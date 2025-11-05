Avarija Vilniuje: „Toyota“ vairuotoja partrenkė žmogų

Pranešimas gautas maždaug 9 val. ryte.
Smūgis buvo smarkus, tačiau, pirminiais duomenimis, nukentėjusysis sąmonės nebuvo praradęs. Avarija įvyko pėsčiųjų perėjoje, ant jos liko pėsčiojo batai.
Automobilis apgadintas.
Pareigūnai dirba įvykio vietoje. Eismas Stepono Batoro g. į Naujosios Vilnios pusę yra uždarytas, nukreiptas į priešpriešinę eismo juostą.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
