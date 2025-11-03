 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į avarijos vietą atskubėjęs ugniagesys nenumanė, koks košmaras jo laukia: viskas įvyko akimirksniu

2025-11-03 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 12:20

Sardinijoje į nelaimingo įvykio vietą vykęs ugniagesys tikėjosi išgelbėti gyvybę, tačiau nė nenumanė, koks košmaras jo laukia – atvykęs į avarijos vietą jis sužinojo, kad apsivertusiame automobilyje įkalintas jo paties sūnaus kūnas.

Gaisrinė (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Sardinijoje į nelaimingo įvykio vietą vykęs ugniagesys tikėjosi išgelbėti gyvybę, tačiau nė nenumanė, koks košmaras jo laukia – atvykęs į avarijos vietą jis sužinojo, kad apsivertusiame automobilyje įkalintas jo paties sūnaus kūnas.

REKLAMA
0

Net ir per daugelį metų ugniagesio darbo sukaupta patirtis čia nesuveikė – vyras skausmo akivaizdoje tiesiog palūžo, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Automobilis nulėkė nuo tilto ir vertėsi į sausą upės vagą

Tragedija įvyko spalio 26-osios naktį Sardinijoje, Tempio Pausania vietovėje. 25-erių Omaras Masia ir keturi jo draugai grįžo iš vakarėlio siauru, neasfaltuotu keliu.

REKLAMA
REKLAMA

BMW, važiuodamas per seną tiltą, staiga nuslydo ir pralaužė surūdijusius turėklus, automobilis iš maždaug 10 metrų aukščio vertėsi į išdžiūvusią upės vagą ir nusileido ant stogo.

REKLAMA

Omaras sėdėjo automobilio gale ir žuvo akimirksniu – stogas įsmigo į vidų ir prispaudė jį taip stipriai, kad pagalbai nebuvo laiko.

Tėvas  vienas iš pirmųjų, atvykusių įvykio vieton

Kiti keleiviai, vienas iš jų ir vairuotojas, sužeisti, bet sugebėjo ištrūkti. Neturėdami ryšio ir negalėdami sustabdyti pro šalį važiuojančių automobilių, jie pėsčiomis leidosi ieškoti pagalbos ir pasiekė netoliese esantį namą.

REKLAMA
REKLAMA

Į nelaimės vietą iškviesti ugniagesiai, tarp jų – Massimiliano Masia, Omaro tėvas. Pasak vietos žiniasklaidos, radijo ryšiu nuskambėjus avarijos duomenims, vyro lūpose nuskambėjo sukrečianti frazė: „Bet juk tai mano sūnus.“

Atvykęs jis atpažino sūnaus draugus, o netrukus jam pranešta, kad Omaras įkalintas automobilyje. Gelbėjimo komandos bandymai padėti buvo bevaisiai – tėvas savo akimis matė, kaip sūnaus gyvybės išgelbėti nepavyko.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pareigūnai tiria tilto būklę ir vairavimą apsvaigus

Kiti avarijoje dalyvavę jaunuoliai buvo nugabenti į ligoninę, jų būklė stabili – vienas jau išleistas namo.

Omaras dirbo elektrikų Kalanjanus mieste. Sassari gaisrinės atstovas Antonio Giordano pareiškė, kad M. Masia patyrė „skausmą, kurio neįmanoma apibūdinti žodžiais“.

REKLAMA

Jis sakė: „Mintis, kad Massimiliano, atsidavęs gelbėti kitus, turėjo susidurti su didžiausiu skausmu – gelbėjimo vietoje rasti savo mylimiausią žmogų – tai žaizda, kuri tiesiog nesuvokiama.“

Policija tiria, kodėl BMW staiga nuslydo nuo kelio, ir tikrina kelio bei tilto būklę – konstrukcija buvo matomai prastos būklės.

Vairuotojui nustatytas šiek tiek viršytas leistinas alkoholio kiekis, todėl jam pateikti kaltinimai dėl mirtinos avarijos sukėlimo. Incidentas paskatino ir kitų tiltų apžiūrą regione.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ekspertas įvertino kelio ruožą, kur įvyko siaubinga avarija – štai ką išskyrė (tv3.lt koliažas)
Šioje vietoje įvyko 2 gyvybes nusinešusi avarija: ekspertas perspėja apie šį kelio ruožą (21)
Greitoji (Teodoras Biliūnas/BNS)
Iš ligoninės – naujausia žinia apie žiaurioje avarijoje nukentėjusius vaikus: neeilinė situacija (18)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų