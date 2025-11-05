 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: „Toyota“ vairuotoja partrenkė žmogų

2025-11-05 10:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 10:19

Sostinėje, Stepono Batoro g., trečiadienį įvyko avarija. Toyota“ vairuotoja partrenkė pėsčiąjį.

Avarija Batoro g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
10

Sostinėje, Stepono Batoro g., trečiadienį įvyko avarija. Toyota“ vairuotoja partrenkė pėsčiąjį.

REKLAMA
2

Avarija Batoro g.
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Batoro g.

Pranešimas gautas maždaug 9 val. ryte.

Smūgis buvo smarkus, tačiau, pirminiais duomenimis, nukentėjusysis sąmonės nebuvo praradęs. Avarija įvyko pėsčiųjų perėjoje, ant jos liko pėsčiojo batai.

Automobilis apgadintas.

Pareigūnai dirba įvykio vietoje. Eismas Stepono Batoro g. į Naujosios Vilnios pusę yra uždarytas, nukreiptas į priešpriešinę eismo juostą.

Įvykio aplinkybės tikslinamos.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų