo. 

Pranešama, kad įvykio vietoje uždarytas eismas, susidarė didžiulės spūstys.

Kaip informavo policijos atstovė, neužilgo turėtų būti atidaryta viena eismo juosta.

