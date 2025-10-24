29-erių vyro žiaurumas šokiravo net teisėją: 3 mėnesių sūnų paskandino kibire

29-erių tėvas paliko savo trijų mėnesių kūdikį mirti „kibire su skalbikliu“, norėdamas „pamokyti“ savo žmoną, rašo mirror.co.uk.
3 mėnesių berniuko kūnas rastas uždengtame kibire su skalbikliu
E. Moneusui paskirta 92 metų laisvės atėmimo bausmė Indianos valstijos pataisos įstaigoje, kai jis be gailesčio trijų mėnesių sūnų paskandino kibire su skalbikliu, „uždengęs dangtį ir palikęs berniuką mirti“. Kaltinimai pareikšti ir dėl to, kad po sūnaus nužudymo jis užpuolė žmoną su laužtuvu.
E. Moneusui buvo skirta 62 metų bausmė už Jacobo nužudymą ir dar 30 metų už pasikėsinimą nužudyti žmoną Edlie.
„Jauno amžiaus vyriškos lyties kūdikis, manoma, Jacobas, buvo rastas negyvas tamsaus skysčio pripiltame oranžiniame kibire, kai buvo atidengtas dangtis. Vėliau atliktas skrodimas parodė, kad berniukas mirė nuo asfiksijos, panardintas į skalbiklį“, – rašoma parodymuose.
„Nieko nėra baisiau. Tėvas įdėjo savo trijų mėnesių sūnų veidu žemyn į kibirą su skalbikliu, uždengė dangtį ir paliko jį mirti, o tada nuėjo į kitą kambarį ir žiauriai užpuolė kūdikio motiną. Jacobas nuskendo kibire, prarijęs apie 100 mililitrų skalbiklio jis mirė“, – sakė Tipekanu apygados prokurorė Elyse Madigan.
E. Madigan teigė, kad E. Moneusas norėjo „pamokyti“ savo žmoną, kaip elgtis su vyrais.
„Kaltinamasis norėjo pamokyti Edlie ir moteris, – sakė prokurorė, paminėdama jo žmonos vardą, – kad negalima negerbti vyrų. Kaltinamasis ne kartą sakė, kad jam nerūpi pasekmės. Jis negalėjo gyventi neišmokęs Edlie „pamokos“ ir jam nerūpėjo, jei praleis likusį gyvenimą kalėjime – būtent ten ir yra jo vieta.“
„Negaliu įsivaizduoti baisesnio nusikaltimo“
Tipekanu aukštesniojo teismo teisėjas Steve'as Meyeris paskelbė nuosprendį E. Moneusui pripažinus kaltę dėl kaltinimų žmogžudyste. E. Moneusas, kalbantis prancūzų kreolų kalba, per vertėją išreiškė apgailestavimą dėl skausmo, kurį sukėlė, tačiau teisėjas S. Meyeris dėl to nesumažino bausmės.
„Tu nužudei savo paties vaiką, – sakė S. Meyeris. – Negaliu įsivaizduoti baisesnio nusikaltimo. Tai viena šlykščiausių žmogžudysčių, su kuriomis kada nors esu susidūręs. Mintis įdėti trijų mėnesių kūdikį žemyn galva į kibirą su skalbikliu – neįsivaizduojama.“
Lafajeto policijos pareigūnai buvo iškviesti į ligoninę dėl smurto artimoje aplinkoje tarp E. Moneuso ir jo žmonos praėjusių metų rugpjūčio 10 dienos vidurdienį.
Žmona, kuriai buvo lūžusi kaukolė, policijai pranešė, kad jos vyras, su kuriuo buvo susituokusi beveik metus, užpuolė ją su laužtuvu ar veržliarakčiu, o vėliau pabėgo su jų trijų mėnesių sūnumi.
Atvykę pareigūnai namuose aptiko kraujo dėmių ir kitų smurto įrodymų, tačiau Jacobo rasti nepavyko. E. Moneusas buvo surastas ir suimtas kitą dieną.
Per apklausą jis prisipažino užpuolęs žmoną ir prieš ją smurtavęs, tačiau teigė nežinantis, kur yra jo sūnus.
Rugpjūčio 11 dieną tyrėjai dar kartą atliko kratą name ir rado Jacobą „oranžiniame kibire su sandariai uždengtu dangčiu“. Parodymuose teigiama: „Oranžinis kibiras su uždengtu dangčiu buvo rastas šalia šiukšliadėžės virtuvėje.“
