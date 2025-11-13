 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktinė avarija Vilniaus rajone: magistralėje girtas vairuotojas rėžėsi į atitvarus

2025-11-13 09:52
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 09:52

Naktį į ketvirtadienį Vilniaus rajone, netoli Maišiagalos, girtas vairuotojas rėžėsi į atitvarus. 

Avarija Vilniaus rajone magistralėje A2 (nuotr. Broniaus Jablonsko)
15

Naktį į ketvirtadienį Vilniaus rajone, netoli Maišiagalos, girtas vairuotojas rėžėsi į atitvarus. 

0

Apie avariją magistralėje A2 specialiosioms tarnyboms liudininkas pranešė kiek prieš 1-ą val. nakties.

Atvažiavę policijos pareigūnai 23-ajame magistralės Vilnius–Panevėžys kilometre rado į atitvarus skiriamojoje juostoje atsitrenkusį „VW Passat“, automobilis po smūgio užtvėrė antrą magistralės juostą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Avarija Vilniaus rajone magistralėje A2
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniaus rajone magistralėje A2

Šalia automobilio stovėjo 27-erių metų vaikinas, jis patvirtino vairavęs. Vairuotojui nustatytas lengvas girtumas: pirmu bandymu jis įpūtė 0,69 prom., o antru – 0,62 prom. Vairuotojas rimtesnių sužalojimų nepatyrė.

Policija vairuotojui surašė protokolą dėl avarijos sukėlimo apgirtus, už tai teisė vairuoti gali būti atimta keleriems metams.

