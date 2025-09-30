Skirmantui Malinauskui prakalbus apie galimą naujo Lietuvos kultūros ministro tėvą – eksperto žinia

Vis dėlto po įrašu pasirodė ir nemažai kritiškų komentarų. Dalis žmonių pabrėžė, kad vaikai nėra atsakingi už savo tėvų veiksmus, todėl tokia informacija neturėtų būti viešinama. Kiti klausė, kokią reikšmę ministro nekompetencijai turi neva užfiksuotas jo tėvas ir ar tokie vaizdo įrašai iš tiesų yra reikalingi.
Apie tai, ar etiška viešinti informaciją apie politikų artimuosius, naujienų portalui tv3.lt savo įžvalgomis pasidalijo psichologas Edvardas Šidlauskas.
Atskleidė, ar viešinti informaciją apie viešų asmenų gimines yra etiška
Anot E. Šidlausko, viešinant informaciją apie viešų asmenų gimines ar artimuosius svarbus viešojo asmens apibrėžimas, o įstatymas numato, kokiais atvejais galima tai daryti.
„Galima viešinti, jeigu tai susiję su korupcija arba gali pakenkti visuomenei. Tačiau kalbame apie viešojo asmens gimines: įstatymiškai tik tuo atveju, jei giminė siūlytų ministrui kyšius arba trauktų jį į nusikalstamą veiklą ir tai paveiktų jo ministro darbą. Jei to nėra, viešinimas yra neetiškas“, – aiškina jis.
Pasak psichologo, tokie reiškiniai vyksta ne tik Lietuvoje. Politika ir kiti kultūriniai konfliktai iš esmės panašūs į sirgalių rungtynes: susiduria grupuotės, kyla aistros, žmonės emociškai įsitraukia ir siekia pergalės, o oponentai jiems atrodo kaip priešinga gentis.
„Mes nesąmoningai įsitraukiame į žaidimą, sugyvulėjame, peržengiame racionalumo ir padorumo ribas. Tai kolektyvinis instinktas – žmonės jungiasi į grupes, nes tai suteikia galios jausmą ir stiprų emocijų antplūdį, panašų į tą, kurį patiriame tribūnoje su krepšinio ar futbolo fanų grupe“, – pažymi jis.
Pašnekovo teigimu, tai tarsi milžiniška emocijų banga – minios jausmas, kuris užvaldydamas žmogų gali priversti jį elgtis ne visai adekvačiai, kartais net nepakaltinamai.
„Panašiai buvo ir Sąjūdžio laikais – Baltijos kelias, mitingai prie Seimo. Tai buvo renginiai, kurie emocijų dėka sujungė daug žmonių, ir jie tiesiog išgyveno stiprų pakylėtumo jausmą. Panašiai vyksta ir dabar, tik mažesniu mastu: žmonės užvaldyti emocijų elgiasi iracionaliai“, – sako jis.
Psichologas pabrėžia, kad tai nėra pateisinama, tačiau sąmoningumą kiekvienas turi atrasti pats – niekas kitas jo žmogui neįgis, jei jis pats jo neieškos.
Žmones vis mažiau stebina baisūs dalykai
Psichologas teigia, kad žmones vis sunkiau nustebinti net skandalingais ar baisiais įvykiais.
„Pasaulis grimzta vis giliau į karus, konfliktus, susipriešinimą, poliarizaciją – nuolat pramušamas naujas dugnas, ir man atrodo, žmones vis mažiau stebina.
Pirmą kartą tai gali atrodyti „vau“, kažkas keisto, bet laikui bėgant žmonės tiesiog tampa abejingi. Reikės tikrų milžiniškų dalykų, kad patrauktų dėmesį, nes nieko jau nebestebina“, – sako jis.
Vis dėlto, pasak psichologo, panašios situacijos, kai yra išviešinama informacija apie artimuosius, gali būti ypač skaudžios privatiems asmenims, nepratusiems prie viešumos.
„Tai tikrai sunku atlaikyti žmogui, kuris nėra pripratęs prie dėmesio. Kai jis užsipuolamas, jam tarsi šviečia prožektorius, sudaroma scena – tai psichologiškai didelė kankynė ir gali traumuoti žmogų“, – pažymi jis.
Vis dėlto, pasak psichologo, tie, kurie pripratę prie scenos ar politinės viešumos, tokius dalykus vertina kaip žaidimą ir į juos nereaguoja.
„Laikui bėgant žmonės vis mažiau reaguos ir informacija apie asmenį praras svarbą“, – priduria jis.
Pasidalijo filmuota medžiaga
Naujenų portalas tv3.lt primena, kad vaizdo įrašą S. Malinauskas įkėlė į socialinį tinklą „Facebook“.
Prie jo Skirmantas rašė: „PAPILDAU: Matau, kad ne visi suprato įrašą. Tai kultūros ministro tėvas. Tas „kultūrinis genas“, apie kurį tiek daug kalbėta.
Atrodo, kad radau tą paprastą žmogų, kuris kuria namuose ir nesulaukia tinkamo valstybės dėmesio. Čia ištraukos iš prieš keletą mėnesių rodytos TV3 laidos „Farai“. Joje 62 metų kalvis, sėdėjęs, todėl save „tikru bachūru ir pacanu“ vadinantis Vygintas Adomavičius.
Kultūros ministras Ignotas Adomavičius daug pasakojo apie savo bendramokslius, dėstytojus, draugus, giminines ir eilinius servisų darbuotojus, kurie vakare po darbų sėda prie molbertų. Apie save pasakojo daug, bet ne viską.“
