 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė perspėja – gyventojai pateko į gamtos spąstus: štai kokie orai laukia

2025-11-27 10:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 10:49

Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke skelbia, kad po intensyvesnės trečiadienio dienos, ketvirtadienį ir penktadienį sulauksime jau mažiau kritulių. O gruodžio pradžia pasižymės nedideliu atodrėkiu ir negausiais krituliais. 

Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke skelbia, kad po intensyvesnės trečiadienio dienos, ketvirtadienį ir penktadienį sulauksime jau mažiau kritulių. O gruodžio pradžia pasižymės nedideliu atodrėkiu ir negausiais krituliais. 

REKLAMA
6

E. Latvėnaitė dalinasi, kad pavojinga buvo ketvirtadienio naktis. Darganų sulaukė jau didesnė Lietuvos dalis, nes snygio zona jau į vakarus, šiaurės vakarus plėtėsi, gerokai medžius ir paviršius apdrėbė, kai kur po sniegu plikledis slėpėsi, o gaivesnis vėjukas sniegą pažeme pagainiojo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pietiniai ir rytiniai rajonai, plūstelėjus šiltesniems oro srautams iš pietų, lietaus su viena kita šlapia snaige sulaukė, kuris sniegą koše pavertė, tad kai kur keliuose suspaustas sniegas slidžiais spąstais tapo. Tai pietinis ciklonas, vardu Wolfgang visas šias negandas pakeliui (jau daug ką Pietryčių ir Rytų Europoje gąsdinęs) ir pas mus atsinešė.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo ketvirtadienio orai pradėjo rimti

Visgi šiandien dieną orai jau kiek nurims, tačiau kritulių dar tikrai sulauksim.

REKLAMA

„Ketvirtadienio dieną didesnės orų negandos nurims, bet vis dar šiek tiek kritulių sulauksim“, – teigia sinoptikė.

Nuo penktadienio, pasak jos, kritulių jau turėtų būti mažiau, tačiau stiprės pietinių krypčių vėjai. 

„Naktimis vis dar šaltukas spustels, o dienos irgi vėsia žvarba dvelks. Gruodis prasidės nedideliu atodrėkiu, o su juo ir rūkai, ne tik naktimis, bet ir dienomis tvyros, nedidelių kritulių, daugiausia lietaus sulauks daugiausia vakariniai, šiaurės vakariniai rajonai. Vėjai aprims“, – teigia E. Latvėnaitė

REKLAMA
REKLAMA

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, lapkričio 27-osios, naktį gausoki, kai kur ir gausūs krituliai, didesnėje Lietuvos dalyje sniegas kris, kai kur pažeme silpnai pustys, o pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose vyraus lietus su šlapdriba, šlapio sniego apdraba, lijundra paryčiais pasieks ir Vidurio Lietuvą, o pietiniuose ir rytiniuose rajonuose jau lietus vyraus. Dieną nedideli, visokie krituliai kris, pavakare vėl daugiausia snyguriuos, rūkai nusidrieks. Vėjas naktį šiaurės 7–12 m/s, rytą šiaurės vakarų, dieną suks į vakarus, pietvakarius 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį minus 1 – minus 4°C, pajūryje ir pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 0 – plius 2°C, dieną plius 1 – minus 2°C, pajūryje plius 3°C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį, lapkričio 28-osios, naktį šiek tiek palis vakariniuose rajonuose, daug kur šalti rūkai nusidrieks, plikledis, šarma, dieną jau be kritulių, bet vakare vėl gali palyti vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną pietų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį minus 2 – minus 7°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 – plius 2°C, pajūryje plius 3 – plius 5°C, dieną 0 – minus 2°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose plius 1 – plius 3°C, pajūryje plius 4 – plius 5°C.

REKLAMA

Šeštadienį, lapkričio 29 d., palis vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke, vakariniuose rajonuose daug kur lijundra, rytą tolyn per Lietuvą plėsis. Naktį ir rytą daug kur plikledis, o pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose gali silpnai pasnyguriuoti. Vėjas pietų 7–12 m/s. Naktį minus 1 – minus 6°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 – plius 2°C, dieną plius 2 – minus 1°C.

REKLAMA

Sekmadienį, lapkričio 30 d., be ženklesnių kritulių. Rūkai daug kur drieksis, naktį šarma ar plikledžiu prie paviršių klijuosis. Vėjas pietų naktį 6–11 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį minus 4 – plius 1°C, šilčiausia pietvakariniam, vakariniam ir šiaurės vakariniam pakraštuke, dieną plius 1 – plius 3°C.

Pirmadienį, gruodžio 1 d., be ženklesnių kritulių, rūkai vis dar daug kur tvyros, ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas naktį rytų, pietryčių, dieną pietryčių, pietų 5–10 m/s. Naktį minus 2 – plius 1°C, dieną plius 1 – plius 3°C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antradienį, gruodžio 2 d., be ženklesnių kritulių, daug kur rūkai tvyros, ne tik naktį, bet ir dienos pradžioje. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį minus 2 – plius 1°C, dieną plius 1 – plius 3°C.

Trečiadienį, gruodžio 3 d., be kritulių, naktį ir rytą vietomis rūkai tvyros. Vėjas pietų 6–11 m/s. Naktį minus 2 – plius 1°C, dieną plius 2 – plius 4°C.

Ketvirtadienį, gruodžio 4-osios, naktį be kritulių, dieną gali palyti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 6–11 m/s. Naktį 0 – plius 2°C, dieną plius 2 – plius 4°C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kelininkų darbas žiemą. BNS Foto
Iš lenkų – naujausia žinia dėl orų: pasiruoškite (3)
Žiema BNS Foto
Skubus įspėjimas – Lietuvą užguls siaubingi orai, smarkus snygis: tai prasidės jau netrukus (30)
Iškris pirmasis sniegas ir Lietuvą užklups stichija: ar čia ir prasidės žiema? (tv3.lt fotomontažas)
Iš lenkų orų radarų – blogos žinios Lietuvai: užgrius tikra žiema (66)
Pavojingos orų sąlygos, plikledis (tv3.lt koliažas)
„Būkite atsargūs“ – sinoptikė įspėja, kad netrukus užgrius žiemos „spąstai“ (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų