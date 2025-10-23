Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

40-metės lietuvės nužudymu įtariamas vyras pasirodė teisme

2025-10-23 13:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 13:08

Visai neseniai tiek Lietuvos, tiek užsienio gyventojus sukrėtė kraupus nužudymas – Rytų Londone, Anglijoje, buvo nužudyta 40-metė Agnė Druskienė. Įtariamasis – jos vyras Augustinas Druskis, kuris trečiadienį pasirodė teisme.

Agnė Druskienė (nuotr. gofundme, 123rf.com)

Įtariamasis – jos vyras Augustinas Druskis, kuris trečiadienį pasirodė teisme.

8

40-metė Agnė Druskienė buvo rasta su daugybe durtinių žaizdų savo namuose rytų Londone, rašoma metro.co.uk.

Policija pranešė, kad spalio 18 d. apie 1 valandą nakties ji buvo paskelbta mirusia greitosios pagalbos medikų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

43-ejų metų jos vyras Augustinas Druskis trečiadienį pasirodė Old Bailey teisme, kur buvo išklausyti parodymai ir pareikšti kaltinimai dėl žmonos nužudymo.

Šeimos kaimynai Haveringe sakė, kad pora visuomet atrodė kaip „tobula šeima“.

Be mamos liko trys vaikai

„GoFundMe“ surinkta jau daugiau nei 37 tūkst. svarų sterlingų Agnės dukrai ir dviem paaugliams broliams, kurie liko be motinos. Prisidėti prie pagalbos šeimai galima čia.

Jos vyriausioji dukra Evita, 19 metų, sakė „Metro“: „Dėkojame visiems už paramą ir meilę mūsų šeimai. Bendruomenė padėjo mums suprasti, kiek daug širdžių mama palietė. Mes tai labai vertiname.“

Alvija Černiauskaitė, Lietuvos bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė, padėjo paremti Agnės vaikus.

Ji sakė „Metro“: „Nuo pat tos akimirkos, kai bendruomenė sužinojo apie tragediją, pradėjome siūlyti pagalbą – ne tik finansines aukas, bet ir paguodos žodžius, emocinę paramą bei praktinę pagalbą.

Lietuvos bendruomenės valdyba organizavo aukojimus ir plačiai skleidė žinią, kad vaikai pajustų bent šiek tiek rūpesčio ir meilės.“

Ji pridūrė: „Ši tragedija giliai sujaudino visus. Agnė buvo žinoma kaip maloni, šilta ir atsidavusi moteris, todėl jos mirtis sujaudino ne tik artimiausius žmones.

Daugelis žmonių, kurie jos asmeniškai niekada nebuvo sutikę, sakė, kad jaučiasi taip tarsi būtų praradę artimą žmogų. Šis užuojautos proveržis priminė apie mūsų lietuvių bendruomenės stiprybę – kad net ir toli nuo tėvynės liūdnos akimirkos mus suvienija.“

Kaimynų liudijimai

Velionės kaimynas „Metro“ pasakojo, kad policija uždarė gatvę nuo ankstyvo šeštadienio ryto. Jis sakė: „Esu sukrėstas. Tragedija mane labai nuliūdino. Jie atrodė kaip miela šeima.

Kai jų nebuvo namuose, aš priimdavau jų siuntinius ir jie visada būdavo labai dėkingi. Ryte matydavau, kaip mama veda vaikus į mokyklą, o trečiadieniais tėtis išnešdavo šiukšles. Jie čia gyveno daugiau nei trejus metus.“

Jis pridūrė: „Mąsčiau, kas, po velnių, čia galėjo nutikti. Nuo šeštadienio ryto čia dirba baltais kostiumais apsirengę teismo medicinos ekspertai – atrodo, tarsi žiūrėčiau televizijos laidą pro langą.“

Prie Agnės Druskienės namų buvo paliktos gėlės. Prie vienos iš jų buvo pritvirtinta kortelė su užrašu: „Negaliu patikėti, kad daugiau tavęs nebepamatysiu. Angelai tave paėmė per anksti, tai neteisinga.“

Aukos ir kaltinamojo šeimos nariai pirmadienį dalyvavo teismo posėdyje. Augustinas Druskis pasirodė kalėjime vilkėdamas pilką sportinį kostiumą ir per vertėją patvirtino savo vardą, adresą ir gimimo datą.

