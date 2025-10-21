Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiškėja daugiau detalių apie Londone žiauriai nužudytą lietuvę – jautriai prabilo kaimynas

2025-10-21 10:17 / šaltinis: Anglija.lt
2025-10-21 10:17

Lietuvis įtariamas šeimos namuose rytinėje Londono dalyje subadęs savo žmoną.

„Atrodė miela šeima“: Londone lietuvis įtariamas mirtinai subadęs savo žmoną (tv3.lt koliažas)

Lietuvis įtariamas šeimos namuose rytinėje Londono dalyje subadęs savo žmoną.

5

40-metė Agnė Druskienė buvo rasta sužalota peiliu savo šeimos namuose Londono rytiniame Haveringo rajone, skelbia naujienų portalas metro.co.uk.

Skelbiama, kad policija šeštadienį, spalio 18 d., 1.04 val., buvo iškviesta į namus dėl sužalojimo peiliu Cranham Road gatvėje, Hornchurcho vietovėje. Medikai įvykio vietoje konstatavo lietuvės mirtį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Druskienės 43-erių metų vyras Augustinas Druskis buvo suimtas ir pirmadienį stos prieš Barkingside'o magistratų Court teismą. Jis kaltinamas jos nužudymu.

„Agnės artimieji buvo informuoti ir jiems padeda specializuoti pareigūnai“, – sakė Londono policijos atstovas ir paragino ką nors žinančius apie šį incidentą paskambinti Londono policijai telefonu 101.

Lietuvių poros kaimynai teigia esą sukrėsti dėl to, kad tokia „miela“ mama buvo mirtinai subadyta savo namuose. Vinas jų pasakojo, kad policija uždarė gatvę nuo ankstyvo šeštadienio ryto.

„Esu visiškai sukrėstas. Tai mane labai nuliūdino. Jie atrodė miela šeima. Kai jų nebūdavo namuose, aš priimdavo jų siuntinius, ir jie visada buvo labai dėkingi.

Ryte matydavau, kaip mama veda vaikus į mokyklą. Jie čia gyveno daugiau nei trejus metus. Tai labai liūdna“, – sakė kaimynas.

