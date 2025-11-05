 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Evelinos Anusauskaitės-Young įvaizdis užbūrė ne vieną: sureagavo ir vyras Adamas

2025-11-05 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 15:55

JAV gyvenanti buvusi atlikėja Evelina Anusauskaitė-Young lapkričio 1-ąją minėjo ypatingą progą – savo gimtadienį. Šiemet jai sukako 36-eri. Praėjus keletui dienų po gimtadienio, moteris pasidalijo šventės kadrais. 

Evelina Young su vyru (nuotr. asm. archyvo)

JAV gyvenanti buvusi atlikėja Evelina Anusauskaitė-Young lapkričio 1-ąją minėjo ypatingą progą – savo gimtadienį. Šiemet jai sukako 36-eri. Praėjus keletui dienų po gimtadienio, moteris pasidalijo šventės kadrais. 

REKLAMA
2

Evelina socialiniuose tinkluose paviešino šventinį įrašą, kuriame parodė gimtadienio akimirkas. 

Evelinos Anusauskaitės-Young įvaizdis užburia

Kaip matyti kadruose, E. Anusauskaitė-Young šią gražią progą su vyru Adamu ir bičiuliais sutiko Las Vegase. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Niekada nepamiršiu šios nakties“, – prie nuotraukų pridūrė ji. 

Gimtadieniui Evelina pasirinko itin elegantišką įvaizdį. 

Moteris vilkėjo ilgą, sidabro atspalvio, blizgančią suknelę, kuri pabrėžė figūrą. Prie įvaizdžio ji priderino blizgančius aukštakulnius batelius ir mažą rankinę.

REKLAMA
REKLAMA

Išvydę šias nuotraukas, gerbėjai neslėpė susižavėjimo, sureagavo ir Evelinos vyras Adamas. 

REKLAMA

„Slayyy“ (liet. „tobula“, „nuostabu“), – komentavo jis.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Evelina Lietuvoje išgarsėjo kaip nuostabaus balso savininkė, tačiau jau daugelį metų ji savo gyvenimą kuria už Atlanto.

2013-aisiais Los Andžele, įstabaus grožio Malibu paplūdimyje, Evelina susituokė su savo vyru, amerikiečiu Adamu Youngu.

E. Anusauskaitė ir garso režisieriumi dirbantis A. Youngas susipažino Amerikoje, kai atlikėja dalyvavo dainavimo konku

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų