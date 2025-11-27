 
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Orai

Keliuose – tikras išbandymas: įsitvirtins pavojingi orai

2025-11-27 06:46 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-27 06:46

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje išsilaikys žiemiškai drėgni ir pavojingi orai. Sinoptikai prognozuoja ne tik sniegą, šlapdribą ir lijundrą, bet ir plikledį bei rūką, kurie apsunkins eismo sąlygas. Hidrologai taip pat perspėja – šalies vandens telkiniuose pradeda formuotis pirmasis ledas, tačiau ant jo lipti nesaugu.

Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Vietomis šlapio sniego apdraba, lijundra, plikledis rytą kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį vietomis silpni krituliai. Plikledis, naktį kai kur lijundra, rūkas. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 šilumos, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos

Šeštadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, nedideli krituliai. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas pietinių krypčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 26 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 58 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, pamažu formuosis pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!

Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!

Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–7, Kuršių mariose – 1–2, Baltijos jūroje – 4–5 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

