Dėl Žemaitaičio grasinimų M. K. Čiurlionio menų mokyklai – kreipimasis į Seimo etikos sargus

„Reaguojant į grasinimus, išsakytus dėl Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių dalyvavimo mitinge, kreipiausi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl Seimo nario R. Žemaitaičio elgesio“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
„Seimo narys ne tik kritikuoja dalyvavusius proteste asmenis, bet ir grasina politiniu susidorojimu, planuoja užsiimti neteisėtu Čiurlionio menų mokyklos mokytojų, direktoriaus persekiojimu dėl galimo Čiurlionio menų mokyklos abiturientų dalyvavimo proteste“, – akcentuoja politikė.
Todėl parlamentarė Seimo etikos sargų prašo išsiaiškinti, ar Seimo narys R. Žemaitaitis nesiekė varžyti Konstitucijos suteiktų teisių ir laisvių ir ar nepažeidė politikų elgesio kodekso.
„Jei būtų nuspręsta, jog Seimo narys savo pasisakymais ar veiksmais bandė varžyti asmenų teisę naudotis jiems garantuojamomis konstitucinėmis laisvėmis ir teisėmis, siūlau Etikos ir procedūrų komisijai kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar Seimo nario pasisakymais ir veiksmais nebuvo sulaužyta Lietuvos valstybei duota priesaika bei šiurkščiai pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucija“, – teigia D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
R. Žemaitaitis apie M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių dalyvavimą kultūros bendruomenės proteste pasisakė Rūtos Janutienės laidoje.
„Čia tik mėnesio – dviejų mėnesių klausimas, kada susitiksim su ta vaikų bendruomene, su jų tėvais, ir, aš manau, jie mums pasakys daug įdomių dalykų, kaip mokytojas liepė, koks mokytojas liepė, kokių pamokų buvo atleista, ir tada prasidės, matyt, ir tarnybiniai ir visi kiti dalykai. Čia aš net neabejoju, kad tas vyks“, – laidoje sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas.
ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius penktadienį pranešė, kad traukiasi iš pareigų.
Penktadienį prezidentas pasirašė ministro atsistatydinimo prašymą.
Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 73 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“. Nors I. Adomavičius atsistatydino, kultūrininkai tvirtina, kad esminis jų reikalavimas nėra įgyvendintas, todėl numatomas streikas įvyks.
