Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
42
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė pareiškė: iš „aušriečių“ „niekas nieko neatėmė“, bet ministrą rinksiuosi pati

2025-10-13 14:50 / šaltinis: BNS
2025-10-13 14:50

Premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė pirmadienį pareiškė, kad pati pasirinks kandidatą į kultūros ministrus, bet pareiškė, jog iš „Nemuno aušros“ „niekas nieko neatėmė“.

Inga Ruginienė BNS Foto

Premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė pirmadienį pareiškė, kad pati pasirinks kandidatą į kultūros ministrus, bet pareiškė, jog iš „Nemuno aušros“ „niekas nieko neatėmė“.

REKLAMA
42

„Niekas nieko neatėmė, bet aš, kaip Vyriausybės vadovė, matau pareigą paskirti žmogų, kuris dirbs kultūros bendruomenės labui“, – žurnalistams Rokiškyje sakė ministrė pirmininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklausta, kieno rankose dabar yra Kultūros ministerija, I. Ruginienė atsakė, kad „premjero rankose yra visos ministerijos“, nes premjeras yra Vyriausybės vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

Politikė tvirtino, kad pati rinksis būsimąjį kultūros ministrą.

„Turiu laiko ir aš tai darysiu atsakingai“, – teigė premjerė.

Socialdemokratai po savaitgalį vykusio tarybos posėdžio skelbė, kad „perima Kultūros ministerijos atsakomybę į savo rankas“.

REKLAMA

Tokį žingsnį jie žengė, kai „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

Anksčiau I. Ruginienė geriausia kandidate į kultūros ministres įvardijo partietę Seimo narę Vaidą Aleknavičienę, kuri jau buvo paskirta ministre, tačiau atšaukta po įvykusių ministerijų mainų su „aušriečiais“. Visgi premjerė tvirtino turinti keletą kandidatų.

REKLAMA
REKLAMA

„išrinksime geriausią žmogų, atitinkantį ir kompetencijas, ir gebantį bendrauti su kultūros bendruomene“, – sakė premjerė.

R. Žemaitaitis BNS pirmadienį teigė siūlantis valdančiajai koalicijai ieškoti bendro kandidato į kultūros ministrus.

BNS skelbė, kad valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė BNS Foto
Ruginienė įspėja: šio sprendimo neužteks – „laukia dar drąsesnis“ (18)
Teisme apklausiamas R. Žemaitaitis: neturėjau siekio tyčiotis iš žydų, kalbėjau apie Izraelį (nuotr. Dainiaus Labučio)
Ruginienės patarėjas Žemaitaičio pasisakymus vadina apgailėtinais: „Galimi įvairūs sprendimai“ (31)
„Nemuno aušra“ kultūros ministerijos atsisakyti nežada net po savaitgalio streikų (tv3.lt koliažas)
Kas taps naujuoju kultūros ministru? Vienas minimų kandidatų: „Galbūt ir sutikčiau“ (11)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. BNS)
„Aušriečiai“ koalicijos taryboje neįvardijo kandidato į kultūros ministrus pavardės (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Zemaitaicio rinkejas
Zemaitaicio rinkejas
2025-10-13 15:40
Turedami savo gelezinese rankose Kulturos ministerija ivykdysime kulturine revoliucija ir viskas bus gerai, tai Ignotas galetu grizti su daugiau USB raktu norime daugiau kultiuriniu paslapciu pamatyti.
Atsakyti
Remyga
Remyga
2025-10-13 15:19
Koketė ta Ruginienė... Viliotoja... taip save ji pateikia ... patirties ne kažką, išmanymo taip pat nelabai, su kalbėjimu -blogai ...tačiau ... asmenukėse spindi
Atsakyti
Jo
Jo
2025-10-13 15:19
Ciocia, tu rinktis gali tik puodus turniškių kolchozo virtuvei.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (42)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų