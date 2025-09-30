Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skirmantui Malinauskui prakalbus apie galimą naujo Lietuvos kultūros ministro tėvą – eksperto žinia

2025-09-30 14:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-30 14:20

Vakar visuomenininkas ir YouTube turinio kūrėjas Skirmantas Malinauskas paviešino vaizdo įrašą, kuriame neva užfiksuotas kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus tėvas. S. Malinauskas teigė, kad kultūros ministras I. Adomavičius viešai daug pasakojo apie savo draugus bei bendramokslius, tačiau, anot jo, nutylėjo ne mažiau svarbią detalę – tai, koks galimai yra jo tėvas.

Vakar visuomenininkas ir YouTube turinio kūrėjas Skirmantas Malinauskas paviešino vaizdo įrašą, kuriame neva užfiksuotas kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus tėvas. S. Malinauskas teigė, kad kultūros ministras I. Adomavičius viešai daug pasakojo apie savo draugus bei bendramokslius, tačiau, anot jo, nutylėjo ne mažiau svarbią detalę – tai, koks galimai yra jo tėvas.

REKLAMA
16

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto po įrašu pasirodė ir nemažai kritiškų komentarų. Dalis žmonių pabrėžė, kad vaikai nėra atsakingi už savo tėvų veiksmus, todėl tokia informacija neturėtų būti viešinama. Kiti klausė, kokią reikšmę ministro nekompetencijai turi neva užfiksuotas jo tėvas ir ar tokie vaizdo įrašai iš tiesų yra reikalingi.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai, ar etiška viešinti informaciją apie politikų artimuosius, naujienų portalui tv3.lt savo įžvalgomis pasidalijo psichologas Edvardas Šidlauskas.

REKLAMA

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais

Atskleidė, ar viešinti informaciją apie viešų asmenų gimines yra etiška

Anot E. Šidlausko, viešinant informaciją apie viešų asmenų gimines ar artimuosius svarbus viešojo asmens apibrėžimas, o įstatymas numato, kokiais atvejais galima tai daryti.

„Galima viešinti, jeigu tai susiję su korupcija arba gali pakenkti visuomenei. Tačiau kalbame apie viešojo asmens gimines: įstatymiškai tik tuo atveju, jei giminė siūlytų ministrui kyšius arba trauktų jį į nusikalstamą veiklą ir tai paveiktų jo ministro darbą. Jei to nėra, viešinimas yra neetiškas“, – aiškina jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak psichologo, tokie reiškiniai vyksta ne tik Lietuvoje. Politika ir kiti kultūriniai konfliktai iš esmės panašūs į sirgalių rungtynes: susiduria grupuotės, kyla aistros, žmonės emociškai įsitraukia ir siekia pergalės, o oponentai jiems atrodo kaip priešinga gentis.

„Mes nesąmoningai įsitraukiame į žaidimą, sugyvulėjame, peržengiame racionalumo ir padorumo ribas. Tai kolektyvinis instinktas – žmonės jungiasi į grupes, nes tai suteikia galios jausmą ir stiprų emocijų antplūdį, panašų į tą, kurį patiriame tribūnoje su krepšinio ar futbolo fanų grupe“, – pažymi jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pašnekovo teigimu, tai tarsi milžiniška emocijų banga – minios jausmas, kuris užvaldydamas žmogų gali priversti jį elgtis ne visai adekvačiai, kartais net nepakaltinamai.

„Panašiai buvo ir Sąjūdžio laikais – Baltijos kelias, mitingai prie Seimo. Tai buvo renginiai, kurie emocijų dėka sujungė daug žmonių, ir jie tiesiog išgyveno stiprų pakylėtumo jausmą. Panašiai vyksta ir dabar, tik mažesniu mastu: žmonės užvaldyti emocijų elgiasi iracionaliai“, – sako jis.

REKLAMA

Psichologas pabrėžia, kad tai nėra pateisinama, tačiau sąmoningumą kiekvienas turi atrasti pats – niekas kitas jo žmogui neįgis, jei jis pats jo neieškos.

Žmones vis mažiau stebina baisūs dalykai

Psichologas teigia, kad žmones vis sunkiau nustebinti net skandalingais ar baisiais įvykiais.

„Pasaulis grimzta vis giliau į karus, konfliktus, susipriešinimą, poliarizaciją – nuolat pramušamas naujas dugnas, ir man atrodo, žmones vis mažiau stebina.

REKLAMA

Pirmą kartą tai gali atrodyti „vau“, kažkas keisto, bet laikui bėgant žmonės tiesiog tampa abejingi. Reikės tikrų milžiniškų dalykų, kad patrauktų dėmesį, nes nieko jau nebestebina“, – sako jis.

Vis dėlto, pasak psichologo, panašios situacijos, kai yra išviešinama informacija apie artimuosius, gali būti ypač skaudžios privatiems asmenims, nepratusiems prie viešumos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai tikrai sunku atlaikyti žmogui, kuris nėra pripratęs prie dėmesio. Kai jis užsipuolamas, jam tarsi šviečia prožektorius, sudaroma scena – tai psichologiškai didelė kankynė ir gali traumuoti žmogų“, – pažymi jis.

Vis dėlto, pasak psichologo, tie, kurie pripratę prie scenos ar politinės viešumos, tokius dalykus vertina kaip žaidimą ir į juos nereaguoja.

REKLAMA

„Laikui bėgant žmonės vis mažiau reaguos ir informacija apie asmenį praras svarbą“, – priduria jis.

Pasidalijo filmuota medžiaga

Naujenų portalas tv3.lt primena, kad vaizdo įrašą S. Malinauskas įkėlė į socialinį tinklą „Facebook“.

Prie jo Skirmantas rašė: „PAPILDAU: Matau, kad ne visi suprato įrašą. Tai kultūros ministro tėvas. Tas „kultūrinis genas“, apie kurį tiek daug kalbėta.

REKLAMA

Atrodo, kad radau tą paprastą žmogų, kuris kuria namuose ir nesulaukia tinkamo valstybės dėmesio. Čia ištraukos iš prieš keletą mėnesių rodytos TV3 laidos „Farai“. Joje 62 metų kalvis, sėdėjęs, todėl save „tikru bachūru ir pacanu“ vadinantis Vygintas Adomavičius.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius daug pasakojo apie savo bendramokslius, dėstytojus, draugus, giminines ir eilinius servisų darbuotojus, kurie vakare po darbų sėda prie molbertų. Apie save pasakojo daug, bet ne viską.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Mano akyse
Mano akyse
2025-09-30 14:36
Malinauskas nukrito iki plintuso. Šlykštu
Atsakyti
na
na
2025-09-30 14:49
daugybė žinomų žmonių dirba aukštose pareigose,kurių giminės,tėvai asocialūs ir taip ne kažką ir tai netrukdo,vaikai neatsako už tėvus,gimines,kaip tik šaunu kad vaikai matydami tokius pavyzdžius nenuėjo šunkeliais ir daug pasiekė,tai jie reiškia stiprūs žmonės
Atsakyti
nu
nu
2025-09-30 14:32
negi žydportalis neberanda teisininkų,kurie yra šios srities specialistai....
Jau kelintą kartą psichologai/psichtrai jam ''patarinėja",
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų