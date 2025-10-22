Pokyčiai Londone: būsto kainos smuktelėjo pirmąkart per daugiau nei metus

Būsto Jungtinės Karalystės sostinėje kainų kritimas per metus užfiksuotas pirmąkart nuo 2024-ųjų liepos.
Tuo tarpu būsto kainų visoje šalyje vidurkis per metus pakilo 3 procentais.
Būstas Londone paskutinį šių metų vasaros mėnesį kainavo vidutiniškai 566 tūkst. svarų sterlingų, o visoje JK – vidutiniškai 273 tūkst. svarų.
Tuo tarpu būsto nuoma JK praėjusį mėnesį buvo vidutiniškai 5,5 proc. brangesnė nei pernai rugsėjį, ir tai lėčiausias šių kainų augimas nuo 2022-ųjų pabaigos.
Vien tik Londone būsto nuoma per metus pabrango vidutiniškai 5,3 proc., nurodo ONS.