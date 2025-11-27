Sinoptikė perspėja – gyventojai pateko į gamtos spąstus: štai kokie orai laukia

E. Latvėnaitė dalinasi, kad pavojinga buvo ketvirtadienio naktis. Darganų sulaukė jau didesnė Lietuvos dalis, nes snygio zona jau į vakarus, šiaurės vakarus plėtėsi, gerokai medžius ir paviršius apdrėbė, kai kur po sniegu plikledis slėpėsi, o gaivesnis vėjukas sniegą pažeme pagainiojo.
Pietiniai ir rytiniai rajonai, plūstelėjus šiltesniems oro srautams iš pietų, lietaus su viena kita šlapia snaige sulaukė, kuris sniegą koše pavertė, tad kai kur keliuose suspaustas sniegas slidžiais spąstais tapo. Tai pietinis ciklonas, vardu Wolfgang visas šias negandas pakeliui (jau daug ką Pietryčių ir Rytų Europoje gąsdinęs) ir pas mus atsinešė.
Nuo ketvirtadienio orai pradėjo rimti
Visgi šiandien dieną orai jau kiek nurims, tačiau kritulių dar tikrai sulauksim.
„Ketvirtadienio dieną didesnės orų negandos nurims, bet vis dar šiek tiek kritulių sulauksim“, – teigia sinoptikė.
Nuo penktadienio, pasak jos, kritulių jau turėtų būti mažiau, tačiau stiprės pietinių krypčių vėjai.
„Naktimis vis dar šaltukas spustels, o dienos irgi vėsia žvarba dvelks. Gruodis prasidės nedideliu atodrėkiu, o su juo ir rūkai, ne tik naktimis, bet ir dienomis tvyros, nedidelių kritulių, daugiausia lietaus sulauks daugiausia vakariniai, šiaurės vakariniai rajonai. Vėjai aprims“, – teigia E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, lapkričio 27-osios, naktį gausoki, kai kur ir gausūs krituliai, didesnėje Lietuvos dalyje sniegas kris, kai kur pažeme silpnai pustys, o pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose vyraus lietus su šlapdriba, šlapio sniego apdraba, lijundra paryčiais pasieks ir Vidurio Lietuvą, o pietiniuose ir rytiniuose rajonuose jau lietus vyraus. Dieną nedideli, visokie krituliai kris, pavakare vėl daugiausia snyguriuos, rūkai nusidrieks. Vėjas naktį šiaurės 7–12 m/s, rytą šiaurės vakarų, dieną suks į vakarus, pietvakarius 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį minus 1 – minus 4°C, pajūryje ir pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 0 – plius 2°C, dieną plius 1 – minus 2°C, pajūryje plius 3°C.
Penktadienį, lapkričio 28-osios, naktį šiek tiek palis vakariniuose rajonuose, daug kur šalti rūkai nusidrieks, plikledis, šarma, dieną jau be kritulių, bet vakare vėl gali palyti vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną pietų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį minus 2 – minus 7°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 – plius 2°C, pajūryje plius 3 – plius 5°C, dieną 0 – minus 2°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose plius 1 – plius 3°C, pajūryje plius 4 – plius 5°C.
Šeštadienį, lapkričio 29 d., palis vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke, vakariniuose rajonuose daug kur lijundra, rytą tolyn per Lietuvą plėsis. Naktį ir rytą daug kur plikledis, o pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose gali silpnai pasnyguriuoti. Vėjas pietų 7–12 m/s. Naktį minus 1 – minus 6°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 – plius 2°C, dieną plius 2 – minus 1°C.
Sekmadienį, lapkričio 30 d., be ženklesnių kritulių. Rūkai daug kur drieksis, naktį šarma ar plikledžiu prie paviršių klijuosis. Vėjas pietų naktį 6–11 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį minus 4 – plius 1°C, šilčiausia pietvakariniam, vakariniam ir šiaurės vakariniam pakraštuke, dieną plius 1 – plius 3°C.
Pirmadienį, gruodžio 1 d., be ženklesnių kritulių, rūkai vis dar daug kur tvyros, ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas naktį rytų, pietryčių, dieną pietryčių, pietų 5–10 m/s. Naktį minus 2 – plius 1°C, dieną plius 1 – plius 3°C.
Antradienį, gruodžio 2 d., be ženklesnių kritulių, daug kur rūkai tvyros, ne tik naktį, bet ir dienos pradžioje. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį minus 2 – plius 1°C, dieną plius 1 – plius 3°C.
Trečiadienį, gruodžio 3 d., be kritulių, naktį ir rytą vietomis rūkai tvyros. Vėjas pietų 6–11 m/s. Naktį minus 2 – plius 1°C, dieną plius 2 – plius 4°C.
Ketvirtadienį, gruodžio 4-osios, naktį be kritulių, dieną gali palyti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 6–11 m/s. Naktį 0 – plius 2°C, dieną plius 2 – plius 4°C.
