Anglijoje žiauriai nužudytos lietuvės 3 vaikų mamos šeimai – širdį spaudžianti žinia

Daugelis Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lietuvių, kaip pranešama, pasijuto „tarsi būtų praradę vieną iš savųjų“ po to, kai rytų Londone buvo nužudyta lietuvė, rašo portalas „Romford Recorder“.
40-metė lietuvė buvo rasta sužalota peiliu savo šeimos namuose Londono rytiniame Haveringo rajone. Skelbiama, kad policija spalio 18 d., 1:04, buvo iškviesta į namus dėl sužalojimo peiliu Cranham Road gatvėje, Hornchurcho vietovėje. Medikai įvykio vietoje konstatavo lietuvės mirtį.
Lietuvės 43-erių vyras buvo suimtas ir pirmadienį stos prieš Barkingside'o magistratų Court teismą. Jis kaltinamas jos nužudymu.
Neįtikėtina užuojautos banga
Nuo tada, kai pasklido žinia apie lietuvės mirtį, visoje lietuvių bendruomenėje kilo „neįtikėtina užuojautos banga“, nes ši žinia sukrėtė tūkstančius žmonių. Be mamos liko du paaugliai sūnūs ir 19-metė dukra.
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė sakė, kad po lietuvės nužudymo ji jautė, jog turi imtis veiksmų ir paremti gedinčius vaikus, nes tai „giliai sujaudino visus“.
„Jos netektis juntama ne tik tiems, kurie ją asmeniškai pažinojo. Daugelis bendruomenės narių sakė jaučią, tarsi būtų praradę vieną iš savųjų, – sakė A. Černiauskaitė. – Neįtikėtina užuojautos banga dar kartą parodė, kokia stipri ir vieninga gali būti lietuvių bendruomenė, stovinti petys petimi, kai vienas iš mūsų susiduria su neįsivaizduojamu skausmu.“
A. Černiauskaitė nusprendė surengti aukų rinkimo akciją ir per kelias dienas daugiau nei tūkstantis žmonių paaukojo 34 256 svarus, kas gerokai viršijo tikslą surinkti 10 000 svarų. Pirmininkė teigia, kad tai lėmė lietuvių bendruomenės „nuostabi vienybė ir užuojauta“.
Pasak A. Černiauskaitės, pirminis tikslas buvo pasiektas vos per kelias valandas nuo kampanijos pradžios, kas „rodo, kaip giliai žmones sujaudino šios šeimos netektis“.
„Ji buvo žinoma dėl savo šilumos, gerumo ir atsidavimo šeimai bei draugams, tačiau jos netekį jaučia net tik tiem, kurie ją asmeniškai pažinojo. Net ir toli nuo namų mūsų bendruomenė liūdesio akimirkomis laikosi kartu“, – sakė lietuvių bendruomenės pirmininkė.
Žmonos nužudymu kaltinamas vyras spalio 22d. stojo prieš Barkingside'o magistratų teismą jis teisme nepadarė jokio pareiškimo ir lieka suimtas iki kito teismo posėdžio.
