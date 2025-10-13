Ruginienė pareiškė: iš „aušriečių“ „niekas nieko neatėmė“, bet ministrą rinksiuosi pati

„Niekas nieko neatėmė, bet aš, kaip Vyriausybės vadovė, matau pareigą paskirti žmogų, kuris dirbs kultūros bendruomenės labui“, – žurnalistams Rokiškyje sakė ministrė pirmininkė.
Paklausta, kieno rankose dabar yra Kultūros ministerija, I. Ruginienė atsakė, kad „premjero rankose yra visos ministerijos“, nes premjeras yra Vyriausybės vadovas.
Politikė tvirtino, kad pati rinksis būsimąjį kultūros ministrą.
„Turiu laiko ir aš tai darysiu atsakingai“, – teigė premjerė.
Socialdemokratai po savaitgalį vykusio tarybos posėdžio skelbė, kad „perima Kultūros ministerijos atsakomybę į savo rankas“.
Tokį žingsnį jie žengė, kai „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Anksčiau I. Ruginienė geriausia kandidate į kultūros ministres įvardijo partietę Seimo narę Vaidą Aleknavičienę, kuri jau buvo paskirta ministre, tačiau atšaukta po įvykusių ministerijų mainų su „aušriečiais“. Visgi premjerė tvirtino turinti keletą kandidatų.
„išrinksime geriausią žmogų, atitinkantį ir kompetencijas, ir gebantį bendrauti su kultūros bendruomene“, – sakė premjerė.
R. Žemaitaitis BNS pirmadienį teigė siūlantis valdančiajai koalicijai ieškoti bendro kandidato į kultūros ministrus.
BNS skelbė, kad valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.
