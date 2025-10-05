Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mamontovas kreipėsi į Žemaitaitį: „Jūs negalite būti elitu, todėl pykstate ant geresnių už save“

2025-10-05 15:31
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-05 15:31

Sekmadienį vykstant kultūros bendruomenės įspėjamajam streikui, atlikėjas Andrius Mamontovas prašo šalies vadovų priimti teisingus sprendimus dėl „Nemuno aušrai“ perduotos Kultūros ministerijos. Muzikantas kreipėsi į „aušriečių“ lyderį Remigijų Žemaitaitį.

Mamontovas kreipėsi į Žemaitaitį: jūs negalite būti elitu, dėl to esate piktas ant tų, kurie yra geresni už jus (nuotr. Teodoro Biliūno/BNS
56

Sekmadienį vykstant kultūros bendruomenės įspėjamajam streikui, atlikėjas Andrius Mamontovas prašo šalies vadovų priimti teisingus sprendimus dėl „Nemuno aušrai" perduotos Kultūros ministerijos. Muzikantas kreipėsi į „aušriečių" lyderį Remigijų Žemaitaitį.

59

Pasak A. Mamontovo, „Nemuno aušros“ pirmininkas sąmoningai siekia supriešinti Lietuvos žmones ir pyksta, kad aplink yra geresnių žmonių, nei jis pats.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mamontovas kreipėsi į Žemaitaitį: jūs negalite būti elitu, dėl to esate piktas ant tų, kurie yra geresni už jus
(56 nuotr.)
(56 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mamontovas kreipėsi į Žemaitaitį: jūs negalite būti elitu, dėl to esate piktas ant tų, kurie yra geresni už jus

Andriaus Mamontovo žodžiai

„Nemuno aušros“ lyderi Remigijau Žemaitaiti, jūs nuolat bandote supriešinti Lietuvos žmones. Jūs bandote supriešinti tuos taip vadinamus paprastus žmones su tuo taip vadinamu Vilniaus elitu. Tai aš noriu priminti (...) – elitas reiškia savo srities lyderį“, – Vilniaus universiteto didžiajame kieme susirinkusiems bendraminčiams sakė A. Mamontovas, pažymėdamas, kad elito atstovų esama visoje Lietuvoje.

„Kodėl jūs norite mus visus supriešinti? Aš įžvelgiu vieną nedidelę priežastį – galbūt todėl, kad jūs pats nesate politikos elite?“ – kėlė klausimą jis.

„Ir panašu, kad kol kas jums tai negresia, nes jūs niekaip neišlipate iš to prorusiško šiukšlyno, skleidžiate antisemitinius pasisakymus, sąmokslo teorijas. Tai neatvedė į elitą, jūs jame negalite būti, jūs neturite tam savybių, dėl to jūs esate piktas ant tų žmonių, kurie yra geresni už jus“, – konstatavo muzikantas.

A. Mamontovo teigimu, menininkai geriau nei bet kas kitas gali perprasti R. Žemaitaičio elgesį ir mato, kaip politikas manipuliuoja.

„Tik priminsiu yra toks posakis: jeigu užpūsite kitų žmonių žvakes, jūsų žvakė nepradės degti ryškiau“, – sakė jis.

„Visi Lietuvos žmonės mato, kas jūs esate“, – pabrėžė A. Mamontovas.

Ragino prezidentą, premjerę ir valdančiuosius priimti teisingus sprendimus: atsimerkite

Kalbėdamas įspėjamojo streiko akcijoje A. Mamontovas kreipėsi ir į šalies vadovą Gitaną Nausėdą.

„Mes iš jūsų laukiame kažkokių rimtų ir ryžtingų sprendimų. Ir daug kas abejoja jūsų gebėjimu juos priimti, bet jūs vis dar turite šansą pasielgti teisingai ir neleisti populistams valdyti mūsų valstybės“, – sakė jis.

Žinia socialdemokratams

Tokią pat žinutę atlikėjas siuntė ir valdantiesiems socialdemokratams.

„Lygiai tą patį noriu adresuoti ir valdančiajai partijai, socialdemokratams ir jų lyderiams. (...) Jūs vis dar turite galimybę pasitaisyti ir pasielgti teisingai – neleisti populistams valdyti mūsų valstybės“, – kartojo jis.

Muzikantas kėlė klausimą, kaip dabartiniai šalies vadovai norėtų būti prisiminti – kaip bejėgiai, skaudančia širdimi priiminėjantys prastus sprendimus, ar kaip nors kartą teisingai pasielgę žmonės.

„Atsimerkite. Jūs gi tikrai matote, kas yra „Nemuno aušra“, jūs matote kas yra Remigijus Žemaitaitis“, – ragino A. Mamontovas.

„Jeigu „Nemuno aušra“ jus kažkaip... Turi virvutes, už kurių tampo – pamirksėkite, duokite ženklą, kad jūs esate pavojuje. Kokia yra kita priežastis, kad jūs negalite patikėti mūsų valstybės vairo žmonėms, kurie elgiasi pagal teisingumo principus? Pasielkite teisingai“, – apibendrino atlikėjas.

Sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyksta įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai toliau reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“. Nors įstaigos ir kolektyvai visoje šalyje streikuoja organizuodami įvairius renginius, akciją vienijantis simbolis – 14 valandą skambėjusi kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.

Įspėjamasis streikas

„Skelbiame įspėjamąjį streiką. Dažniausiai streikas reiškia užsivėrimą. Šįkart tai – įspėjimas, todėl raginame daryti priešingai. Atsiverkime. Atverkime savo įstaigas, aikštes, kiemus, organizuokime renginius. Parodykime Lietuvai, kiek joje daug kultūros, kokia ji laisva ir įvairi“, – nurodo įspėjamąjį streiką inspiravę Kultūros asamblėjos atstovai.

Įspėjamojo streiko renginiai vyksta ir užsienyje – lietuvių bendruomenės bei kultūrininkai bendraminčiai nuo Niujorko iki Melburno taip pat susibūrė į simbolines akcijas.

Įspėjamasis streikas vyksta nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Šalies vadovui Gitanui Nausėdai paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.

Be to, dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.

