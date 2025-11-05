Evelinos Anusauskaitės-Young įvaizdis užbūrė ne vieną: sureagavo ir vyras Adamas

Evelina socialiniuose tinkluose paviešino šventinį įrašą, kuriame parodė gimtadienio akimirkas.
Evelinos Anusauskaitės-Young įvaizdis užburia
Kaip matyti kadruose, E. Anusauskaitė-Young šią gražią progą su vyru Adamu ir bičiuliais sutiko Las Vegase.
„Niekada nepamiršiu šios nakties“, – prie nuotraukų pridūrė ji.
Gimtadieniui Evelina pasirinko itin elegantišką įvaizdį.
Moteris vilkėjo ilgą, sidabro atspalvio, blizgančią suknelę, kuri pabrėžė figūrą. Prie įvaizdžio ji priderino blizgančius aukštakulnius batelius ir mažą rankinę.
Išvydę šias nuotraukas, gerbėjai neslėpė susižavėjimo, sureagavo ir Evelinos vyras Adamas.
„Slayyy“ (liet. „tobula“, „nuostabu“), – komentavo jis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Evelina Lietuvoje išgarsėjo kaip nuostabaus balso savininkė, tačiau jau daugelį metų ji savo gyvenimą kuria už Atlanto.
2013-aisiais Los Andžele, įstabaus grožio Malibu paplūdimyje, Evelina susituokė su savo vyru, amerikiečiu Adamu Youngu.
E. Anusauskaitė ir garso režisieriumi dirbantis A. Youngas susipažino Amerikoje, kai atlikėja dalyvavo dainavimo konku
