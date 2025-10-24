Dingusios 4-metės kūną dėdė rado šulinyje kaimynų kieme: „Tai baisiausia mano gyvenimo patirtis“

Šalia jos buvo aptiktas prezervatyvas ir šokoladinio pieno gėrimo pakuotė. Policija įtaria, kad ji buvo pagrobta vyro, kai žaidė.
Dingusios 4-metės kūnas rastas šulinyje
Mažosios Ester Izabelle kūnas buvo rastas pusnuogis, su sumušimo žymėmis, šulinyje spalio 21 dieną. Ester dingo dieną prieš, kai žaidė futbolo aikštelėje šalia savo namų Piksetės rajone.
Jos teta Lidiane Santos da Silva vietos žiniasklaidai pasakojo, kad Ester žaidė su savo 7-erių broliu, kai ją pagrobė nepažįstamas vyras, rašo mirror.co.uk.
Dingus mergaitei, jos brolis grįžo namo ir pasakė mamai, kas įvyko. Buvo pradėta plataus masto paieškos operacija, o jos kūną kitą dieną kaimyninio namo kieme esančiame šulinyje rado dėdė.
Policijos duomenimis, šulinio gylis buvo apie 3,7 metro, jis buvo uždengtas betonine plokšte.
Policija pranešė, kad mergaitės kūnas buvo rastas galva žemyn, su matomomis smurto žymėmis, ypač galvos srityje.
Policijos vadovas Sergio Ricardo teigė, kad ant kūno taip pat pastebėta galimo seksualinio smurto požymių. Šalia kūno buvo rasti prezervatyvas ir šokoladinio pieno gėrimo pakuotė.
Ester dėdė, žinomas tik vardu Nazario, vėliau prisiminė: „Tai baisiausia mano gyvenimo patirtis – rasti savo dukterėčią šulinyje žemyn galva, matėsi tik jos kojos.“
Du vyrai, gyvenę name, kurio kieme yra šulinys, buvo pristatyti į policijos nuovadą duoti parodymų. Pasak šeimos narių ir tyrėjų, namas buvo nuomojamas maždaug šešis mėnesius. Tęsiamas tyrimas siekiant išsiaiškinti mergaitės mirties aplinkybes.
