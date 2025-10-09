Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė sako, kad situacija dėl Kultūros ministerijos kol kas išspręsta

2025-10-09 13:42 / šaltinis: BNS
2025-10-09 13:42

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad kol kas yra išsprendusi situaciją dėl kultūros ministro, kai atsistatydinus „aušriečiui" Ignotui Adomavičiui šias pareigas laikinai pradėjo eiti švietimo ministrė socdemė Raminta Popovienė.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Robertas Riabovas)

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad kol kas yra išsprendusi situaciją dėl kultūros ministro, kai atsistatydinus „aušriečiui“ Ignotui Adomavičiui šias pareigas laikinai pradėjo eiti švietimo ministrė socdemė Raminta Popovienė.

„Šiai dienai, kad stabilizuotume padėtį, R. Popovienė laikinai vadovauja ir toliau vadovaus. Ir toliau dirbsime su kultūros bendruomene“, – žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.

„Tai kol kas mes ją (situaciją – BNS), kaip socialdemokratai, išspendėme. Mūsų socialdemokratų ministrė vadovauja kultūrai“, – pridūrė ji.

Anot premjerės, jai atsibodo nežinomybė dėl kultūros ministro portfelio ateities, būtent todėl R. Popovienė ir buvo paskirta laikinai eiti šias pareigas.

Pasak politikės, R. Popovienė vadovaus Kultūros ministerijai „kiek reikės“, kol „aušriečiai“ nepateiks tinkamo kandidato į ministrus.

„Nebus daugiau tokios situacijos, kad atėjus tam tikrai pavardei, nepatikrintas žmogus staiga atsirastų ministerijoje. Atsakingai vertinsiu kiekvieną pavardę“, – sakė I. Ruginienė.

Ji teigė, kad kitą savaitę susitiks su „Nemuno aušros“ atstovais, iš kurių tikisi išgirsti kandidato į ministrus pavardę.

Socialdemokratams šeštadienį tarybos posėdyje rengiantis diskutuoti, kaip tęsti darbą koalicijoje su „Nemuno aušra“ ir „valstiečiais“, I. Ruginienė teigė tebesilaikanti pozicijos, jog valdantieji turi koncentruotis į darbus, o ne politikavimą.

„Jeigu mes deklaruojame, kad mes siekiame visi bendro tikslo, tuomet ir žengiame koja kojon. Bet jeigu bent vienam koalicijos partneriui atrodo, kad jam ne pakeliui dirbti ir siekti šitų tikslų, atitinkamai jis tada tegul ir daro sprendimus“, – sakė ministrė pirmininkė.

„Bet jeigu jie išreikš norą neprisidėti (prie Vyriausybės tikslų įgyvendinimo – BNS), jeigu jie galvos, kad politikavimas ir politiniai žaidimai yra svarbiau, tada teks turbūt konstatuoti, kad mums ne pakeliui“, – kalbėjo ji.

BNS rašė, kad kultūrininkai jau kelias savaites protestuoja dėl kultūros ministro portfelio priskyrimo „Nemuno aušrai“.

Ketvirtadienį LRT užsakymu paskelbta „Norstat“ atlikta visuomenės apklausa parodė, kad apie 45 proc. Lietuvos gyventojų palaiko kultūros bendruomenės protestus.

Tyrimas rodo, kad protestų nepalaiko 32 proc. visuomenės, o likę 23 proc. neturi nuomonės šiuo klausimu.

Kultūros ministru formuojant Vyriausybę buvo paskirtas „aušrietis“ I. Adomavičius, tačiau jis praėjusią savaitę pasitraukė iš pareigų.

jūs kalta dėl krentančių socdemų reiting
jūs kalta dėl krentančių socdemų reiting
2025-10-09 13:55
ne išspręsta,o laikinai numesta ne kultūros ministrei..ką čia pliauškate,nepradėkit išsisukinėti po ciniškos kalbos.
net nepradėjote spręsti
net nepradėjote spręsti
2025-10-09 13:58
ar apsimetate,ar nesuprantate,kas kaip dėl ko...
