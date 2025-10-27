Katy Perry ir Justinas Trudeau pirmą kartą viešumoje pasirodė kartu: nutraukė visus gandus

Kaip praneša people.com, pora spalio 25-osios vakarą apsilankė legendiniame „Crazy Horse“ kabarete Paryžiuje, kur K. Perry šventė savo gimtadienį.
Romantiškas vakaras kabarete
Fotografų užfiksuotose nuotraukose matyti, kaip pora išeina iš teatro susikibusi už rankų ir besišypsanti. Katy vilkėjo ryškiai raudoną suknelę, o J. Trudeau pasirinko klasikinį viso juodo derinį – elegantišką, bet santūrų stilių, puikiai tinkantį vakarui dviese.
Katy Perry ir Justino Trudeau romanas buvo įtariamas dar vasarą, kai juodu pirmą kartą buvo pastebėti pasimatyme Monrealyje, Kanadoje. Tuo metu dainininkė ką tik buvo išsiskyrusi su sužadėtiniu Orlando Bloomu, o politikas – po 18 metų trukusios santuokos su žmona Sophie Grégoire.
Po kelių mėnesių pora vėl buvo nufotografuota rugsėjį prie Santa Barbaros krantų, kur, kaip rašė užsienio spauda, jie mylimai apsikabino ir bučiavosi jachtoje.
„Tarp jų – lengvas ryšys“
Naujienų portalui people.com šaltinis atskleidė, kad Trudeau pats ėmėsi iniciatyvos siekti atlikėjos dėmesio: „Jis net skrido į Kaliforniją pamatyti jos koncertų per turo pertrauką. Jie lengvai randa bendrą kalbą, o Katy jį laiko patraukliu. Jis labai pagarbus“, – pasakojo šaltinis.
Katy gimtadienį pasitiko scenoje
Kol žiniasklaida kalba apie naują garsenybių porą, pati dainininkė toliau koncertuoja – šiuo metu ji keliauja su „Lifetimes Tour“, skirtu naujausiam albumui. Turą dainininkė pradėjo balandį Meksiko mieste, o per šiuos mėnesius jau aplankė JAV, Kanadą ir Australiją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!