  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Džiugi diena Evelinos Anusauskaitės-Young gyvenime: „Šiandien švenčiu“

2025-11-01 11:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 11:42

JAV gyvenanti buvusi atlikėja Evelina Anusauskaitė-Young lapkričio 1-ąją mini ypatingą progą – savo gimtadienį. Šiemet jai sukanka 36-eri.

Evelina Young su mama Jurga Vernicke (nuotr. BNS, asm. archyvo)
62

JAV gyvenanti buvusi atlikėja Evelina Anusauskaitė-Young lapkričio 1-ąją mini ypatingą progą – savo gimtadienį. Šiemet jai sukanka 36-eri.

0

Gimimo dienos proga Evelina socialiniuose tinkluose paviešino šventinį įrašą.

Pokyčiai išvers iš koto: pamatykite, kaip keitėsi Evelina Young
(62 nuotr.)
(62 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pokyčiai išvers iš koto: pamatykite, kaip keitėsi Evelina Young

Jame – pastarųjų metų moters gyvenimo akimirkos.

Pasveikino ir mama Jurga Vernickė

„Šiandien švenčiu savo gyvenimą.

Jei ateinantys metai bus bent perpus tokie pat linksmi ir gražūs, labai jų laukiu“, – prie įrašo pridūrė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komentarų skiltyje artimieji ir gerbėjai sveikino Eveliną su šia gražia proga.

Sveikinimą dukrai skyrė ir mama Jurga Vernickė: „Nuostabioji mano Širdute, su gimtadieniu tave....“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Evelina Lietuvoje išgarsėjo kaip nuostabaus balso savininkė, tačiau jau daugelį metų ji savo gyvenimą kuria už Atlanto.

2013-aisiais Los Andžele, įstabaus grožio Malibu paplūdimyje, Evelina susituokė su savo vyru, amerikiečiu Adamu Youngu.

E. Anusauskaitė ir garso režisieriumi dirbantis A. Youngas susipažino Amerikoje, kai atlikėja dalyvavo dainavimo konkurse.

