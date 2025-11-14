Vilniuje judrioje gatvėje susidūrė vilkikas ir BMW

Apie 13-ą val. specialiosioms tarnyboms pranešta, kad važiuodami nuo Liepkalnio gatvės pusės ties Ilgalaukio gatve susidūrė vilkikas ir BMW.
Sulaukta kelių skambučių, skambinę žmonės tvirtino, kad BMW gali būti prispaustų žmonių, kad per avariją galimai sužeista moteris iš BMW. Dar kiti pranešė, kad moteris nesužeista, tik patyrė šoką.
Atvažiavus gelbėtojams paaiškėjo, kad prispaustų žmonių nėra. Paaiškėjo, kad moteris rimtesnių sužalojimų išvengė. BMW aplamdytas kairės pusės šonas.
Avarijos vietoje ėmė formuotis spūstys, todėl greičiau nei po pusvalandžio vilkikas ir apdaužytas BMW patraukti į šalį, dėl šios avarijos veikiausiai užpildytos deklaracijos draudimo bendrovei.
