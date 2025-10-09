Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministrei nežadant partnerystę sureguliuojančio projekto, Ruginienės atsakas: bus pateikta kitaip

2025-10-09 13:59 / šaltinis: BNS
2025-10-09 13:59

Teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei nežadant partnerystę reguliuojančio įstatymo projekto, premjerė Inga Ruginienė sako, jog jis Seimui gali būti pateiktas ir kita forma.

Teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei nežadant partnerystę reguliuojančio įstatymo projekto, premjerė Inga Ruginienė sako, jog jis Seimui gali būti pateiktas ir kita forma.

„Jeigu ministrė neteiks, tai bus pateikta kitaip“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo ministrė pirmininkė.

Premjerė tikino, jog šiuo klausimu iniciatyvą gali rodyti bet kuris parlamentaras, o projektas kažkaip turės „greitu laiku atsirasti Seime“.

„Mes neversime tų, kas nenori šito projekto, jo teikti, bet surasime tuos, kurie projektą pateiks“, – sakė ji.

Pati I. Ruginienė interviu BNS anksčiau yra sakiusi, kad Teisingumo ministerija parengs, o Vyriausybė pasiūlys lyčiai neutralios partnerystės sureguliavimą, nors šis nebūtinai tenkins jo laukiančios visuomenės grupės lūkesčius.

Tiesa, R. Tamašunienė yra sakiusi, jog net ministerijai pateikus projektą, jis neaišku, ar jis sulauks pritarimo Seime.

Klausimai dėl ministerijos noro pateikti projektą kilo ir po to, kai R. Tamašunienė pristatė savo viceministrų komandą.

Joje vietą atrado prieš tos pačios lyties partnerystę pasisakiusi buvusi Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė-Sakavičienė.

Kaip rašė BNS, šių metų balandį Konstitucinis Teismas (KT) paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.

Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.

Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

