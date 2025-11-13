Naktinė avarija Vilniaus rajone: magistralėje girtas vairuotojas rėžėsi į atitvarus

Apie avariją magistralėje A2 specialiosioms tarnyboms liudininkas pranešė kiek prieš 1-ą val. nakties.
Atvažiavę policijos pareigūnai 23-ajame magistralės Vilnius–Panevėžys kilometre rado į atitvarus skiriamojoje juostoje atsitrenkusį „VW Passat“, automobilis po smūgio užtvėrė antrą magistralės juostą.
Avarija Vilniaus rajone magistralėje A2(15 nuotr.)
Avarija Vilniaus rajone magistralėje A2 (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Šalia automobilio stovėjo 27-erių metų vaikinas, jis patvirtino vairavęs. Vairuotojui nustatytas lengvas girtumas: pirmu bandymu jis įpūtė 0,69 prom., o antru – 0,62 prom. Vairuotojas rimtesnių sužalojimų nepatyrė.
Policija vairuotojui surašė protokolą dėl avarijos sukėlimo apgirtus, už tai teisė vairuoti gali būti atimta keleriems metams.
Šaltinis:
tv3.lt
