Į avarijos vietą atskubėjęs ugniagesys nenumanė, koks košmaras jo laukia: viskas įvyko akimirksniu

Net ir per daugelį metų ugniagesio darbo sukaupta patirtis čia nesuveikė – vyras skausmo akivaizdoje tiesiog palūžo, rašo mirror.co.uk.
Automobilis nulėkė nuo tilto ir vertėsi į sausą upės vagą
Tragedija įvyko spalio 26-osios naktį Sardinijoje, Tempio Pausania vietovėje. 25-erių Omaras Masia ir keturi jo draugai grįžo iš vakarėlio siauru, neasfaltuotu keliu.
Jų BMW, važiuodamas per seną tiltą, staiga nuslydo ir pralaužė surūdijusius turėklus, automobilis iš maždaug 10 metrų aukščio vertėsi į išdžiūvusią upės vagą ir nusileido ant stogo.
Omaras sėdėjo automobilio gale ir žuvo akimirksniu – stogas įsmigo į vidų ir prispaudė jį taip stipriai, kad pagalbai nebuvo laiko.
Tėvas – vienas iš pirmųjų, atvykusių įvykio vieton
Kiti keleiviai, vienas iš jų ir vairuotojas, sužeisti, bet sugebėjo ištrūkti. Neturėdami ryšio ir negalėdami sustabdyti pro šalį važiuojančių automobilių, jie pėsčiomis leidosi ieškoti pagalbos ir pasiekė netoliese esantį namą.
Į nelaimės vietą iškviesti ugniagesiai, tarp jų – Massimiliano Masia, Omaro tėvas. Pasak vietos žiniasklaidos, radijo ryšiu nuskambėjus avarijos duomenims, vyro lūpose nuskambėjo sukrečianti frazė: „Bet juk tai mano sūnus.“
Atvykęs jis atpažino sūnaus draugus, o netrukus jam pranešta, kad Omaras įkalintas automobilyje. Gelbėjimo komandos bandymai padėti buvo bevaisiai – tėvas savo akimis matė, kaip sūnaus gyvybės išgelbėti nepavyko.
Pareigūnai tiria tilto būklę ir vairavimą apsvaigus
Kiti avarijoje dalyvavę jaunuoliai buvo nugabenti į ligoninę, jų būklė stabili – vienas jau išleistas namo.
Omaras dirbo elektrikų Kalanjanus mieste. Sassari gaisrinės atstovas Antonio Giordano pareiškė, kad M. Masia patyrė „skausmą, kurio neįmanoma apibūdinti žodžiais“.
Jis sakė: „Mintis, kad Massimiliano, atsidavęs gelbėti kitus, turėjo susidurti su didžiausiu skausmu – gelbėjimo vietoje rasti savo mylimiausią žmogų – tai žaizda, kuri tiesiog nesuvokiama.“
Policija tiria, kodėl BMW staiga nuslydo nuo kelio, ir tikrina kelio bei tilto būklę – konstrukcija buvo matomai prastos būklės.
Vairuotojui nustatytas šiek tiek viršytas leistinas alkoholio kiekis, todėl jam pateikti kaltinimai dėl mirtinos avarijos sukėlimo. Incidentas paskatino ir kitų tiltų apžiūrą regione.
