Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Dingusios 4-metės kūną dėdė rado šulinyje kaimynų kieme: „Tai baisiausia mano gyvenimo patirtis“

2025-10-24 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 12:50

Su broliu netoli namų San Lorenso da Matoje, Brazilijoje, žaidusios ir dingusios 4-metės kūnas kitą dieną rastas šulinyje kaimynų kieme. Mergaitės kūną rado jos dėdė.

Dingusios 4-metės kūnas rastas šulinyje (nuotr. 123rf.com)

Su broliu netoli namų San Lorenso da Matoje, Brazilijoje, žaidusios ir dingusios 4-metės kūnas kitą dieną rastas šulinyje kaimynų kieme. Mergaitės kūną rado jos dėdė.

REKLAMA
1

Šalia jos buvo aptiktas prezervatyvas ir šokoladinio pieno gėrimo pakuotė. Policija įtaria, kad ji buvo pagrobta vyro, kai žaidė.

Dingusios 4-metės kūnas rastas šulinyje

Mažosios Ester Izabelle kūnas buvo rastas pusnuogis, su sumušimo žymėmis, šulinyje spalio 21 dieną. Ester dingo dieną prieš, kai žaidė futbolo aikštelėje šalia savo namų Piksetės rajone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos teta Lidiane Santos da Silva vietos žiniasklaidai pasakojo, kad Ester žaidė su savo 7-erių broliu, kai ją pagrobė nepažįstamas vyras, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Dingus mergaitei, jos brolis grįžo namo ir pasakė mamai, kas įvyko. Buvo pradėta plataus masto paieškos operacija, o jos kūną kitą dieną kaimyninio namo kieme esančiame šulinyje rado dėdė.

REKLAMA

Policijos duomenimis, šulinio gylis buvo apie 3,7 metro, jis buvo uždengtas betonine plokšte.

Policija pranešė, kad mergaitės kūnas buvo rastas galva žemyn, su matomomis smurto žymėmis, ypač galvos srityje.

Policijos vadovas Sergio Ricardo teigė, kad ant kūno taip pat pastebėta galimo seksualinio smurto požymių. Šalia kūno buvo rasti prezervatyvas ir šokoladinio pieno gėrimo pakuotė.

REKLAMA
REKLAMA

Ester dėdė, žinomas tik vardu Nazario, vėliau prisiminė: „Tai baisiausia mano gyvenimo patirtis – rasti savo dukterėčią šulinyje žemyn galva, matėsi tik jos kojos.“

Du vyrai, gyvenę name, kurio kieme yra šulinys, buvo pristatyti į policijos nuovadą duoti parodymų. Pasak šeimos narių ir tyrėjų, namas buvo nuomojamas maždaug šešis mėnesius. Tęsiamas tyrimas siekiant išsiaiškinti mergaitės mirties aplinkybes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų