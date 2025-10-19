Londone nužudyta lietuvė, įtariamasis – jos vyras

Vyras buvo apkaltintas savo žmonos nužudymu jų namuose rytų Londone.
Policija ir greitosios pagalbos medikai buvo iškviesti į Cranham Road gatvę Hornchurch rajone, apie 1 val. nakties šeštadienį. Atvykę medikai ir pareigūnai rado 40-metę moterį su durtinėmis žaizdomis.
Metropoliteno policija pranešė, kad moteriai įvykio vietoje konstatuota mirtis.
Tuo tarpu pagrindinis įtariamasis – nužudytos moters vyras – 43-ejų lietuvis buvo suimtas įvykio vietoje ir pirmadienį turi stoti prieš.
