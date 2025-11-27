Keliuose – tikras išbandymas: įsitvirtins pavojingi orai

Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Vietomis šlapio sniego apdraba, lijundra, plikledis rytą kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos.
Penktadienį vietomis silpni krituliai. Plikledis, naktį kai kur lijundra, rūkas. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 šilumos, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos
Šeštadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, nedideli krituliai. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas pietinių krypčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 26 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 58 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, pamažu formuosis pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–7, Kuršių mariose – 1–2, Baltijos jūroje – 4–5 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
