TV3 naujienos > Užsienis

Kruvinas išpuolis traukinyje: 10 žmonių atsidūrė ligoninėje, sulaikyti įtariamieji

2025-11-02 08:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-02 08:10

Jungtinės Karalystės (JK) policija po šeštadienio vakarą į Londoną važiavusiame traukinyje įvykusio masinio incidento panaudojant peilį, dėl kurio 10 žmonių atsidūrė ligoninėje, iš kurių devyni greičiausiai patyrė „gyvybei pavojingus sužalojimus“, sulaikė du įtariamuosius.

Anglijos policija (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Karalystės (JK) policija po šeštadienio vakarą į Londoną važiavusiame traukinyje įvykusio masinio incidento panaudojant peilį, dėl kurio 10 žmonių atsidūrė ligoninėje, iš kurių devyni greičiausiai patyrė „gyvybei pavojingus sužalojimus“, sulaikė du įtariamuosius.

0

Ginkluoti policijos pareigūnai užplūdo geležinkelio stotį rytiniame Hantingdono mieste, Keimbridžšyre, kai buvo pranešta apie išpuolį ir traukinys ten buvo sustabdytas. Transporto policija patvirtino, kad traukinys važiavo iš šiaurės rytuose esančio Donkasterio į Londono Kings Cross stotį – tai judrus maršrutas, kuriame dažnai gausu keliautojų.

Transporto policija nurodė, kad tyrime dalyvauja kovos su terorizmu daliniai. JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris pareiškė, kad šis „siaubingas“ incidentas „kelia didelį susirūpinimą“.

Prabilo liudininkas

Vienas liudininkas tvirtino matęs vyrą su dideliu peiliu ir laikraščiui „The Times“ sakė, kad „visur buvo kraujo“, o žmonės slėpėsi tualetuose. Kai kuriuos keleivius esą „trypė kiti“, bandydami bėgti. Liudininkai stočiai „Sky News“ taip pat teigė, kad platformoje matė vyrą su dideliu peiliu, kai traukinys buvo sustabdytas; tada jie pamatė, kad policija prieš šį vyrą panaudojo elektrošoką ir jį sulaikė.

Traukinių operatorė „London North Eastern Railway“ (LNER) pranešė, kad geležinkelio linijos buvo uždarytos, kol dirba avarinės tarnybos. LNER, kuri aptarnauja traukinius Anglijos rytuose ir Škotijoje, paragino keleivius susilaikyti nuo kelionių ir įspėjo apie „didelius sutrikimus“.

Dviejų sulaikytų asmenų tapatybės kol kas nežinomos, nežinomas ir išpuolio motyvas.

Oficialiais vyriausybės duomenimis, nusikaltimų panaudojant peilį skaičius Anglijoje ir Velse nuo 2011 m. nuolat auga.

