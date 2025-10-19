Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Londone nužudyta lietuvė, įtariamasis – jos vyras

2025-10-19 20:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-19 20:32

Kraupus nusikaltimas rytų Londone – vyras įtariamas savo žmonos nužudymu, praneša BBC. Anot leidinio, abu jie – lietuviai.

Anglijos policija (nuotr. SCANPIX)

Kraupus nusikaltimas rytų Londone – vyras įtariamas savo žmonos nužudymu, praneša BBC. Anot leidinio, abu jie – lietuviai.

REKLAMA
3

Vyras buvo apkaltintas savo žmonos nužudymu jų namuose rytų Londone.

Policija ir greitosios pagalbos medikai buvo iškviesti į Cranham Road gatvę Hornchurch rajone, apie 1 val. nakties šeštadienį. Atvykę medikai ir pareigūnai rado 40-metę moterį su durtinėmis žaizdomis.

Metropoliteno policija pranešė, kad moteriai įvykio vietoje konstatuota mirtis.

Tuo tarpu pagrindinis įtariamasis – nužudytos moters vyras – 43-ejų lietuvis buvo suimtas įvykio vietoje ir pirmadienį turi stoti prieš.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų