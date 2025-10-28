Šiurpus incidentas: žmogaus kūną Lenkijoje pervažiavo kelios mašinos

Skelbiama, kad žuvusiam vyrui buvo 36-eri.
Kraupus įvykis Lenkijoje
Siaubingas eismo įvykis įvyko penktadienį, spalio 24 d. apie 5 val. ryto Tarczyn apylinkėse.
Vienas vairuotojas pastebėjo kelyje gulintį vyro kūną ir apie tai pranešė policijai. Jis pasakoja, kad iš pradžių manė, jog tai maišas, bet priartėjęs pamatė žmogaus siluetą. Jis stabdė paskutinę akimirką, tačiau dar du vairuotojai pranešė policijai, kad pervažiavo kūną.
Žuvusysis – vietos gyventojas.
Tarnybos aiškinasi jo mirties aplinkybes, kaip jis atsidūrė ant kelio.
„Turime nustatyti tikslias šio susidūrimo ar pervažiavimo aplinkybes. Šiame tyrimo etape sunku pasakyti, ar vyras buvo partrenktas eidamas gatve ir tada pervažiuotas kitų automobilių, ar jis buvo kelyje dėl kitų priežasčių ir tada buvo pervažiuotas. Aplinkybės tyrimas parodė, kad jis turėjo mažai šansų išgyventi toje kelio atkarpoje“, – cituojamas prokuroras Krzysztof Sobechowicz.
Anot jo, aplinkybės nėra visai aiškios.
„Aš pats turėjau panašią bylą praeityje – pėsčiasis ėjo šalia kelio, paslydo ir nukrito ant kelio, kur jį partrenkė automobilis. Jis mirė vietoje. Tik po autopsijos paaiškėjo, kad jis patyrė širdies smūgį ir kad šis širdies smūgis buvo mirties priežastis, o automobilio partrenkimas su tuo neturėjo nieko bendro“, – teigia jis.
36 metų vyro kūnas buvo paimtas autopsijai.
