Prabilo žiauriai nužudytos 40-metės lietuvės dukra: kreipiasi į visus

40-metė lietuvė buvo rasta su daugybinėmis durtinėmis žaizdomis namuose, kuriuos ji kartu su vyru, įtariamu jos nužudymu, pasistatė rytų Londone – namelyje, kurį jie pagaliau užbaigė ir įsikėlė į jį prieš trejus metus.
Policija į įvykio vietą atvyko apie 1 val. nakties spalio 18-ąją, o greitosios pagalbos medikai konstatavo Agnės mirtį įvykio vietoje, rašo metro.co.uk.
43-ejų metų nužudytosios vyras, pagal profesiją statybininkas, vakar stojo prieš „Old Bailey“ teismą, jis kaltinamas jos nužudymu.
Poros kaimynai Haveringe sakė, kad pora „atrodė kaip tobula šeima“, prie policijos užrištų juostų paliko gėlių ir užuojautos žinutes.
Iš nužudytos 40-metės lietuvės dukros – jautri padėka
Po šios tragedijos Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė pradėjo lėšų rinkimo kampaniją „GoFundMe“ platformoje – iki šiol surinkta netoli 37 tūkst. svarų Agnės dukrai ir dviem sūnums, kurie liko be motinos.
Vyriausioji Agnės dukra, 19-metė Evita, leidiniui „Metro“ pasakojo:
„Dėkojame visiems už jūsų paramą ir meilę mūsų šeimai. Bendruomenė mums padėjo pamatyti, kiek daug širdžių ji palietė. Mes tai nuoširdžiai vertiname – tai mums labai padeda.“
Alvija Černiauskaitė, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, padeda rūpintis Agnės vaikais.
„Nuo pat akimirkos, kai bendruomenė sužinojo apie tragediją, pradėjome teikti pagalbą – ne tik finansinę, bet ir paguodos žodžiais, emocine bei praktine pagalba. Lietuvių bendruomenės valdyba organizavo aukų rinkimą, plačiai skleidė žinią, kad vaikai bent šiek tiek pajustų meilę ir rūpestį.
Ši tragedija giliai sukrėtė visus. Agnė buvo žinoma kaip gera, šilta ir atsidavusi asmenybė, todėl jos netektis palietė žmones toli už jos artimiausio rato ribų. Daugelis žmonių, kurie jos asmeniškai nepažinojo, sakė, kad jautėsi tarsi būtų netekę artimo žmogaus.
Šis užuojautos ir palaikymo srautas priminė mums mūsų lietuvių bendruomenės stiprybę – kad net būdami toli nuo namų, mes vienijamės sunkiomis liūdesio akimirkomis“, – „Metro“ sakė A. Černiauskaitė.
Lėšų rinkimo puslapyje rašoma, kad Agnės vaikai liko be paties svarbiausio žmogaus gyvenime – savo mamos.
„Tai ne tik netektis. Tai – begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios negali užpildyti niekas“, – rašoma puslapyje.
„Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas paaukotas euras ar svaras, kiekvienas pasidalinimas šia žinia – tai lyg ranka, švelniai apkabinanti be mamos likusius vaikus ir jautrus balsas, sakantis: „Jūs nesate vieni“, – taip pat rašoma „GoFundMe“.
Kaimynus sukrėtė žiaurus nusikaltimas
Sukrėstas kaimynas, kuris pats neseniai neteko žmonos, „Metro“ sakė, kad policija uždarė gatvę nuo ankstaus šeštadienio ryto.
„Esu visiškai šokiruotas. Tai mane labai sukrėtė. Jie atrodė kaip nuostabi šeima. Aš priimdavau jų siuntas, kai jų nebūdavo namie, ir jie visada būdavo labai dėkingi. Matydavau, kaip mama rytais veda mažuosius į mokyklą, o tėvas trečiadieniais išneša šiušles. Jie čia gyveno daugiau nei trejus metus. Tai labai liūdna“, – kalbėjo kaimynas.
Jis pridūrė: „Galvojau, kas po velnių vyksta. Nuo šeštadienio ryto čia nuolatos dirbo teismo medicinos pareigūnai su baltomis aprangomis – atrodė, tarsi žiūrėčiau televizijos laidą pro langą.“
Prie namo buvo padėta gėlių atminimui, raštelių. VIename jų rašoma: „Negaliu patikėti, kad daugiau tavęs nebepamatysiu. Angelai tave pasiėmė per anksti – tai taip neteisinga.“
40-metės lietuvės nužudymu įtariamas 43-ejų jos vyras, kuris buvo sulaikytas.
