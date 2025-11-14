 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje judrioje gatvėje susidūrė vilkikas ir BMW

2025-11-14 15:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 15:03

Dėl penktadienį po vidurdienio Vilniuje Žirnių įvykusios avarijos gatvėje sukelti gelbėtojai.

Avarija Žirnių gatvėje: susidūtė vilkikas ir BMW (nuotr. TV3)

Dėl penktadienį po vidurdienio Vilniuje Žirnių įvykusios avarijos gatvėje sukelti gelbėtojai.

REKLAMA
0

Apie 13-ą val. specialiosioms tarnyboms pranešta, kad važiuodami nuo Liepkalnio gatvės pusės ties Ilgalaukio gatve susidūrė vilkikas ir BMW.

Sulaukta kelių skambučių, skambinę žmonės tvirtino, kad BMW gali būti prispaustų žmonių, kad per avariją galimai sužeista moteris iš BMW. Dar kiti pranešė, kad moteris nesužeista, tik patyrė šoką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvažiavus gelbėtojams paaiškėjo, kad prispaustų žmonių nėra. Paaiškėjo, kad moteris rimtesnių sužalojimų išvengė. BMW aplamdytas kairės pusės šonas.

Avarijos vietoje ėmė formuotis spūstys, todėl greičiau nei po pusvalandžio vilkikas ir apdaužytas BMW patraukti į šalį, dėl šios avarijos veikiausiai užpildytos deklaracijos draudimo bendrovei.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Avarija Vilniaus rajone magistralėje A2 (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinė avarija Vilniaus rajone: magistralėje girtas vairuotojas rėžėsi į atitvarus (2)
Avarija Batoro g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje: „Toyota“ vairuotoja partrenkė žmogų (6)
Avarija Gariūnų gatvėje (nuotr. TV3)
Gariūnų gatvėje susidūrus vilkikui ir visureigiui nutįso didžiulės spūstys (1)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktį Vilniuje judrioje gatvėje partrenktas pėsčiasis (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų