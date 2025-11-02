 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje sunkiai sužalotas dviračiu perėją kirtęs mažametis: teisme užvirė kova dėl žalos dydžio

2025-11-02 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 20:00

Apeliacinėje instancijoje išnagrinėta baudžiamoji byla dėl eismo įvykio Klaipėdoje, kai per pėsčiųjų perėją dviračiu važiuojantis mažametis buvo nublokštas automobilio. Vaikas patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą.

Pėsčiųjų perėja. Asociatyvi nuotrauka ( nuotr. autorių)

Apeliacinėje instancijoje išnagrinėta baudžiamoji byla dėl eismo įvykio Klaipėdoje, kai per pėsčiųjų perėją dviračiu važiuojantis mažametis buvo nublokštas automobilio. Vaikas patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą.

REKLAMA
8

Vairuotojas dar bylą nagrinėjant pirmoje instancijoje buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, nes susitaikė su nukentėjusiaisiais.

Ginčas apeliacijoje virto kova tik dėl neturtinės žalos dydžio. Prokuroras siekė ženkliai didesnio žalos dydžio vaikui ir jo tėvams, tačiau apygardos teismas skundą atmetė ir paliko pradinį teismo sprendimą nepakeistą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skaudus smūgis perėjoje

Bylos duomenimis, 2024-ųjų birželio 3-ąją apie 8 val. Šiaurės prospekte, Klaipėdoje, vairuodamas automobilį antra eismo juosta Linas nepraleido iš dešinės pusės per perėją dviračiu važiuojančio mažamečio.

REKLAMA
REKLAMA

Nors pirmoje juostoje prieš perėją buvo sustojusi kita transporto priemonė, tačiau kaltinamasis greičio nesumažino ir nesustojo. Po smūgio vaikas nukrito ant važiuojamosios kelio dalies.

REKLAMA

Teismas konstatavo, kad vairuotojas pažeidė esmines KET nuostatas dėl atsargumo prie nereguliuojamų perėjų ir pareigos sustoti, kai šalia esančioje juostoje prieš perėją sustoja kitas automobilis.

Kartu pažymėta ir kita reikšminga aplinkybė – pats nepilnametis į perėją įvažiavo dviračiu, o to daryti pagal taisykles taip pat negalima.

Medikų išvadose įrašyta, kad vaikui buvo nustatyti daugybiniai sužalojimai – veido ir galvos srityje, šonkaulių lūžiai, krūtinės ir pilvo sumušimai. Jam plyšo blužnis.

REKLAMA
REKLAMA

Net metams laiko vaikui buvo nustatytas sunkus neįgalumo lygis, prireikė ilgalaikės reabilitacijos. Pabrėžta, kad dėl šio įvykio vaiko gyvenimo kokybė yra reikšmingai suprastėjusi.

Susitaikė su nukentėjusiuoju

Pirmos instancijos teismas vyrą atleido nuo baudžiamosios atsakomybės jam ir nukentėjusiesiems susitaikius.

Vaikui buvo priteista 25 tūkst. eurų neturtinė žala. Draudimo bendrovė jau buvo išmokėjusi 22 176 eurus, tačiau papildomai priteisti 2 824 eurai neturtinės ir 952 eurai turtinės žalos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vaiko tėvų reikalavimai kiekvienam priteisti po 40 tūkst. eurų neturtinei žalai buvo atmesti.

Prokuroras apeliacine tvarka prašė padidinti neturtinę žalą. Jis siekė, kad vaikui būtų sumokėta 40 tūkst. eurų, o jo tėvams – kiekvienam po 20 tūkst. eurų.

Toks prašymas argumentuotas tuo, kad vaiko patirti sužalojimai turi itin sunkias pasekmes, todėl visa šeimą patiria dvasinius išgyvenimus.

REKLAMA

Pirmos instancijos išvados pagrįstos

Apeliacinė instancija pripažino, kad mažametis patyrė itin rimtą žalą, tačiau pabrėžė ir nelaimės priežastinį kompleksiškumą.

Be vairuotojo pažeidimų, pridurta, kad vaikas perėją kirto ne varydamasis, o važiuodamas dviračiu. Teismas įvertino, jog pirmos instancijos teismas tinkamai individualizavo neturtinę žalą, rėmėsi medicininiais duomenimis, gydymo trukme, liekamaisiais reiškiniais, taip pat bendru šalies ekonominiu kontekstu.

REKLAMA

Tėvų reikalavimus apygardos teismas paliko atmestus: nors jų dvasiniai išgyvenimai suprantami, išskirtinių aplinkybių, kurios leistų papildomai priteisti neturtinę žalą tėvams, nenustatyta.

Šis apeliacinės instancijos sprendimas per 3 mėnesius dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Po mirtimi pasibaigusios avarijos Šilutės rajone -- jautrus kreipimasis: „Susitelkime ir padėkime“ (nuotr. stop kadras, asm. archyvas ir 123rf.com)
Po mirtimi pasibaigusios avarijos Šilutės rajone – jautrus kreipimasis: „Susitelkime ir padėkime“ (1)
Ekspertas įvertino kelio ruožą, kur įvyko siaubinga avarija – štai ką išskyrė (tv3.lt koliažas)
Šioje vietoje įvyko 2 gyvybes nusinešusi avarija: ekspertas perspėja apie šį kelio ruožą (21)
Greitoji (Teodoras Biliūnas/BNS)
Iš ligoninės – naujausia žinia apie žiaurioje avarijoje nukentėjusius vaikus: neeilinė situacija (18)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tėvai kalti
Tėvai kalti
2025-11-02 20:14
Vaikas pažeidė taisykles o kaltas vairuotojas
Atsakyti
A
A
2025-11-02 20:23
Kalti tėvai,kad net neišmokino vaiko kaip saugiai kirsti kelią,kaltas vaikas važiavęs per perėją,kaltas vairuotojas,kuris nesustojo prie pėsčiųjų perėjos. Lygiosios. Visi kalti vienodai. Kokio velnio gaišinti teismus ir ieškoti kaltesnio???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų