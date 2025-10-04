Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Žemaitaičio grasinimų M. K. Čiurlionio menų mokyklai – kreipimasis į Seimo etikos sargus

2025-10-04 17:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 17:43

Seimo narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė kreipėsi į parlamento Etikos ir procedūrų komisiją dėl „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio grasinimų adresuotų Čiurlionio meno menų mokyklai, kurios dalis mokinių dalyvavo kultūros bendruomenės proteste prieš sprendimą atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“. 

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Seimo narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė kreipėsi į parlamento Etikos ir procedūrų komisiją dėl „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio grasinimų adresuotų Čiurlionio meno menų mokyklai, kurios dalis mokinių dalyvavo kultūros bendruomenės proteste prieš sprendimą atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“. 

REKLAMA
14

„Reaguojant į grasinimus, išsakytus dėl Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių dalyvavimo mitinge, kreipiausi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl Seimo nario R. Žemaitaičio elgesio“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Seimo narys ne tik kritikuoja dalyvavusius proteste asmenis, bet ir grasina politiniu susidorojimu, planuoja užsiimti neteisėtu Čiurlionio menų mokyklos mokytojų, direktoriaus persekiojimu dėl galimo Čiurlionio menų mokyklos abiturientų dalyvavimo proteste“, – akcentuoja politikė.

REKLAMA
REKLAMA

Todėl parlamentarė Seimo etikos sargų prašo išsiaiškinti, ar Seimo narys R. Žemaitaitis nesiekė varžyti Konstitucijos suteiktų teisių ir laisvių ir ar nepažeidė politikų elgesio kodekso.

REKLAMA

„Jei būtų nuspręsta, jog Seimo narys savo pasisakymais ar veiksmais bandė varžyti asmenų teisę naudotis jiems garantuojamomis konstitucinėmis laisvėmis ir teisėmis, siūlau Etikos ir procedūrų komisijai kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar Seimo nario pasisakymais ir veiksmais nebuvo sulaužyta Lietuvos valstybei duota priesaika bei šiurkščiai pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucija“, – teigia D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.

REKLAMA
REKLAMA

R. Žemaitaitis apie M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių dalyvavimą kultūros bendruomenės proteste pasisakė Rūtos Janutienės laidoje.

„Čia tik mėnesio – dviejų mėnesių klausimas, kada susitiksim su ta vaikų bendruomene, su jų tėvais, ir, aš manau, jie mums pasakys daug įdomių dalykų, kaip mokytojas liepė, koks mokytojas liepė, kokių pamokų buvo atleista, ir tada prasidės, matyt, ir tarnybiniai ir visi kiti dalykai. Čia aš net neabejoju, kad tas vyks“, – laidoje sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius penktadienį pranešė, kad traukiasi iš pareigų.

Penktadienį prezidentas pasirašė ministro atsistatydinimo prašymą.

Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

REKLAMA

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 73 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“. Nors I. Adomavičius atsistatydino, kultūrininkai tvirtina, kad esminis jų reikalavimas nėra įgyvendintas, todėl numatomas streikas įvyks.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Eurai (nuotr. 123rf.com)
LPT: lošimo sektoriaus pajamos šiemet augo 14 proc. iki 154 mln. eurų
Remigijus Žemaitaitis BNS Foto
Žemaitaitis neatmeta, kad į kultūros ministrus pasiūlys vieną iš numatytų viceministrų (12)
Ignotas Adomavičius atsistatydino iš kultūros ministro pareigų (tv3.lt koliažas)
Klausimas „Kieno Krymas?“ išvertė Ignotą Adomavičių iš pareigų – viskas įvyko per kelias valandas (257)
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas
Sinkevičius: diskusijas dėl naujojo kultūros ministro pradėsime kitą savaitę (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų