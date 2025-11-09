 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policijos sujudimas judrioje gatvėje Vilniuje – pareigūnai sustabdė girtą vairuotoją

2025-11-09 21:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 21:42

Sekmadienį vakare apie 20-ą val. Vilniuje, Olandų gatvėje, keli policijos pareigūnų ekipažai apsupo automobilį „Opel Zafira“.  Paaiškėjo, kad pirma eismo juosta judrioje gatvėje buvo užtverta dėl girto vairuotojo, jam nustatytas vidutinis girtumas.

Vilniuje Olandų gatvėje policija sučiupo girtą vairuotoją (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Sekmadienį vakare apie 20-ą val. Vilniuje, Olandų gatvėje, keli policijos pareigūnų ekipažai apsupo automobilį „Opel Zafira".  Paaiškėjo, kad pirma eismo juosta judrioje gatvėje buvo užtverta dėl girto vairuotojo, jam nustatytas vidutinis girtumas.

0

Įtariamasis įkliuvo ne per reidą: patruliuodami pareigūnai pamatė įtartinai važiuojantį vienatūrį, jį sustabdžius paaiškėjo, kad vairuotojas girtas. Vyras įpūtė apie 2 prom. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vien už vidutinį girtumą gresia baudžiamoji byla. Dažniausiai vairuotojams už vidutinį girtumą teismai skiria baudas, atima teisę vairuoti ir dar konfiskuoja automobilius.

Sekmadienio vakarą Vilniuje įkliuvo girtas vairuotojas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sekmadienio vakarą Vilniuje įkliuvo girtas vairuotojas

Visą savaitgalį Vilniuje vyko reidai, per naktinius reidus Vilniaus policijai girtų vairuotojų visai neįkliuvo. Ne per reidus nuo penktadienio vakaro Vilniuje ir Vilniaus rajone sučiupti keturi girti vairuotojai, kuriems dėl vidutinio ar sunkaus girtumo iškeltos baudžiamosios bylos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

