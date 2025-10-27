Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Katy Perry ir Justinas Trudeau pirmą kartą viešumoje pasirodė kartu: nutraukė visus gandus

2025-10-27 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 07:30

Pasaulio žiniasklaidoje – nauja garsenybių pora. Dainininkė Katy Perry (41) ir buvęs Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau (53) pirmą kartą pasirodė viešai kaip pora.Juodu kartu buvo pastebėti Paryžiuje, kur šventė atlikėjos gimtadienį.

Katy Perry (Nuotr. SCANPIX)
9

Pasaulio žiniasklaidoje – nauja garsenybių pora. Dainininkė Katy Perry (41) ir buvęs Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau (53) pirmą kartą pasirodė viešai kaip pora.Juodu kartu buvo pastebėti Paryžiuje, kur šventė atlikėjos gimtadienį.

REKLAMA
0

Kaip praneša people.com, pora spalio 25-osios vakarą apsilankė legendiniame „Crazy Horse“ kabarete Paryžiuje, kur K. Perry šventė savo gimtadienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Katty Perry pasidalijo archyvine nuotrauka: pamatykite, kaip ji atrodė 21-erių
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Katty Perry pasidalijo archyvine nuotrauka: pamatykite, kaip ji atrodė 21-erių

Romantiškas vakaras kabarete

Fotografų užfiksuotose nuotraukose matyti, kaip pora išeina iš teatro susikibusi už rankų ir besišypsanti. Katy vilkėjo ryškiai raudoną suknelę, o J. Trudeau pasirinko klasikinį viso juodo derinį – elegantišką, bet santūrų stilių, puikiai tinkantį vakarui dviese.

REKLAMA
REKLAMA

Katy Perry ir Justino Trudeau romanas buvo įtariamas dar vasarą, kai juodu pirmą kartą buvo pastebėti pasimatyme Monrealyje, Kanadoje. Tuo metu dainininkė ką tik buvo išsiskyrusi su sužadėtiniu Orlando Bloomu, o politikas – po 18 metų trukusios santuokos su žmona Sophie Grégoire.

REKLAMA

Po kelių mėnesių pora vėl buvo nufotografuota rugsėjį prie Santa Barbaros krantų, kur, kaip rašė užsienio spauda, jie mylimai apsikabino ir bučiavosi jachtoje.

„Tarp jų – lengvas ryšys“

Naujienų portalui people.com šaltinis atskleidė, kad Trudeau pats ėmėsi iniciatyvos siekti atlikėjos dėmesio: „Jis net skrido į Kaliforniją pamatyti jos koncertų per turo pertrauką. Jie lengvai randa bendrą kalbą, o Katy jį laiko patraukliu. Jis labai pagarbus“, – pasakojo šaltinis.

Katy gimtadienį pasitiko scenoje

Kol žiniasklaida kalba apie naują garsenybių porą, pati dainininkė toliau koncertuoja – šiuo metu ji keliauja su „Lifetimes Tour“, skirtu naujausiam albumui. Turą dainininkė pradėjo balandį Meksiko mieste, o per šiuos mėnesius jau aplankė JAV, Kanadą ir Australiją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų