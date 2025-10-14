Katy Perry prabilo apie romaną su politiku: rėžė kritikams koncerto metu

Popžvaigždė, kuri savaitgalį buvo pastebėta besibučiuojanti ir besiglaudžianti su buvusiu Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau ant savo 24 metrų jachtos Caravelle, plaukiojusios prie Santa Barbaros (Kalifornija) pakrantės, koncertuodama „Lifetimes“ pasaulinio turo metu nusprendė pasikalbėti su publika.
Kaip matyti vaizdo įraše, 40-metė Katy kreipėsi į susirinkusius gerbėjus:
„Londonas, Anglija, jūs tokie pirmadienio vakarą po visos darbo ir mokyklos dienos? Nenuostabu, kad vis įsimyliu anglus... nors jau nebe.“
Koncerto metu dainininkė taip pat sulaukė netikėtos vėlyvos vedybų pasiūlymo iš vieno gerbėjo, tačiau šmaikščiai ją atmetė, juokaudama:
„Norėčiau, kad būtum manęs to paklausęs prieš 48 valandas.“
Romantiškos kalbos įsibėgėjo vasarą
Katy ir 53-ejų metų Trudeau gandus apie galimą romaną įžiebė dar liepą, kai buvo pastebėti vakarieniaujantys intymioje aplinkoje Monrealio restorane Le Violon. Tai įvyko vos kelioms savaitėms praėjus po to, kai Katy paskelbė apie išsiskyrimą su savo sužadėtiniu, aktoriumi Orlando Bloomu (48 m.).
Iki šio savaitgalio pora viešai tylėjo, tačiau „Daily Mail“ paviešintos išskirtinės nuotraukos atskleidė viską – jose matyti, kaip Katy ir Justinas bučiuojasi bei glaustosi ant jos jachtos.
Liudininkas, užfiksavęs šiuos kadrus, pasakojo:
„Ji priplaukė šalia mažo banginių stebėjimo laivelio, o tada jie pradėjo bučiuotis. Iš pradžių nesupratau, kas tas vyras, kol nepamačiau tatuiruotės ant jo rankos – tada iškart supratau, kad tai Justinas Trudeau.“
