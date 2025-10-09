Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Popovienė: kultūrininkai protestuoja prieš „aušriečius“ kaip partiją, bet reikia kalbėtis

2025-10-09 08:30 / šaltinis: BNS
2025-10-09 08:30

Laikinai kultūros ministrės pareigas einanti Švietimo ministerijos vadovė Raminta Popovienė sako, kad kultūrininkai protestuoja prieš „Nemuno aušrą“ kaip prieš partiją, tačiau su jais reikia kalbėtis ieškant sprendimų.

Raminta Popovienė. ELTA / Andrius Ufartas

Laikinai kultūros ministrės pareigas einanti Švietimo ministerijos vadovė Raminta Popovienė sako, kad kultūrininkai protestuoja prieš „Nemuno aušrą“ kaip prieš partiją, tačiau su jais reikia kalbėtis ieškant sprendimų.

REKLAMA
6

„Labai sunku dabar pasakyti, kodėl kultūros darbuotojai protestuoja prieš „Nemuno aušrą“ kaip prieš politinę partiją“, – Žinių radijui sakė socialdemokratė R. Popovienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji teigė kaip laikinoji ministrė dar nesusitikusi su kultūrininkais, tačiau akcentavo, kad dialogas reikalingas norint suprasti jų poziciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Iš tiesų reikėtų kalbėti, įsiklausyti, kokios tos vertybinės pozicijos netinka ir gal tas pozicijas galima susiderinti“, – kalbėjo ministrė.

REKLAMA

Visgi ji tvirtino besitikinti kritikos valdžiai „dėl sprendimų, dėl tam tikrų procesų vykdymo“, o ne dėl konkrečios partijos.

BNS rašė, kad kultūrininkai jau kelias savaites protestuoja dėl kultūros ministro portfelio priskyrimo „Nemuno aušrai“.

R. Popovienė konkrečiai neatsakė, ar pritartų dar vieniems ministerijų mainams, kad „aušriečių“ atsakomybei būtų paskirta kita ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

„Norėtųsi, kad jie (sprendimai – BNS) būtų priimti taip, kad tie procesai vyktų stabiliai ir neliktų politinių įtampų“, – teigė politikė.

Ketvirtadienį LRT užsakymu paskelbta „Norstat“ atlikta visuomenės apklausa.parodė, kad apie 45 proc. Lietuvos gyventojų palaiko kultūros bendruomenės protestus.

Tyrimas rodo, kad protestų nepalaiko 32 proc. visuomenės, o likę 23 proc. neturi nuomonės šiuo klausimu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra normalu, normalu, kad žmonės dalyvauja atvirai procesuose, reiškia savo nuomonę“, – reaguodama į apklausos duomenis, sakė R. Popovienė.

„Mes turime įsiklausyti ir išgirsti žmones“, – pridūrė ji.

Kultūros ministru formuojant Vyriausybę buvo paskirtas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, tačiau jis praėjusią savaitę pasitraukė iš pareigų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Laikinoji kultūros ministrė: mano tikslas – stabilizuoti situaciją (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų