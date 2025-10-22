Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Pokyčiai Londone: būsto kainos smuktelėjo pirmąkart per daugiau nei metus

2025-10-22 16:39 / šaltinis: BNS
2025-10-22 16:39

Vidutinė būsto Londone kaina rugpjūtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, sumažėjo 0,3 proc., skelbia nacionalinė statistikos tarnyba (ONS).

Londone būsto kainos smuktelėjo pirmąkart per daugiau nei metus (nuotr. SCANPIX)

Būsto Jungtinės Karalystės sostinėje kainų kritimas per metus užfiksuotas pirmąkart nuo 2024-ųjų liepos.

Būsto Jungtinės Karalystės sostinėje kainų kritimas per metus užfiksuotas pirmąkart nuo 2024-ųjų liepos.

Tuo tarpu būsto kainų visoje šalyje vidurkis per metus pakilo 3 procentais.

Būstas Londone paskutinį šių metų vasaros mėnesį kainavo vidutiniškai 566 tūkst. svarų sterlingų, o visoje JK – vidutiniškai 273 tūkst. svarų.

Tuo tarpu būsto nuoma JK praėjusį mėnesį buvo vidutiniškai 5,5 proc. brangesnė nei pernai rugsėjį, ir tai lėčiausias šių kainų augimas nuo 2022-ųjų pabaigos.

Vien tik Londone būsto nuoma per metus pabrango vidutiniškai 5,3 proc., nurodo ONS.

indeliai.lt

