Policijos sujudimas judrioje gatvėje Vilniuje – pareigūnai sustabdė girtą vairuotoją

Įtariamasis įkliuvo ne per reidą: patruliuodami pareigūnai pamatė įtartinai važiuojantį vienatūrį, jį sustabdžius paaiškėjo, kad vairuotojas girtas. Vyras įpūtė apie 2 prom.
Vien už vidutinį girtumą gresia baudžiamoji byla. Dažniausiai vairuotojams už vidutinį girtumą teismai skiria baudas, atima teisę vairuoti ir dar konfiskuoja automobilius.
Visą savaitgalį Vilniuje vyko reidai, per naktinius reidus Vilniaus policijai girtų vairuotojų visai neįkliuvo. Ne per reidus nuo penktadienio vakaro Vilniuje ir Vilniaus rajone sučiupti keturi girti vairuotojai, kuriems dėl vidutinio ar sunkaus girtumo iškeltos baudžiamosios bylos.
